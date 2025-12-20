2025లో 'ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్' స్మార్ట్ఫోన్ల హవా- టాప్ మోడల్స్ ఇవే!
ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లకు ధీటుగా నిలిచిన 'కిల్లర్స్'!- 2025లో ప్రాచుర్యం పొందిన టాప్-10 జాబితా మీకోసం!
Published : December 20, 2025 at 4:37 PM IST
Yearender 2025: 2025లో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లతో పాటు సరసమైన ధరలకు హై-క్వాలిటీ ఫీచర్లను అందించే ఫోన్లు ప్రజాదరణ పొందాయి. ఈ ఫోన్లు ఖరీదైన ఫోన్ల కంటే తక్కువ ధరకు ఒకే లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫీచర్లను అందిస్తున్నందున వాటిని "ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్స్" అని పిలుస్తారు. ఈ ఫోన్ల ధర సాధారణంగా రూ. 30,000 నుంచి 50,000 మధ్య ఉంటుంది. ఇది వాటిని బడ్జెట్- ఫ్రెండ్లీగా చేస్తుంది.
ఇవి శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లు, అద్భుతమైన డిస్ప్లేలు, బలమైన బ్యాటరీలు, మంచి కెమెరా సిస్టమ్లతో ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లకు గట్టి పోటీనిచ్చాయి. ఈ ఏడాది చిప్సెట్ టెక్నాలజీలో పురోగతి కనిపించింది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 వంటి ప్రాసెసర్లు బడ్జెట్ ఫోన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. డిస్ప్లే టెక్నాలజీ AMOLEDకి పెరిగింది. అధిక రిఫ్రెష్ రేట్లు వచ్చాయి. అదే సమయంలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం 5000 mAh కంటే ఎక్కువకు పెరిగింది. కెమెరా సిస్టమ్లో AI- ఆధారిత ఫీచర్లు చేరాయి. ఇది ఫొటోగ్రఫీని సులభతరం, మెరుగ్గా చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు 2025లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన టాప్ 10 ఫోన్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.
1. OnePlus 13R 5G: "వన్ప్లస్ 13R 5G" అనేది 2025లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ స్మార్ట్ఫోన్. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్కు గొప్పగా ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ హెడ్లైన్స్ సమీక్ష ప్రకారం, ఈ ఫోన్ అధిక ఉష్ణోగ్రత ఒత్తిడిలో కూడా చల్లగా ఉంటుంది, అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
దీని మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది రెండు రోజుల భారీ వినియోగానికి సరిపోతుంది. 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఇది త్వరగా ఛార్జ్ అవుతుంది. దీని 6.78-అంగుళాల 1.5K ProXDR AMOLED డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇది ప్రకాశవంతమైన, మృదువైన విజువల్స్ను అందిస్తుంది.
ఇది 50MP సోనీ LYT-700 ప్రధాన సెన్సార్తో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. అయితే లో-లైట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ల కంటే కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ రూ. 41,999 ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆప్షన్గా నిలిచింది. ఈ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 15పై నడుస్తుంది. ఇది క్రమం తప్పకుండా సాఫ్ట్వేర్ నవీకరణలను పొందుతుంది. హైపర్టచ్, కూలింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్నందున ఈ ఫోన్ గేమర్లకు అనువైనదిగా ఉంటుంది.
2. Samsung Galaxy S24 5G: ఇది మునుపటి తరం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్. కానీ 2025లో తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల ఈ ఫోన్ సరసమైనదిగా మారింది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14తో విడుదలైంది. ఇది IP68 వాటర్ రెసిస్టెన్స్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, అద్భుతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. దీనికి 3x ఆప్టికల్ జూమ్ ఉంది.
శాంసంగ్ దీనితో 7 సంవత్సరాల OS అప్డేట్లను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే 6.2-అంగుళాల డైనమిక్ AMOLED 2X, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. పనితీరు పరంగా ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 లేదా Exynos 2400 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ దాని కాంపాక్ట్ డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని ఒక చేతితో సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
దీని కెమెరా సిస్టమ్ అనేక AI ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్, వీడియో రికార్డింగ్ను మెరుగ్గా చేస్తుంది. దీని బ్యాటరీ 4000mAh, కానీ ఆప్టిమైజేషన్ కారణంగా ఇది ఒక రోజు మొత్తం ఉంటుంది. దీని ధర 2025లో రూ. 35,000కి తగ్గింది. శాంసంగ్ ఎకో సిస్టమ్ కారణంగా ఈ ఫోన్ ఇతర పరికరాలతో సులభంగా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఫొటోగ్రఫీ ప్రియులకు ఈ ఫోన్ ఉత్తమమైనది.
3. iQOO Neo 10R 5G: ఈ "ఐకూ నియో 10R 5G" స్నాప్డ్రాగన్ 8S Gen 3 చిప్సెట్తో వచ్చే గేమింగ్-ఫోకస్డ్ ఫోన్. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన దీని AMOLED డిస్ప్లే స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ గేమర్లకు చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇది అధిక పనితీరు, కూలింగ్ సిస్టమ్ను అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ ఫోన్లో మీకు 6400mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
ఈ ఫోన్ మిడ్-ప్రీమియం శ్రేణిలో మంచి విలువను కలిగి ఉంది. ఎందుకంటే ఇది అద్భుతమైన ప్రాసెసర్, డిస్ప్లే క్వాలిటీని అందిస్తుంది. దీని కెమెరా సిస్టమ్ 50MP ప్రధాన సెన్సార్తో వస్తుంది. ఇది మంచి డేలైట్ ఫొటోగ్రఫీని అందిస్తుంది. దీనికి స్పోర్టీ డిజైన్, IP67 రేటింగ్ ఉంది. 2025లో ఈ ఫోన్ రూ. 38,000లకు అందుబాటులో ఉంది. దీని బ్యాటరీ లైఫ్, గేమింగ్ పనితీరుకు మంచి సమీక్షలు లభించాయి. దీని సాఫ్ట్వేర్ Funtouch OS, ఇది అనేక అనుకూలీకరణ ఎంపికలను అందిస్తుంది. మొత్తంమీద ఈ ఫోన్ గేమింగ్, మల్టీమీడియా వినియోగదారులకు బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంపికగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు.
