75-అంగుళాల 4K డిస్ప్లేతో షావోమీ స్మార్ట్టీవీ- ఇంట్లోనే థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్!
షావోమీ భారతదేశంలో 75-అంగుళాల భారీ డిస్ప్లేతో "QLED TV X Pro 75" స్మార్ట్టీవీని విడుదల చేసింది. ఇది 4K, డాల్బీ విజన్, అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది.
Published : February 19, 2026 at 5:14 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ భారతదేశంలో స్మార్ట్టీవీ విభాగంలో అతిపెద్ద QLED టీవీని విడుదల చేసింది. షావోమీ "QLED TV X ప్రో 75" అనే ఈ కొత్త స్మార్ట్టీవీ 75-అంగుళాల 4K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. పెద్ద స్క్రీన్, శక్తివంతమైన ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దీన్ని రూపొందించారు. ఈ టీవీ మీ ఇంట్లో థియేటర్ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ టీవీ 75 డాల్బీ విజన్, HDR10+, ఫిల్మ్మేకర్ మోడ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఫిల్మ్మేకర్ మోడ్ ఒరిజినల్ ఫ్రేమ్ రేట్, కలర్, యాస్పెక్ట్ రేషియోని సంరక్షిస్తుందని, ఫలితంగా చిత్రనిర్మాతల సృజనాత్మక దృష్టిని కచ్చితంగా ప్రతిబింబించే వీక్షణ అనుభవం లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అదనంగా, ఫాస్ట్ మూవింగ్ సీన్స్లో అస్పష్టతను తగ్గించడానికి DLG 120Hz, MEMC వంటి మోషన్ టెక్నాలజీలను కూడా అందించినట్లు చెబుతోంది.
షావోమీ QLED TV X ప్రో 75 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ టీవీ 3840×2160 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 75-అంగుళాల OLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. టీవీ డిజైన్ దాదాపు బెజెల్-లెస్గా ఉంది. కంపెనీ ప్రకారం, దీని స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో 97.76 శాతానికి చేరుకుంటుంది, ఇది మరింత ఇమ్మెర్సివ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. అదనంగా, దీనిలో గేమింగ్ ఔత్సాహికుల కోసం అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందించారు. ఈ టీవీ ఆటో లో లాటెన్సీ మోడ్ (ALLM)కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది కన్సోల్ గేమింగ్ సమయంలో ఇన్పుట్ లాగ్ను తగ్గిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ టీవీ హార్డ్వేర్ విషయానికి వస్తే, ఇది క్వాడ్-కోర్ A55 ప్రాసెసర్, 32GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ: కనెక్టివిటీ కోసం ఈ టీవీ మూడు HDMI పోర్ట్లను కలిగి ఉంది. వాటిలో ఒకటి eARCకి మద్దతు ఇస్తుంది. అదనపు ఎంపికలలో USB పోర్ట్, ఈథర్నెట్, ఆప్టికల్, AV ఉన్నాయి. దీని వైర్లెస్ కనెక్టివిటీలో డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్, ఎయిర్ప్లే 2, గూగుల్ కాస్ట్, మిరాకాస్ట్ ఉన్నాయి.
వీటితో పాటు, ఈ షావోమీ TV అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తుంది. ఇది 75 డాల్బీ ఆడియో, DTS X, DTS వర్చువల్:Xలకు మద్దతు ఇచ్చే 34W బాక్స్ స్పీకర్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఈ టీవీలో యూనివర్సల్ సెర్చ్, కిడ్స్ మోడ్, పేరెంటల్ కంట్రోల్స్, ఫ్రీ లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్ వంటి ఫీచర్లను అందించే ప్యాచ్వాల్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఉంది.
షావోమీ QLED TV X ప్రో 75 ధర, ఆఫర్లు: కంపెనీ భారతదేశంలో దీని ధరను రూ. 69,999గా నిర్ణయించింది. ఈ టీవీపై లాంఛ్ ఆఫర్ను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు రూ. 5,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో దీన్ని రూ. 64,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదనంగా షావోమీ ఈ టీవీని ముందస్తుగా బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు రూ. 10,999 విలువైన నాలుగు సంవత్సరాల పూర్తి వారంటీని అందిస్తోంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ టీవీ ఫిబ్రవరి 27 నుంచి షావోమీ ఇండియా వెబ్సైట్లో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది.