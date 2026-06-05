కొత్త TV కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా?- దీనిపై ఓ లుక్కేయండి!
QD మినీ LED డిస్ప్లే టెక్నాలజీ, కార్టెక్స్-A55 SoCతో షావోమి భారత్లో "TV FX మినీ LED" సిరీస్ను లాంఛ్ చేసింది. ఇవి 43 అంగుళాల నుంచి 75 అంగుళాల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Published : June 5, 2026 at 11:38 AM IST
Hyderabad: భారత్లో టీవీ మార్కెట్ను షేక్ చేసేందుకు షావోమి రెడీ అయింది. కంపెనీ తన "TV FX మినీ LED" సిరీస్ను లాంఛ్ చేసింది. 43 అంగుళాల నుంచి 75 అంగుళాల వరకు సైజుల్లో ఈ కొత్త టీవీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఈ శ్రేణిలో QD మినీ LED డిస్ప్లే టెక్నాలజీ, ఫైర్ టీవీ ఇంటిగ్రేషన్, HDR10+ సపోర్ట్, డాల్బీ ఆడియో సపోర్ట్తో కూడిన స్పీకర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు క్వాడ్-కోర్ కార్టెక్స్-A55 ప్రాసెసర్, ఫుల్ అరే లోకల్ డిమ్మింగ్, సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లలో DLG 120Hz గేమ్ మోడ్, అలెక్సా వాయిస్ కమాండ్లకు సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు కూడా లభిస్తాయి.
ధర & లభ్యత: ఈ షావోమీ TV FX Mini LED సిరీస్ 43-అంగుళాలు, 55-అంగుళాలు, 65-అంగుళాలు, 75-అంగుళాల స్క్రీన్ పరిమాణాలలో లభిస్తుంది. వీటిలో 43-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 32,999, 55-అంగుళాల మోడల్ ధర రూ. 44,999, 65-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 64,999, 75-అంగుళాల వేరియంట్ ధర రూ. 84,999గా ఉంది. ఇది కేవలం నలుపు (Black) రంగులో మాత్రమే లభిస్తుంది.
Deepest blacks. Brightest highlights. Total cinematic immersion.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
The #XiaomiTVFXMiniLEDSeries brings deeper blacks and brighter highlights using Full Array Mini LED Technology, while Fire TV built-in seamlessly aggregates all your top content.
True cinematic experience… pic.twitter.com/sPn5sDFZUN
ఈ టీవీ లైనప్ 2026 జూన్ 11 నుంచి భారత్లో అమ్మకానికి రానుంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు Xiaomi India ఆన్లైన్ స్టోర్ (mi.com), Amazon, Flipkart ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. పరిమిత కాలపు ప్రారంభ ఆఫర్ కింద 43-అంగుళాల మోడల్ రూ. 29,999కే, 55-అంగుళాల వేరియంట్ రూ. 39,999కే, 65-అంగుళాల మోడల్ రూ. 59,999కే, 75-అంగుళాల వేరియంట్ రూ. 79,999కే లభిస్తాయి.
|Screen size
|Original Price
|Discounted Price
|First Sale on
|Available on
|43-inch
|Rs 32,999
|Rs 29,999
|June 11, 2026
|Xiaomi India online store (mi.com) | Amazon | Flipkart
|55-inch
|Rs 44,999
|Rs 39,999
|65-inch
|Rs 64,999
|Rs 59,999
|75-inch
|Rs 84,999
|Rs 79,999
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
Discover Richer Colours and Life-Like Visuals with the new #XiaomiTVFXMiniLEDSeries.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
Engineered with Full Array Mini LED and a Quantum Dot filter, it delivers unmatched depth powered by #QuantumMagiQ display technology.
Get ready to elevate your living room experience!… pic.twitter.com/oaiXO4Byi8
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే సైజ్
|43-inch | 55-inch | 65-inch| 75-inch
|రిజల్యూషన్
|4K Ultra HD (3,840 × 2,160 pixels)
|ప్యానెల్ టెక్నాలజీ
|QD Mini LED backlighting
|డిమ్మింగ్ టెక్నాలజీ
|Full Array Local Dimming (up to 104 zones)
|వ్యూయింగ్ యాంగిల్
|Up to 178 degrees
|HDR & పిక్చర్ ఫార్మాట్లు
|HDR10 | HDR10+ | Filmmaker Mode | Vivid Picture Engine 2
|ప్రాసెసర్ & గ్రాఫిక్స్
|Quad-core Cortex-A55 CPU | Mali-G52 2EE MC1 GPU
|ఆడియో అవుట్పుట్
|43-inch: 20W two-speaker system
55, 65, 75-inch: 4-driver speaker configuration
|ఆడియో టెక్నాలజీ
|Dolby Audio, DTS:X, DTS Virtual:X
|స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో
|43 & 55-inch: 97 per cent
65 & 75-inch: 98 per cent