4. Google Pixel 9a:
ఈ ఫోన్ దాని కెమెరా సామర్థ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. గూగుల్ కంప్యూటేషనల్ ఫొటోగ్రఫీ, Tensor G4 ప్రాసెసర్తో ఇది అద్భుతమైన ఫొటోలను అందిస్తుంది. క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం, 7 సంవత్సరాల సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లతో, ఈ ఫోన్ చాలా కాలం పాటు మన్నుతుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.1-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో మీకు 4500mAh బ్యాటరీని అందిస్తుంది. 2025లో ఈ ఫోన్ రూ.40,000కి అందుబాటులో ఉంది. దీని పనితీరు రోజువారీ వినియోగానికి సరిపోతుంది. డిజైన్ సింపుల్ కానీ ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఫొటోగ్రఫీ ప్రియులకు ఉత్తమ ఎంపికగా ఉంటుంది.
5. Motorola Edge 60 Pro:
ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో" ప్రీమియం క్వాడ్-కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ఎక్స్ట్రీమ్ చిప్సెట్, 6000 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ను పవర్ యూజర్లు, గేమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించారు. ఇది IP69 రేటింగ్ మన్నికను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీని డిస్ప్లే, బిల్డ్ క్వాలిటీకి మంచి సమీక్షలు లభించాయి. భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ రూ. 42,000లకు అందుబాటులో ఉంది.
6. Nothing Phone 3A Pro 8/128 GB Grey:
నథింగ్ ఫోన్ 3A ప్రో దాని ప్రత్యేకమైన పారదర్శక డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. దీనిని మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో పోటీ ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్లో 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 5000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఇది 6.77 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 35,000. ఇది స్టైల్, ఫంక్షనాలిటీ మధ్య సమతుల్యతను అందిస్తుంది.
7. Redmi Note 14 Pro+ 5G:
ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 7S Gen 3 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇందులో 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందించే AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. దీనిలో OISతో 108 MP ప్రధాన కెమెరా లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 32,000. ఇది పెర్ఫార్మెన్స్, స్టైల్ కాంబో స్మార్ట్ఫోన్.
8. Motorola Edge 60 Fusion 5G:
ఈ మోటరోలా "ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్" మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇందులో మీకు పెద్ద 5200 mAh బ్యాటరీ లభిస్తుంది. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరా, IP68/IP69 రేటింగ్తో వస్తుంది. ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 30,000. ఈ ఫోన్ సాధారణ వినియోగదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
9. Poco F7 Ultra:
పోకో F7 అల్ట్రా ఒక ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ ఫోన్. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 చిప్సెట్, 6.7 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 6000mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 45,000. ఇది గేమింగ్కు బాగుంటుంది. అయితే ఇది ఇంకా భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ కాలేదు, కానీ ఇది త్వరలో భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందనే పుకార్లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్లో "పోకో F7 5G" జూన్ 2025లో భారతదేశంలో విడుదలైంది. పోకో F7 అల్ట్రా గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదలైనప్పటికీ, భారతదేశంలో ఎప్పుడు వస్తుందనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. కానీ త్వరలో రావచ్చునని అంచనా.
10. Realme GT 7:
ఈ "రియల్మీ GT 7"లో స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3 చిప్సెట్ ఉంది. ఈ ఫోన్ 120Hz AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. దీనిలోని 5500 mAh బ్యాటరీ ఒక రోజు వినియోగానికి సరిపోతుంది. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ. 40,000 ధరకు కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|స్మార్ట్ఫోన్
|ప్రాసెసర్
|డిస్ప్లే
|బ్యాటరీ
|కెమెరా సెటప్
|ధర
|OnePlus 13R
|Snapdragon 8 Gen 3
|6.78- అంగుళాల AMOLED 120Hz
|6000mAh
|50MP Triple
|రూ. 40,000
|Samsung S24
|Snapdragon 8 Gen 3
|6.2- అంగుళాల AMOLED 120Hz
|4000mAh
|Triple 3x Zoom
|రూ. 35,000
|iQOO Neo 10R
|Snapdragon 8S Gen 3
|AMOLED 144Hz
|6400mAh
|50MP
|రూ. 38,000
|Google Pixel 9a
|Tensor G4
|6.1- అంగుళాల OLED 120Hz
|4500mAh
|Dual AI
|రూ. 40,000
|Motorola Edge 60 Pro
|Dimensity 8350
|pOLED 120Hz
|6000mAh
|50MP Triple
|రూ. 42,000
|Nothing Phone 3A Pro
|Snapdragon 7S Gen 3
|6.77- అంగుళాల AMOLED 120Hz
|5000mAh
|50MP Triple
|రూ. 35,000
|Redmi Note 14 Pro+
|Snapdragon 7S Gen 3
|AMOLED 3000 nits
|5500mAh
|108MP
|రూ. 32,000
|Motorola Edge 60 Fusion
|Dimensity 7400
|AMOLED 120Hz
|5200mAh
|50MP
|రూ. 30,000
|Xiaomi Poco F7 Ultra
|Snapdragon 8 Gen 3
|AMOLED 120Hz
|6000mAh
|Triple
|రూ. 45,000
|Realme GT 7
|Snapdragon 8 Gen 3
|AMOLED 120Hz
|5500mAh
|Triple
|రూ. 40,000