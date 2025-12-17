Telangana Panchayat Elections Results2025

2025 సమీక్ష: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచాన్ని AI, టెలిఫొటో కెమెరాలు శాసిస్తున్నాయి!

Yearender 2025: ట్రై-ఫోల్డ్ ఫోన్‌లు, 200MP టెలిఫొటో లెన్స్‌లు, మల్టీమోడల్ ఏఐ, భారతదేశంలో యాపిల్ సాధించిన రికార్డు స్థాయి పురోగతి 2025లో స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించాయి.

Motorola Razr 60 Ultra, OnePlus 15, Nubia Flip 3
Motorola Razr 60 Ultra, OnePlus 15, Nubia Flip 3 (Photo Credit- Motorola, OnePlus, Nubia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 2:22 PM IST

Yearender 2025: 2025 స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమకు చారిత్రాత్మకమైన సంవత్సరం. ఈ ఏడాది చివరినాటికి ప్రపంచ​వ్యాప్తంగా స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్ వాటా 1.5 శాతం పెరిగి 1.25 బిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా (IDC నవంబర్ 2025 నివేదిక). చైనాలో స్థిరత్వం, భారతదేశంతో సహా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో వేగవంతమైన వృద్ధి, యాపిల్ విస్ఫోటనాత్మక పనితీరు దీనికి దోహదపడుతోంది.

ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌లు ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. AI ఫీచర్లు రోజువారీ ఉపయోగంలో పాతుకుపోయాయి. కెమెరాలు 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటోలు, 8K వీడియో, జనరేటివ్ AI సాధనాలతో నిండి ఉన్నాయి. ఇంకా యాపిల్ భారతదేశంలో మొదటిసారిగా టాప్-4లోకి ప్రవేశించింది. ఈ ఏడాది స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో జరిగిన పరిణామాలను పరిశీలిద్దాం రండి.

గ్లోబల్, భారత మార్కెట్​ పరిస్థితి: ఇంటర్నేషనల్ డేటా కార్పొరేషన్ (IDC) నవంబర్ 2025 నివేదిక ప్రకారం, 2025 చివరి నాటికి గ్లోబల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ షిప్‌మెంట్‌లు 1.5% పెరిగి 1.25 బిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకుంటాయని అంచనా. ఇందులో యాపిల్ వాటా అత్యధికంగా ఉంది. ఈ కంపెనీ షిప్‌మెంట్‌లు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి 6.1% పెరిగి 147 మిలియన్ యూనిట్లను దాటవచ్చని అంచనా. ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌కు చైనాలో భారీ డిమాండ్ లభించింది. ఫలితంగా యాపిల్ అక్టోబర్-నవంబర్‌లో 20% కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ వాటాను పొందింది.

Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2025 (Preliminary results, shipments in millions of units)
Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2025 (Preliminary results, shipments in millions of units) (Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 6, 2025)

48 మిలియన్ల ఫోన్ అమ్మకాలు: 2025 మూడవ త్రైమాసికం (జులై-సెప్టెంబర్) భారతదేశంలో గత ఐదేళ్లలో అత్యుత్తమమైనదిగా నిలిచింది. ఇందుకు కారణం ఈ కాలంలో 48 మిలియన్ ఫోన్లు అమ్ముడయ్యాయి (సంవత్సరానికి 4.3% వృద్ధి). యాపిల్ మొదటిసారి 5 మిలియన్ యూనిట్ల షిప్పింగ్​తో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. "ఐఫోన్ 16" భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఫోన్‌గా నిలిచింది.

India smartphone market Top 10 Brand
India smartphone market Top 10 Brand (Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 2025)

అయితే ఐఫోన్ 17 సిరీస్, ఐఫోన్ ఎయిర్ విడుదల రికార్డు స్థాయిలో 16% వాటాను అందించాయి. వివో వరుసగా ఏడవ త్రైమాసికంలో కూడా అగ్రస్థానంలో కొనసాగగా, ఒప్పో శాంసంగ్‌ను అధిగమించి రెండవ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మోటరోలా సంవత్సరానికి 52.4% వృద్ధిని నమోదు చేయగా, యాపిల్ 25.6% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల ఆధిపత్యం:

  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ట్రైఫోల్డ్ (2 డిసెంబర్ 2025 గ్లోబల్ లాంఛ్): ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వాణిజ్య ట్రై-ఫోల్డ్ (రెండుసార్లు మడవగల) ఫోన్. పూర్తిగా తెరిచినప్పుడు ఇది భారీ 10-అంగుళాల డిస్​ప్లేను అందిస్తుంది. అల్ట్రా-స్లిమ్ డిజైన్, అల్ట్రా-పెర్ఫార్మెన్స్​తో ఈ ఫోన్ ఉత్పాదకత, వినోదం కోసం విప్లవాత్మకమైనది. ఇది జనవరి-ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చని భావిస్తున్నారు.
  • నుబియా ఫ్లిప్ 3 (జపాన్‌లో లాంఛ్ అయింది): ఇందులో 6.9-అంగుళాల మెయిన్, 4-అంగుళాల కవర్ డిస్​ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400X చిప్​సెట్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15పై రన్ అవుతుంది. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 2026 ప్రథమార్థంలో భారతదేశంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • హువావే నోవా ఫ్లిప్ S (చైనాలో అక్టోబర్ 17, 2025న లాంఛ్ అయింది): ఈ ఫోన్ 6.94-అంగుళాల మెయిన్ + 2.14-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్, 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది హార్మొనీOS 5.1పై నడుస్తుంది.
Motorola Razr 60 Ultra
Motorola Razr 60 Ultra (Photo Credit- Motorola)
  • మోటరోలా రేజర్ 60 అల్ట్రా: ఇందులో 7-అంగుళాల 1.5K 165Hz మెయిన్, 4-అంగుళాల 3000 నిట్స్ కవర్ డిస్​ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్​సెట్, 16GB వరకు RAM, Moto AI 2.0 ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఏఐ హవా: ఈ ఏడాది ప్రతి ప్రధాన స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ తన కార్యకలాపాల కేంద్రంగా AIని నిలిపి, పవర్​ఫుల్​ AI ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. అత్యుత్తమ AI స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో కొన్నింటిని పరిశీలిద్దాం రండి.

  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా: దీనిలో టెక్స్ట్, వాయిస్, ఫొటోలు, వీడియోలను అర్థం చేసుకునే మల్టీమోడల్ AI ఏజెంట్లు ఉన్నాయి. సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్ ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్‌లు, ఇమెయిల్‌లు, URLలను తక్షణమే గుర్తిస్తుంది, కాల్‌లు/మెయిల్‌లు/వెబ్‌సైట్‌లను తెరుస్తుంది.
  • షావోమీ 15 అల్ట్రా: ఇందులో జనరేటివ్ టెక్స్ట్ టూల్, వాయిస్ రికార్డింగ్‌ల ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్, ఇమేజ్ ఎక్స్‌పాన్షన్, ఆబ్జెక్ట్ రిమూవల్, షార్పెనింగ్​తో పాటు అనేక ఇతర AI టూల్స్ ఉన్నాయి.
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra (Photo Credit- Xiaomi)
  • వన్​ప్లస్ 15/వన్​ప్లస్ 13: వీటిలో వన్​ప్లస్ AI సూట్- AI సమ్మరీ, AI రైటర్, AI రిప్లై, AI వాయిస్‌స్క్రైబ్ వంటి ప్రత్యేక AI ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో "ప్లస్ కీ" అనే కస్టమైజబుల్ AI బటన్ కూడా ఉంది.
  • గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్7: ఈ ఫోన్ రియల్-టైమ్ ట్రాన్స్​లేషన్, ఫొటో ఎడిటింగ్, సర్కిల్ టు సెర్చ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో జెమిని అసిస్టెంట్‌ను యాప్‌లను తెరవమని అడగవచ్చు.

200MP టెలిఫొటో యుగం:

  • ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్: కొత్త తరం టెట్రాప్రిజం డిజైన్, 56% పెద్ద సెన్సార్, 200mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 8x ఆప్టికల్-క్వాలిటీ జూమ్ (16x మొత్తం ఆప్టికల్ రేంజ్).
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max (Photo Credit- iPhone)
  • ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో: 50+50+200 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ సెటప్, 9.6x ఆప్టికల్ జూమ్ కిట్‌తో హాసెల్‌బ్లాడ్, 21mm ట్రూ కలర్ కెమెరా, 4K మోషన్ ఫొటో (ఫొటోల నుంచి అల్ట్రా-క్లియర్ ఫ్రేమ్‌లను సంగ్రహించగలదు).
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా: 200+50+50+10 మెగాపిక్సెల్ క్వాడ్ సెటప్, 100x డిజిటల్ జూమ్, 8K 30fps వీడియో.
  • వివో X300 ప్రో: 200MP ZEISS APO టెలిఫొటో, IP68+IP69, ఆండ్రాయిడ్
  • షావొమీ 15 అల్ట్రా: 1-అంగుళం 50MP సోనీ LYT900 మెయిన్, 200MP శాంసంగ్ HP9 100mm టెలిఫొటో, 8K 30fps, 1920fps స్లో-మోషన్.
  • గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో: 100x Pro Res Zoom, 8K సినిమాటిక్ వీడియో, కెమెరా కోచ్ (జెమిని ద్వారా దృశ్య విశ్లేషణ, నోటిఫికేషన్లు).
  • రియల్​మీ GT 8 ప్రో: మార్చగల కెమెరా మాడ్యూల్ (గోళాకార లేదా దీర్ఘచతురస్రాకార కవర్‌ను ఎంచుకోవచ్చు), 200MP టెలిఫొటో కెమెరా.
  • వన్​ప్లస్ 13: 50MP సోనీ LYT-808 మెయిన్ + 50MP అల్ట్రావైడ్ + 50MP LYT-600 3x టెలిఫొటో.
  • ఐకూ 15: 50 MP సోనీ IMX921 మెయిన్ + 50MP అల్ట్రావైడ్ + 50MP 3x పెరిస్కోప్.

భారతదేశ బడ్జెట్ ఫోన్లు (2025):

2025లో బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ విభాగాలు కూడా అత్యంత పోటీతత్వంతో కొనసాగాయి.

  • ఇన్ఫినిక్స్ GT 30 (ఆగస్టులో లాంఛ్): రూ. 11,499 నుంచి రూ. 19,499
  • రియల్​మీ P4 5G (ఆగస్టు 20న లాంఛ్): రూ. 17,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది (ఆఫర్లను కలుపుకొని)
  • మోటో G67 పవర్ (నవంబర్ 20న లాంఛ్): రూ. 14,999 నుంచి రూ. 15,999
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Photo Credit- Samsung)
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ A17 5G (ఆగస్టు 29న లాంఛ్): రూ. 18,999 నుంచి ప్రారంభం
  • మోటో G96 5G (జులై 9న లాంఛ్): రూ. 17,999
  • శాంసంగ్ గెలాక్సీ M36 (జూన్ 27న లాంఛ్): రూ. 14,000 నుంచి రూ. 22,000

