స్మాల్ బట్ పవర్ఫుల్: ఈ చిన్నది 4 టెస్లా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లను అధిగమించింది!
యాక్సియల్-ఫ్లక్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఆవిష్కరణ- అసలేంటిది? దీని ప్రయోజనాలేంటి?
Published : November 6, 2025 at 11:58 AM IST
Hyderabad: వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ప్రపంచంలో ఒక చిన్న బ్రిటిష్ కంపెనీ పనితీరు ప్రమాణాలను పునర్నిర్వచించగల పురోగతితో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. అదేంటంటే మెర్సిడెస్-బెంజ్ అనుబంధ సంస్థ YASA. ఇది కొత్త ప్రోటోటైప్ యాక్సియల్-ఫ్లక్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారును ఆవిష్కరించింది. ఇది చాలా చిన్నది. అయినప్పటికీ అద్భుతమైన శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కొత్త 59kW/kg బెంచ్మార్క్కు నెట్టడం ద్వారా పవర్ డెన్సిటీకి సంబంధించిన తన సొంత అనధికారిక ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
ఈ చిన్న ఎలక్ట్రిక్ మోటారు టెస్లా నాలుగు మోటార్ల కంటే శక్తివంతమైనది. దీని బరువు కేవలం 12.7 కిలోగ్రాములు, అంటే ఇది ఒక సైకిల్ అంత బరువు ఉంటుంది. ఈ మోటార్ 750 కిలోవాట్లు లేదా 1,000 కంటే ఎక్కువ హార్స్పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 59 kW/kg పవర్ డెన్సిటీని సాధించి మునుపటి రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. తద్వారా YASAను EV ఆవిష్కరణలో ముందంజలో ఉంచింది.
ఈ సాంకేతికత యాక్సియల్-ఫ్లక్స్ మోటార్లలో YASA నైపుణ్యం నుంచి ఉద్భవించింది. భ్రమణ అక్షానికి సమాంతరంగా అయస్కాంత ప్రవాహాన్ని సమలేఖనం చేయడం ద్వారా ఇది సంప్రదాయ రేడియల్-ఫ్లక్స్ డిజైన్ల నుంచి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది అధిక సామర్థ్యం, తక్కువ బరువు, మెరుగైన టార్క్ను అందిస్తుంది.
2009లో ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి స్పిన్-అవుట్గా స్థాపించిన "YASA"ను 2021లో మెర్సిడెస్-బెంజ్ కొనుగోలు చేసింది. అధిక-పనితీరు గల అప్లికేషన్ల కోసం దాని అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసింది. ఎలక్ట్రెక్ ప్రకారం, డైనోపై ఈ ప్రోటోటైప్ పనితీరు కంపెనీ అత్యంత ఆశావాద అనుకరణలను కూడా అధిగమించింది.
పవర్ డెన్సిటీలో రికార్డ్: యాసా తాజా విజయం దాని ఆవిష్కరణ చరిత్రపై ఆధారపడింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కంపెనీ 13.1 కిలోల మోటారు నుంచి 550 kW పవర్ డెన్సిటీని ఉత్పత్తి చేసినట్లు నివేదించింది. దీనర్థం కిలోకు 42 kW పవర్ డెన్సిటీని సాధించింది. అది ఇప్పటికే ఆకట్టుకునే సంఖ్య.
Every aspect of the #VisionAMG is developed from scratch, from the AMG.EA platform to the high-performance high-voltage battery and drive technology. Developed by YASA, the innovative Axial Flux Motor is the powerful heart of the vehicle. pic.twitter.com/m9PNxVtUdC— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) January 2, 2024
అయితే ఇటీవల మరింత శక్తివంతమైన డైనమోమీటర్పై చేసిన పరీక్షలు ఈ సంఖ్యను మరింత ముందుకు నెట్టి, ఇంకా తేలికైన 12.7 కిలోల యూనిట్ నుంచి 750 kW పవర్ డెన్సిటీని సాధించాయి. అంటే కేవలం 12.7 కిలోల బరువున్న కొత్త యాక్సియల్ ఫ్లక్స్ మోటార్ ప్రోటోటైప్ 1,000 bhp కంటే ఎక్కువ పీక్ పవర్ అవుట్పుట్తో కిలోకు 59 kW పవర్ డెన్సిటీని సాధించింది.
దీని పవర్పై మాట్లాడుతూ యాసా కొత్త టెక్నాలజీ అధిపతి సైమన్ ఓడ్లింగ్ ఇలా అన్నారు: "ప్రారంభ ఫలితాలు చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నాయి. డైనోపై ఈ మోటారు పనితీరు మా అత్యంత ఆశావాద అనుకరణలను కూడా మించిపోయింది. ఇది కేవలం పెరుగుదల మాత్రమే కాదు, పోటీదారుల కంటే గణనీయంగా 40% వరకు ఎక్కువ.
ఇటువంటి ఆవిష్కరణలు వచ్చినప్పుడు టెస్లా వంటి పరిశ్రమ దిగ్గజాలతో పోలికలు అనివార్యం. అలా చూసుకుంటే టెస్లా ప్లాయిడ్ మోటార్లు శక్తివంతమైనవి అయినప్పటికీ, ఇవి దాదాపు 15-20 kW/kg పవర్ డెన్సీటీనే సాధిస్తాయి. యాసా ప్రొటోటైప్ అటువంటి నాలుగు మోటార్ల మిశ్రమ ఉత్పత్తికి సమానం.
ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇది రెండు టెస్లా మోడల్ 3 పెర్ఫార్మెన్స్ వేరియంట్ కార్లు లేదా నాలుగు వ్యక్తిగత టెస్లా మోటార్ల మిశ్రమ ఉత్పత్తికి దాదాపు సమానం. అయినప్పటికీ దీని బరువు చాలా తక్కువ. ఇది EV డిజైన్లో ఒక నమూనా మార్పును హైలైట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ తేలికైన భాగాలు పెద్ద బ్యాటరీల అవసరం లేకుండానే పరిధిని విస్తరించగలవు.
యాక్సియల్-ఫ్లక్స్ ప్రయోజనాలు: YASA యోక్లెస్ అండ్ సెగ్మెంటెడ్ ఆర్మేచర్ (YASA) డిజైన్ సంప్రదాయ స్టేటర్ యోక్ను తొలగించి బరువును తగ్గిస్తుంది, శీతలీకరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ యాక్సియల్-ఫ్లక్స్ విధానం చమురు శీతలీకరణను అనుమతిస్తుంది, స్థిరమైన అధిక పనితీరును అందిస్తుంది. మెర్సిడెస్-బెంజ్ ప్రమేయం YASA సామర్థ్యాలను అత్యున్నత స్థాయికి చేర్చింది. 2021లో కొనుగోలు తర్వాత YASA సౌకర్యాలను విస్తరించింది. ఇందులో ఫ్యాక్టరినౌ X పోస్ట్లలో గుర్తించినట్లుగా, పోవిస్లోని వెల్ష్పూల్లో కొత్త మల్టీ-మిలియన్ పౌండ్ల పరిశోధనా కేంద్రం కూడా ఉంది.
దీన్ని మెర్సిడెస్ ఎకోసిస్టమ్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయనున్నారు. అంటే ఈ సాంకేతికత త్వరలో ఉత్పత్తి వాహనాలలో, AMG శ్రేణి వంటి హై-ఎండ్ మోడళ్లలో కనిపించవచ్చు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే AMG GT XX, ఇతర అధిక-పనితీరు గల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో సహా తన అప్కమింగ్ EVలలో ఈ కొత్త యాక్సియల్ ఫ్లక్స్ మోటారును కంపెనీ ఉపయోగిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 2021లో మెర్సిడెస్-బెంజ్ నుంచి వచ్చిన ఓ ట్వీట్.. సస్టైనబుల్ మొబిలిటీలో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పే అల్ట్రా-హై-పెర్ఫార్మెన్స్ YASA మోటార్లను అసెంబుల్ చేసే ప్రణాళికలను హైలైట్ చేసింది.
ఏంటీ యాక్సియల్ ఫ్లక్స్ మోటార్?: యాక్సియల్ ఫ్లక్స్ మోటార్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన "పాన్కేక్" వంటి డిజైన్ను కలిగి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ మోటారు. ఇక్కడ అయస్కాంత ప్రవాహం షాఫ్ట్కు సమాంతరంగా ప్రవహిస్తుంది. సంప్రదాయ రేడియల్ ఫ్లక్స్ మోటార్ల మాదిరిగా కాకుండా ఇది రేడియల్గా ప్రవహిస్తుంది. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కాంపాక్ట్, తేలికైన, అధిక-టార్క్-డెన్సిటీ మోటార్లను అందిస్తుంది. ఇవి EVలు, ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యవస్థలకు సరిపోతాయి. దీని ఫ్లాట్ ఆకారంతో పరిమిత ప్రదేశాలలో ఫ్లెక్సిబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ సాధ్యం అవుతుంది. ఇది అధిక సామర్థ్యాన్ని, బలమైన పవర్-టు-వెయిట్ రేషియోను అందిస్తుంది.