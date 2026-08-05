రేసింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- మార్కెట్లోకి సరికొత్త యమహా మోటోజీపీ ఎడిషన్ బైక్స్!
భారత మార్కెట్లో యమహా R15 V4, MT-15 V2.0 బైక్ల మోటోజీపీ ఎడిషన్లు విడుదలయ్యాయి.
Published : August 5, 2026 at 10:56 AM IST
Hyderabad: భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లోకి ప్రముఖ సంస్థ యమహా మోటార్స్ సరికొత్త మోడళ్లను విడుదల చేసింది. రేసింగ్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఆర్15 వి4 (R15 V4), ఎమ్టీ-15 వెర్షన్ 2.0 (MT-15 V2.0) బైక్ల "మాన్స్టర్ ఎనర్జీ యమహా మోటోజీపీ" (Monster Energy Yamaha MotoGP) ప్రత్యేక ఎడిషన్లను రంగంలోకి దించింది. వీటితో పాటు యువతను విశేషంగా ఆకర్షించే FZ సిరీస్లోనూ సరికొత్త రంగులను పరిచయం చేసింది.
యమహా MotoGP ఎడిషన్లు: కంపెనీ కొత్త 'యమహా R15 V4 MotoGP' ఎడిషన్ను రూ. 1.76 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, సాధారణ రంగు వేరియంట్ల కంటే ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ధర రూ. 3,000 ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అలాగే, 'యమహా MT-15 MotoGP' ఎడిషన్ ధర రూ. 1.77 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. సాధారణ MT-15లోని కొన్ని రంగు వేరియంట్ల కంటే ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ధర రూ. 13,000 ఎక్కువ.
అయితే ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ కేవలం బాహ్య అలంకరణ (కాస్మెటిక్) పరమైన మార్పులు మాత్రమే చేశారని, సాంకేతికం(మెకానికల్)గా ఎలాంటి మార్పులు చేపట్టలేదని గమనించాలి.
ఈ సరికొత్త ఎడిషన్ మోడళ్లను యమహా సంస్థ తన సిగ్నేచర్ మోటోజీపీ రేసింగ్ శైలిలో తీర్చిదిద్దింది. బైక్ ట్యాంక్ ష్రౌడ్స్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, సైడ్ ప్యానెల్స్పై రేసింగ్ గ్రాఫిక్స్తో పాటు ప్రీమియం స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ను జోడించి మరింత స్పోర్టీ లుక్ను తీసుకువచ్చారు.
యమహా R15 డిజైన్: ఈ యమహా R15 బైక్ దృఢమైన డెల్టాబాక్స్ ఫ్రేమ్పై నిర్మితమైంది. దీనికి అల్యూమినియం స్వింగ్ఆర్మ్ను అమర్చారు. వాహనం వెనుక భాగంలో లింక్-టైప్ మోనోషాక్ అబ్జార్బర్లు సస్పెన్షన్ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాయి. ఈ స్పోర్ట్స్ బైక్ బరువు కేవలం 141 కిలోలు మాత్రమే కావడం విశేషం. అలాగే ఇందులో 11 లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ను అందించారు. భారతదేశంలో 10 లక్షలకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడవడంతో, R15 తన సెగ్మెంట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన స్పోర్ట్స్బైక్గా కొనసాగుతోంది.
భారతీయ మార్కెట్లో యమహా R15 బైక్ సుజుకి జిక్సర్ SF 250, హీరో కరిజ్మా XMR 210, కేటీఎం RC 160 వంటి మోడళ్లతో నేరుగా పోటీ పడుతోంది. తన అద్భుతమైన R1 మోడల్ డిజైన్తో, పూర్తి ఫెయిరింగ్ లుక్తో వచ్చే ఈ స్పోర్ట్స్ బైక్లో కంపెనీ ఎన్నో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించింది.
ఇందులో TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఎంపిక చేసిన కొన్ని వేరియంట్లలో క్విక్ షిఫ్టర్, USD ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్ వంటి ప్రత్యేక సదుపాయాలు కూడా లభిస్తున్నాయి.
యమహా R15 V4, MT-15 ఇంజిన్: ఇంజిన్ల విషయానికొస్తే, ఈ రెండు బైక్లు ఒకే రకమైన 155cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 18.4 hp పవర్, 14.2 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, టాప్-స్పెక్ R15Mతో పోలిస్తే MotoGP ఎడిషన్ R15 V4 ధర గణనీయంగా తక్కువగా ఉంది. యమహా R15M ధర సుమారు రూ. 2 లక్షలు.
కొత్త రంగుల్లో FZ సిరీస్: మార్కెట్లో ఎంతగానో ఆదరణ పొందిన FZ సిరీస్లోనూ యమహా మార్పులు చేసింది. ఇందులో భాగంగా 2026 యమహా ఎఫ్జెడ్-ఎస్ ఎఫ్ఐ హైబ్రిడ్ (FZ-S Fi hybrid) మోడల్ను సరికొత్త 'ఐస్ స్టార్మ్' రంగులో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్న మ్యాట్ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్ను మరింత స్పోర్టీ గ్రాఫిక్స్తో అప్డేట్ చేసింది.
మరోవైపు 2026 యమహా ఎఫ్జెడ్-ఎస్ ఎఫ్ఐ (FZ-S Fi) మోడల్లో సరికొత్త 'మెటాలిక్ బ్లాక్' రంగును ప్రవేశపెట్టగా, గతంలో ఉన్న 'ఐస్ ఫ్లూవో-వెర్మిలియన్' రంగును అలాగే కొనసాగిస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ రెండు మోడళ్ల ధరలలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. వీటి ధరలు వరుసగా రూ. 1.39 లక్షలు, రూ. 1.29 లక్షలుగా ఉన్నాయి.
ఇక ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న FZ-S Fi హైబ్రిడ్ మోడల్ 2025 మార్చి నెలలో రూ. 1.45 లక్షల (దిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అంతకంటే ముందుగా 2025 జనవరిలో జరిగిన భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పోలో దీనిని మొదటిసారిగా ప్రదర్శించారు. యమహా స్కూటర్లలో ఉపయోగించే అధునాతన హైబ్రిడ్ సాంకేతికతనే ఈ బైక్లోనూ అందించారు. 2025 యమహా FZ-S Fi హైబ్రిడ్ అనేది ఆ సంస్థకు మాత్రమే కాకుండా, భారతదేశంలోనే 150cc విభాగంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ మోటార్సైకిల్. ఈ కారణంగా ప్రస్తుతానికి దేశీయ మార్కెట్లో దీనికి పోటీగా మరే ఇతర డైరెక్ట్ హైబ్రిడ్ బైక్ లేదు.