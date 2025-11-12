ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 5:08 PM IST

Hyderabad: యమహా మోటార్ భారతదేశంలో EV విభాగంలోకి ప్రవేశించింది. తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలైన "ఏరోక్స్-E", "EC-06"లను ఆవిష్కరించింది. వీటితోపాటు "యమహా XSR155", కొత్త "FZ-Rave" బైక్​లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఉత్పత్తులు కొత్త మొబిలిటీ విభాగాలలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తాయని, భారత మార్కెట్లో స్థిరమైన రవాణా కోసం దాని దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను ప్రతిబింబిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

భారత ఈవీ మార్కెట్​లోకి యమహా:

1. యమహా ఏరోక్స్-E: యమహా మోటార్​ భారతదేశం కోసం తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను కూడా ప్రకటించింది. వాటిలో "ఏరోక్స్-E" 48Nm టార్క్‌ను అందించే 9.4kW (పీక్) మోటారుతో అధిక-పనితీరు గల EV స్కూటర్ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది డ్యూయల్ డిటాచబుల్ 3kWh బ్యాటరీలతో వస్తుంది. ఇది ఎకో, స్టాండర్డ్, పవర్ రైడింగ్ మోడ్‌లను అందిస్తుంది. అంతేకాక రివర్స్ మోడ్‌తో పాటు వేగవంతమైన యాక్సిలరేషన్ కోసం బూస్ట్ ఫంక్షన్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

ఈ స్కూటర్ 106 కి.మీ.ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్ కలిగి ఉంది. LED లైటింగ్, 3D-ఎఫెక్ట్ టెయిల్ లైట్, నావిగేషన్​తో కలర్ TFT స్క్రీన్, Y-కనెక్ట్ యాప్ సపోర్ట్, ఎక్స్‌టర్నల్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, స్మార్ట్ కీ సిస్టమ్ ఇందులో ఉన్నాయి. దీనిలో సింగిల్-ఛానల్ ABSతో ముందు, వెనుక డిస్క్ బ్రేక్‌లు స్టాండర్డ్​గా వస్తాయి. యమహా ఈ స్కూటర్​ను పనితీరు, ప్రత్యేకతను కోరుకునే పట్టణ రైడర్‌లకు ప్రీమియం ఎంపికగా ఉంచుతుంది.

2. యమహా EC-06: ఇది భారతదేశానికి యమహా రెండవ EV. దీన్ని రివర్ ఇండీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై అభివృద్ధి చేశారు. రివర్స్ హోస్కోట్ సౌకర్యంలో తయారు చేసిన ఈ స్కూటర్ 6.7kW పీక్ మోటార్ అవుట్‌పుట్, 4kWh ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీ, 90kph టాప్​ స్పీడ్​తో యాంత్రికంగా ఇండీతో సమానంగా ఉంటుంది. అయితే బాక్సియర్ బాడీవర్క్‌తో ఇది విభిన్నమైన స్టైలింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ "EC-06" 160 km IDC రేంజ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని పూర్తి ఛార్జ్‌కు దాదాపు తొమ్మిది గంటలు పడుతుంది.

దీని LCD డిస్​ప్లే, మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లు, రివర్స్ అసిస్ట్ వంటి ఛాసిస్ & ఫీచర్ సెట్ ఇండీని దగ్గరగా ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ "EC-06" 24.5 లీటర్ల అండర్-సీట్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది ఇండీ 43-లీటర్ బూట్ కంటే తక్కువ. LED లైటింగ్, ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు, అంతర్నిర్మిత సిమ్‌తో టెలిమాటిక్స్, డిజిటల్ కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. దీని ధర ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఇది ఇండీ రూ. 1.46 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్ బెంగళూరు) స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఏంటీ ఇండీ?: "ఇండీ" అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌. దీన్ని బెంగళూరుకు చెందిన రివర్ మొబిలిటీ కంపెనీ అభివృద్ధి చేసింది. యమహా మోటార్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ స్టార్టప్​తో భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుని పెట్టుబడి పెట్టింది. తద్వారా వారి "ఇండీ" అనే ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించి "యమహా EC-06" వంటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లను అభివృద్ధి చేస్తోంది.

