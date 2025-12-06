ఈ ఏడాది ఎక్కువమంది గూగుల్లో ఏం వెతికారో తెలుసా?- ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఏం ఉందంటే?
'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025' జాబితా విడుదల చేసిన గూగుల్- భారతీయులు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసింది వీటికోసమేనట!
Published : December 6, 2025 at 12:59 PM IST
Yearender 2025: మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగియబోతోంది. ఇయర్ ఎండింగ్ సందర్భంగా గూగుల్ తన "ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025" నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇందులో 2025లో భారతీయులు ఎక్కువగా ఏ అంశాలను సెర్చ్ చేశారో పేర్కొంది. ఈ జాబితా ఈసారి భారతదేశంలో ప్రజలు దేనిపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపించారనేది స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
ట్రెండింగ్ జాబితాలో ఐపీఎల్, జెమిని ఏఐ ఆధిపత్యం: భారతదేశంలో ఈ ఏడాది గూగుల్ సెర్చ్ చేసిన ఓవరాల్ టాపిక్లలో టాప్ వన్గా "ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్" నిలిచింది. ఐపీఎల్ తర్వాత గూగుల్ స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన AI చాట్బాట్ "జెమిని" రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది దేశంలో AI పట్ల ఆసక్తి ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తుందో చూపిస్తుంది.
మరో విశేషం ఏంటంటే ఈ టాప్-10 జాబితాలో సగం స్పోర్ట్స్కు సంబంధించినవే. వాటిలో ఎక్కువగా క్రికెట్ సంబంధిత అంశాలే ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి భారతదేశంలో క్రికెట్ ఎంత ప్రజాదరణ పొందిన సెర్చ్ టెర్మ్ అనేది తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది భారతీయులు సైయారా (Saiyaara), ధర్మేంద్ర (Dharmendra), మహా కుంభమేళా (Maha Kumbh Mela) వంటి పదాలను కూడా ఎక్కువగా శోధించారు. ఓవరాల్ టాప్ ట్రెండింగ్ సెర్చెస్ లిస్ట్ ఇదే:
AI ట్రెండ్స్- ఇందులోనూ జెమిని హవా: AI విభాగం విషయానికి వస్తే ఇందులో కూడా జెమిని అగ్రస్థానంలో ఉంది. గ్రోక్, డీప్సీక్, పెర్ప్లెక్సిటీ వంటి సాధనాలను కూడా ఎక్కువగా శోధించారు. ఈ విభాగంలో చాట్జీపీటీ ఏడవ స్థానంలో ఉండగా, చాట్జీపీటీ గిబ్లి ఆర్ట్ ట్రెండ్ ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది. AI సెర్చెస్ 2025 టాప్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్ ఇదే:
ట్రెండింగ్ ట్రెండ్స్: 2025లో ట్రెండ్ సెట్ చేసినవి: గూగుల్ "ట్రెండింగ్ ట్రెండ్స్" జాబితాలో "Gemini trend" అగ్రస్థానంలో ఉంది. దీని తర్వాత "Ghibli trend", "3D Model trend", "Gemini Saree trend" వంటి శోధనలు కూడా దేశంలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. సినిమాలు, టీవీ షోలు ఎప్పుడూ సెర్చ్ లిస్ట్లో అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి. ఈసారి కూడా అదే ట్రెండ్ కనిపించింది. జాబితా ఈ కింది విధంగా ఉంది:
టాప్ టీవీ షోల జాబితా:
- Squid Game
- Panchayat
- Bigg Boss
- The Bads of Bollywood
- Paatal Lok
టాప్ ట్రెండింగ్ 'నియర్ మీ' ప్రశ్నలు: ప్రజలు తరచుగా లొకేషన్ ఆధారిత శోధనలలో అత్యవసర, సమాచార అంశాల కోసం శోధిస్తారు. ఈ ఏడాది ఈ విభాగంలో "Earthquake near me", "Air Quality near me", "Durga Puja Near Me" వంటివి ఉన్నాయి. ఈ లిస్ట్ మీకోసం:
టాప్ ట్రెండింగ్ సినిమాల జాబితా: ఈ ఏడాది భారతీయులు గూగుల్లో ఎక్కువ సెర్చ్ చేసిన సినిమాల్లో "Saiyaara", "Kantara: A Legend Chapter-1", "Coolie" ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఆ పూర్తి జాబితా చూసేయండి.
వీటితోపాటు గూగుల్ "India's Year in Search 2025: The A to Z" పేరుతో ఆసక్తికరమైన జాబితాను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో భారతదేశంలో ప్రతి ఆంగ్ల అక్షరానికి అత్యంత ట్రెండింగ్ అంశాలు ఉన్నాయి. వాటిపై కూడా ఓ లుక్కేయండి మరి!