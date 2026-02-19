ETV Bharat / technology

75-అంగుళాల 4K డిస్​ప్లేతో షావోమీ స్మార్ట్​టీవీ- ఇంట్లోనే థియేటర్​ ఎక్స్​పీరియన్స్!

షావోమీ భారతదేశంలో 75-అంగుళాల భారీ డిస్​ప్లేతో "QLED TV X Pro 75" స్మార్ట్​టీవీని విడుదల చేసింది. ఇది 4K, డాల్బీ విజన్, అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది.

Xiaomi QLED TV X Pro 75 Launched in India
Xiaomi QLED TV X Pro 75 Launched in India (Photo Credit- Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 5:14 PM IST

Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ భారతదేశంలో స్మార్ట్​టీవీ విభాగంలో అతిపెద్ద QLED టీవీని విడుదల చేసింది. షావోమీ "QLED TV X ప్రో 75" అనే ఈ కొత్త స్మార్ట్​టీవీ 75-అంగుళాల 4K డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది. పెద్ద స్క్రీన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్‌లను కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దీన్ని రూపొందించారు. ఈ టీవీ మీ ఇంట్లో థియేటర్ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ టీవీ 75 డాల్బీ విజన్, HDR10+, ఫిల్మ్‌మేకర్ మోడ్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఫిల్మ్‌మేకర్ మోడ్ ఒరిజినల్ ఫ్రేమ్ రేట్, కలర్, యాస్పెక్ట్ రేషియోని సంరక్షిస్తుందని, ఫలితంగా చిత్రనిర్మాతల సృజనాత్మక దృష్టిని కచ్చితంగా ప్రతిబింబించే వీక్షణ అనుభవం లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అదనంగా, ఫాస్ట్ మూవింగ్ సీన్స్​లో అస్పష్టతను తగ్గించడానికి DLG 120Hz, MEMC వంటి మోషన్ టెక్నాలజీలను కూడా అందించినట్లు చెబుతోంది.

షావోమీ QLED TV X ప్రో 75 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ టీవీ 3840×2160 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో 75-అంగుళాల OLED ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంది. టీవీ డిజైన్ దాదాపు బెజెల్-లెస్‌గా ఉంది. కంపెనీ ప్రకారం, దీని స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో 97.76 శాతానికి చేరుకుంటుంది, ఇది మరింత ఇమ్మెర్సివ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. అదనంగా, దీనిలో గేమింగ్ ఔత్సాహికుల కోసం అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందించారు. ఈ టీవీ ఆటో లో లాటెన్సీ మోడ్ (ALLM)కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది కన్సోల్ గేమింగ్ సమయంలో ఇన్‌పుట్ లాగ్‌ను తగ్గిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ టీవీ హార్డ్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇది క్వాడ్-కోర్ A55 ప్రాసెసర్, 32GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంది.

కనెక్టివిటీ: కనెక్టివిటీ కోసం ఈ టీవీ మూడు HDMI పోర్ట్‌లను కలిగి ఉంది. వాటిలో ఒకటి eARCకి మద్దతు ఇస్తుంది. అదనపు ఎంపికలలో USB పోర్ట్, ఈథర్నెట్, ఆప్టికల్, AV ఉన్నాయి. దీని వైర్‌లెస్ కనెక్టివిటీలో డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్, ఎయిర్‌ప్లే 2, గూగుల్ కాస్ట్, మిరాకాస్ట్ ఉన్నాయి.

వీటితో పాటు, ఈ షావోమీ TV అద్భుతమైన సౌండ్​ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. ఇది 75 డాల్బీ ఆడియో, DTS X, DTS వర్చువల్:Xలకు మద్దతు ఇచ్చే 34W బాక్స్ స్పీకర్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ టీవీలో యూనివర్సల్ సెర్చ్, కిడ్స్ మోడ్, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, ఫ్రీ లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్ వంటి ఫీచర్లను అందించే ప్యాచ్‌వాల్ ఇంటర్‌ఫేస్ కూడా ఉంది.

షావోమీ QLED TV X ప్రో 75 ధర, ఆఫర్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో దీని ధరను రూ. 69,999గా నిర్ణయించింది. ఈ టీవీపై లాంఛ్ ఆఫర్‌ను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు రూ. 5,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌తో దీన్ని రూ. 64,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదనంగా షావోమీ ఈ టీవీని ముందస్తుగా బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు రూ. 10,999 విలువైన నాలుగు సంవత్సరాల పూర్తి వారంటీని అందిస్తోంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ టీవీ ఫిబ్రవరి 27 నుంచి షావోమీ ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.

