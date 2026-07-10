ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ సెగ్మెంట్లో యమహా- రూ. 1.24 లక్షలతో 'FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్' లాంఛ్
యమహా మోటార్సైకిల్ ఇండియా తన కొత్త "యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్" (Yamaha FZ Blue Flex)ను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 1.24 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : July 10, 2026 at 4:12 PM IST
Hyderabad: దేశంలో ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ (Flex-Fuel) వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచేందుకు భారత ప్రభుత్వం నిరంతరం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా వాహన తయారీ సంస్థలు సైతం సరికొత్త ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే యమహా మోటార్ సైకిల్ ఇండియా తన ప్రసిద్ధ మోడల్ 'యమహా FZ' ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్ "యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్" ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది.
యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్ ఇంజిన్ వివరాలు:
- ఇంధన సామర్థ్యం (Flex-Fuel): ఈ మోటార్సైకిల్ E20 (20% ఇథనాల్) నుంచి E85 (85% ఇథనాల్) వరకు ఎలాంటి ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనంతోనైనా నడవగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
- ఇంజిన్ సామర్థ్యం: ఇందులో 149cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇథనాల్ మిశ్రమ పెట్రోల్పై ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
- పవర్ & టార్క్: ఈ ఇంజిన్ 11.53 bhp పవర్, 12.8 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది సాధారణ యమహా FZ మోడల్తో పోలిస్తే 0.7 bhp తక్కువ పవర్, 0.5 Nm తక్కువ టార్క్ను అందిస్తుంది.
- గేర్ బాక్స్: మెరుగైన రైడింగ్ అనుభవం కోసం ఈ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఇంజిన్ను 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో అనుసంధానించారు.
యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్ హార్డ్వేర్ వివరాలు:
- సస్పెన్షన్ & బ్రేకింగ్: ఈ బైక్లో స్టాండర్డ్ FZ మోడల్ తరహాలోనే ఫ్రంట్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, రియర్ మోనోషాక్ అబ్జార్బర్, సేఫ్టీ కోసం ఏబీఎస్ (ABS- యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్) సౌకర్యాన్ని అందించారు.
- లైటింగ్ & డిజైన్: ఇందులో అమర్చిన ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్ల్యాంప్ 'ఎఫ్జెడ్ రేవ్' (FZ Rave) మోడల్ను పోలి ఉంటుంది. బ్లూ ఫ్లెక్స్ వేరియంట్లో కూడా అదే ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో కూడిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, ఫాక్స్ (నకిలీ) ఎయిర్ వెంట్స్, కాంపాక్ట్ ఎగ్జాస్ట్ (సైలెన్సర్) సిస్టమ్ను కొనసాగించారు.
- సీటింగ్ కంఫర్ట్: రైడర్, వెనుక కూర్చునే వారికి సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించేందుకు కంపెనీ ఇందులో 'సింగిల్-పీస్ సీట్'ను ఉపయోగించింది.
యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్ ధర: కంపెనీ ఈ సరికొత్త "యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్" ధరను రూ. 1,24,240 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు, లభ్యత:
- కలర్ వేరియంట్: ఈ సరికొత్త "యమహా FZ బ్లూ ఫ్లెక్స్" మోడల్ను కంపెనీ ఆకర్షణీయమైన 'మెటాలిక్ బ్లాక్' (Metallic Black) కలర్ ఆప్షన్లో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది.
- లభ్యత (అందుబాటులో ఉండే ప్రాంతాలు): ఈ మోటార్సైకిల్ ప్రారంభ దశలో దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా కేవలం దిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.
- డీలర్షిప్ వివరాలు: పైన పేర్కొన్న రాష్ట్రాల్లోని యమహాకు చెందిన ప్రీమియం 'బ్లూ స్క్వేర్' (Blue Square) డీలర్షిప్ల ద్వారా ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైక్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఎఫ్జెడ్ బ్లూ ఫ్లెక్స్ లాంఛ్తో, దేశీయ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ విభాగంలోకి ప్రవేశించిన మూడో ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థగా యమహా (Yamaha) నిలిచింది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇప్పటికే సుజుకీ 'Gixxer SF 250 FFV'తో పాటు హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి 'HF Deluxe', 'Splendor' అనే రెండు ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోటార్ సైకిళ్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.