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కొత్త TV కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- దీనిపై ఓ లుక్కేయండి!

QD మినీ LED డిస్‌ప్లే టెక్నాలజీ, కార్టెక్స్-A55 SoCతో షావోమి భారత్‌లో "TV FX మినీ LED" సిరీస్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఇవి 43 అంగుళాల నుంచి 75 అంగుళాల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Xiaomi TV FX Mini LED Series launched in India.
Xiaomi TV FX Mini LED Series launched in India. (Image Credit: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 11:38 AM IST

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Hyderabad: భారత్‌లో టీవీ మార్కెట్‌ను షేక్ చేసేందుకు షావోమి రెడీ అయింది. కంపెనీ తన "TV FX మినీ LED" సిరీస్‌ను లాంఛ్ చేసింది. 43 అంగుళాల నుంచి 75 అంగుళాల వరకు సైజుల్లో ఈ కొత్త టీవీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఈ శ్రేణిలో QD మినీ LED డిస్‌ప్లే టెక్నాలజీ, ఫైర్ టీవీ ఇంటిగ్రేషన్, HDR10+ సపోర్ట్, డాల్బీ ఆడియో సపోర్ట్​తో కూడిన స్పీకర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు క్వాడ్-కోర్ కార్టెక్స్-A55 ప్రాసెసర్, ఫుల్ అరే లోకల్ డిమ్మింగ్, సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లలో DLG 120Hz గేమ్ మోడ్, అలెక్సా వాయిస్ కమాండ్‌లకు సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.

ధర & లభ్యత: షావోమీ TV FX Mini LED సిరీస్ 43-అంగుళాలు, 55-అంగుళాలు, 65-అంగుళాలు, 75-అంగుళాల స్క్రీన్ పరిమాణాలలో లభిస్తుంది. వీటిలో 43-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 32,999, 55-అంగుళాల మోడల్ ధర రూ. 44,999, 65-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 64,999, 75-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 84,999గా ఉంది. ఇది కేవలం నలుపు (Black) రంగులో మాత్రమే లభిస్తుంది.

ఈ టీవీ లైనప్ 2026 జూన్ 11 నుంచి భారత్‌లో అమ్మకానికి రానుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు Xiaomi India ఆన్‌లైన్ స్టోర్ (mi.com), Amazon, Flipkart ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. పరిమిత కాలపు ప్రారంభ ఆఫర్ కింద 43-అంగుళాల మోడల్ రూ. 29,999కే, 55-అంగుళాల వేరియంట్ రూ. 39,999కే, 65-అంగుళాల మోడల్ రూ. 59,999కే, 75-అంగుళాల వేరియంట్ రూ. 79,999కే లభిస్తాయి.

Screen sizeOriginal PriceDiscounted PriceFirst Sale onAvailable on
43-inchRs 32,999Rs 29,999June 11, 2026Xiaomi India online store (mi.com) | Amazon | Flipkart
55-inchRs 44,999Rs 39,999
65-inchRs 64,999Rs 59,999
75-inchRs 84,999Rs 79,999

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే సైజ్43-inch | 55-inch | 65-inch| 75-inch
రిజల్యూషన్4K Ultra HD (3,840 × 2,160 pixels)
ప్యానెల్ టెక్నాలజీQD Mini LED backlighting
డిమ్మింగ్ టెక్నాలజీFull Array Local Dimming (up to 104 zones)
వ్యూయింగ్ యాంగిల్Up to 178 degrees
HDR & పిక్చర్ ఫార్మాట్‌లుHDR10 | HDR10+ | Filmmaker Mode | Vivid Picture Engine 2
ప్రాసెసర్ & గ్రాఫిక్స్Quad-core Cortex-A55 CPU | Mali-G52 2EE MC1 GPU
ఆడియో అవుట్​పుట్43-inch: 20W two-speaker system
55, 65, 75-inch: 4-driver speaker configuration
ఆడియో టెక్నాలజీDolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X
స్క్రీన్​-టు-బాడీ రేషియో43 & 55-inch: 97 per cent
65 & 75-inch: 98 per cent

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