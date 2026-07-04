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ఆగస్టు 27న యమహా కొత్త 200cc బైక్ లాంఛ్​?- 'బ్లాక్ యువర్ డేట్' ఇన్విటేషన్స్ విడుదల

యమహా కొత్త 200cc స్పోర్ట్స్ బైక్ YZF-R2 లాంఛ్​కు రంగం సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 27 నాటి మీడియా ఇన్విటేషన్స్‌తో ఈ సరికొత్త మోడల్ విడుదల కానుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

In Picture: Yamaha R15
In Picture: Yamaha R15 (Photo Credit- Yamaha Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 1:01 PM IST

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Hyderabad: ద్విచక్ర వాహనాల దిగ్గజం యమహా మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా తన కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ స్పోర్ట్స్ బైక్ 'YZF-R2'ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. 200cc సెగ్మెంట్‌లోకి అడుగుపెట్టబోతున్న ఈ ఫుల్-ఫేర్డ్ స్పోర్ట్స్ బైక్ కోసం కంపెనీ 'Block your Date' పేరుతో మీడియా ఆహ్వానాలను పంపింది. కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, ఆగస్టు 27, 2026 నాటికి ఈ ఇన్విటేషన్స్ పంపడం వల్ల అదే రోజున ఈ మోటార్‌సైకిల్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

'బ్లాక్ యువర్ డేట్' అంటే ఆటోమొబైల్ లేదా టెక్నాలజీ కంపెనీలు తమ కొత్త ప్రొడక్ట్‌ను లాంఛ్ చేసేటప్పుడు మీడియా ప్రతినిధులకు పంపే ముందస్తు ఆహ్వానం (Advance Invitation).

ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే,

  • సమయం కేటాయించడం: "మేము ఫలానా తేదీన (ఆగస్టు 27న) ఒక ముఖ్యమైన ఈవెంట్ లేదా బైక్ లాంఛ్ చేయబోతున్నాం, కాబట్టి మీ షెడ్యూల్‌లో ఆ రోజును మా కోసం కేటాయించి ఉంచండి" అని చెప్పడం.
  • సస్పెన్స్ నిర్వహించడం: ఈ ఇన్విటేషన్‌లో బైక్ పేరు లేదా పూర్తి వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించరు. కేవలం లాంఛ్ తేదీ, వేదికను మాత్రమే తెలియజేస్తారు.
  • ఆసక్తిని పెంచడం: మార్కెట్లో, వినియోగదారులలో సదరు కొత్త ప్రొడక్ట్‌పై ఉత్సుకతను (Hype) క్రియేట్ చేయడానికి కంపెనీలు ఈ పద్ధతిని వాడుతుంటాయి.

R15 స్థాయిలో విజయాన్ని ఆశిస్తోన్న యమహా: కొత్త R2పై యమహా భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంది. 2008లో లాంఛ్ అయిన యమహా R15 ఎలా యువతలో క్రేజ్ తెచ్చిందో, అదే స్థాయిలో R2 కూడా విజయం సాధిస్తుందని కంపెనీ విశ్వసిస్తోంది. R15 బ్రాండ్ లెగసీని కొనసాగిస్తూ, 200cc సెగ్మెంట్‌లో మరింత మంది రైడర్లను ఆకర్షించడమే R2 లక్ష్యం.

In Picture: Yamaha R15
In Picture: Yamaha R15 (Photo Credit- Yamaha Motorcycle India)

200cc ఫుల్-ఫేర్డ్ సెగ్మెంట్‌లో ఇప్పటికే KTM RC 200, Bajaj Pulsar RS200 వంటి బైక్స్ ఉన్నాయి. స్పోర్టీ డిజైన్, Yamaha ఇంజిన్ రిలయబిలిటీతో R2 ఈ రెండింటికీ గట్టి పోటీ ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ధర, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ స్పెక్స్ గురించి లాంచ్ రోజునే పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కానున్నాయి.

యమహా YZF-R2 ఇంజిన్ వివరాలు: సరికొత్త యమహా YZF-R2 ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని విశ్లేషించేందుకు, ప్రస్తుత యమహా R15 ఇంజిన్ పనితీరును ప్రామాణికంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న యమహా R15 మోడల్‌లో 155 cc సామర్థ్యం గల లిక్విడ్-కూల్డ్, ఫోర్-వాల్వ్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 10,000 rpm వద్ద 18.1 bhp గరిష్ఠ శక్తిని (Power) విడుదల చేస్తుంది. ఇది 7,500 rpm వద్ద 14.2 Nm గరిష్ఠ టార్క్‌ను (Torque) ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఇప్పుడు రాబోయే యమహా R2 మోడల్‌లో ఈ 155 cc ఇంజిన్‌ను 200cc సామర్థ్యానికి పెంచనున్నారు ('బోర్-అవుట్' వెర్షన్). దీని ద్వారా బైక్ మరింత మెరుగైన పవర్‌ను అందిస్తూనే, ఇంధన సామర్థ్యాన్ని (Fuel Efficiency) కూడా స్థిరంగా ఉంచుతుందని కంపెనీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

అయితే మరింత సమాచారం కోసం మనం 27 ఆగస్ట్, 2026 వరకు వేచి ఉండాల్సిందే. ఈ బైక్ పూర్తి సాంకేతిక వివరాలతో పాటు ధరను లాంఛ్ సమయంలో అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

మరోవైపు, ఈ కొత్త 200cc బైక్ వస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్లో ఇప్పటికే స్థిరమైన డిమాండ్ ఉన్న యమహా 155 cc శ్రేణి మోడల్స్ (R15, MT-15, XSR155) విక్రయాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని భావిస్తున్నారు. అసలు విషయం ఏంటంటే, సరికొత్త యమహా R2 మోడల్‌ను ప్రస్తుత R15 కంటే ప్రీమియం విభాగంలో (ఉన్నత శ్రేణిలో) ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: 200cc ఎంట్రీ-లెవల్ స్పోర్ట్స్ విభాగంలో రాబోతున్న యమహా R2, మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న KTM RC 200, Hero Karizma XMR 210 వంటి ప్రముఖ బైక్​లతో నేరుగా తలపడనుంది.

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