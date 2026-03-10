144Hz డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్తో షావోమీ 'ప్యాడ్ 8'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
144Hz డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 SoCతో "షావోమీ ప్యాడ్ 8" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.
Published : March 10, 2026 at 2:02 PM IST
Hyderabad: షావోమీ భారతదేశంలో తన కొత్త "ప్యాడ్ 8"ను విడుదల చేసింది. ఇది 144Hz LCD డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్, 12GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 13MP సింగిల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 45W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 9,200mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది షావోమీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది. ఇంకా ఇది షావోమీ "ఫోకస్ పెన్ ప్రో" స్టైలస్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
వేరియంట్ల వారీగా ప్యాడ్ 8 ధర వివరాలు:
We’ve pushed the boundaries of engineering to bring you the #XiaomiPad8, the Slimmest Flagship Android Tablet of the year.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) March 10, 2026
From the vibrant 3.2K ImmersiView Display to the long-lasting 9200mAh battery, with the next-gen connectivity of #XiaomiHyperOS3, this is the ultimate tool… pic.twitter.com/92go6Cqnlf
|RAM + స్టోరేజ్
|మోడల్
|ధర
|రంగులు
|లభ్యత
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|Standard display
|రూ. 33,999
|గ్రాఫైట్ గ్రే| టైటానియం బ్లూ
షావోమీ అధికారిక వెబ్సైట్ | అమెజాన్ | షావోమీ రిటైల్ దుకాణాలు | భాగస్వామి అవుట్లెట్లు
|12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
|Standard display
|రూ. 36,999
|Nano Texture display
|రూ. 38,999
|Standard display with Focus Pen Pro
|రూ. 41,999
|Nano Texture display with Focus Pen Pro
|రూ. 43,999
లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కంపెనీ SBI క్రెడిట్ EMI లావాదేవీలపై రూ. 3,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తుంది. దీంతో ఈ టాబ్లెట్ ప్రారంభ ధర రూ. 30,999లకు తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్ మార్చి 31, 2026 వరకే అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. దీనికి అదనంగా, మార్చి 17-31 మధ్య ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8"ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు బ్యాటరీని మినహాయించి ఒక సంవత్సరం అదనపు వారంటీ లభిస్తుందని ప్రకటించింది.
సేల్ వివరాలు: ఈ షావోమీ ప్యాడ్ 8 ఫస్ట్ సేల్ మార్చి 17, 2026 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ (mi.com/in), అమెజాన్, షావోమీ రిటైల్ దుకాణాలతో పాటు దేశంలోని కంపెనీ భాగస్వామి అవుట్లెట్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
This is An Updating Story...