ETV Bharat / technology

యమహా నుంచి రెండు కొత్త బైక్​లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

భారత మార్కెట్​లో యమహా XSR155", "FZ-రేవ్" మోటార్​సైకిళ్లు లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి!

Yamaha XSR155
Yamaha XSR155 (Photo Credit- Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ యమహా మోటార్​సైకిల్ ఇండియా భారత మార్కెట్లో రెండు కొత్త మోడల్స్​ను విడుదల చేసింది. మొదటిది "యమహా FZ-రేవ్", రెండవది "యమహా XSR155". వీటిలో యమహా "FZ-రేవ్" ధర రూ. 1.17 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), అయితే "XSR15" ధర రూ. 1.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ సందర్భంగా ఈ రెండు బైక్​ల ఇంజిన్, ఫీచర్లతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

1. యమహా FZ-రేవ్:

Yamaha FZ Rave
Yamaha FZ Rave (Photo Credit- Yamaha Motor India)

ఇంజిన్: యమహా "FZ-రేవ్" 149cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది. ఇది 12.2 bhp, 13.3 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

Yamaha FZ Rave
Yamaha FZ Rave (Photo Credit- Yamaha Motor India)

ఫీచర్లు: ఈ మోటార్ సైకిల్ 136 కిలోల కెర్బ్ వెయిట్​తో వస్తుంది. ఇందులో 13-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్, 790mm సీటు ఎత్తు, 165mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇతర "FZ" మోడళ్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి. అయితే ఇతర "FZ" మోడళ్లతో పోలిస్తే ఇది కొత్త, షార్ప్ LED హెడ్‌లైట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

యమహా "FZ-రేవ్" రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి: బ్లాక్, మాట్టే గ్రీన్. అయితే ఇది ఎరుపు రంగు వీల్స్​తోనే వస్తుంది. ఇకపోతే ఇతర యమహా "FZ" మోడళ్ల మాదిరిగానే ఈ "రేవ్" ఒక చిన్న LCD డిస్​ప్లే, పూర్తిగా LED లైటింగ్, సింగిల్-ఛానల్ ABS వంటి గమనించదగ్గ ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది.

2. యమహా XSR155:

ఇంజిన్: ఈ యమహా "XSR155" బైక్ "R15", "MT-15"లలో కనిపించే అదే 155cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 10,000 rpm వద్ద 18.1 bhp పవర్, 7,500 rpm వద్ద 14.1 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

Yamaha XSR155
Yamaha XSR155 (Photo Credit- Yamaha Motor India)

డిజైన్: ఈ బైక్ "R15", "MT-15" మోడల్స్​లో ఉండే పెరిమీటర్ ఛాసిస్ (లేదా యమహా పరిభాషలో డెల్టాబాక్స్)తో వస్తుంది. దీని కర్బ్ వెయిట్ 137 కిలోలు, అంటే యమహా "MT-15" కంటే 4 కిలోలు తక్కువ. 120 mm వద్ద దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కూడా "MT-15" కంటే గణనీయంగా తక్కువగా ఉంది (50 mm). ఈ యమహా "XSR" నియో-రెట్రో స్టైలింగ్​తో దాని 155cc కౌంటర్​పార్ట్​లకు భిన్నంగా ఉంటుంది. దీనిలో రౌండ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్, రౌండ్ LED టెయిల్‌లైట్, కంపెనీ లోగోకు బదులుగా యమహా అని రాసి ఉన్న 10-లీటర్ టియర్‌డ్రాప్ ఆకారపు ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి.

Yamaha XSR155
Yamaha XSR155 (Photo Credit- Yamaha Motor India)

ఈ బైక్ ఫ్లాట్, సింగిల్-పీస్ సీటును కలిగి ఉంది. ఇది దాని రెట్రో లుక్‌ను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్‌తో సహా భద్రతా ఫీచర్ల పరంగా "యమహా XSR"లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అయితే FZ-X హైబ్రిడ్, FZ-S Fi హైబ్రిడ్, ఫాసినో వంటి చాలా యమహా ఉత్పత్తులలో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న TFT డిస్​ప్లేకు బదులుగా ఈ బైక్ LCD డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది.

TAGGED:

YAMAHA XSR155 PRICE
YAMAHA FZ RAVE PRICE
YAMAHA XSR155 LAUNCHED
YAMAHA TWO BIKES LAUNCHED
YAMAHA XSR155 AND FZ RAVE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.