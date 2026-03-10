ETV Bharat / technology

144Hz డిస్​ప్లే, స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్​సెట్​తో షావోమీ 'ప్యాడ్ 8'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

144Hz డిస్​ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 SoCతో "షావోమీ ప్యాడ్ 8" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 2:02 PM IST

Hyderabad: షావోమీ భారతదేశంలో తన కొత్త "ప్యాడ్ 8"ను విడుదల చేసింది. ఇది 144Hz LCD డిస్​ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్‌సెట్, 12GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 13MP సింగిల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 45W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో 9,200mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది షావోమీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ రెండు రంగులలో లభిస్తుంది. ఇంకా ఇది షావోమీ "ఫోకస్ పెన్ ప్రో" స్టైలస్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

వేరియంట్ల వారీగా ప్యాడ్ 8 ధర వివరాలు:

RAM + స్టోరేజ్మోడల్ధరరంగులులభ్యత
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్Standard displayరూ. 33,999గ్రాఫైట్ గ్రే| టైటానియం బ్లూ

షావోమీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ | అమెజాన్ | షావోమీ రిటైల్ దుకాణాలు | భాగస్వామి అవుట్‌లెట్‌లు

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్Standard displayరూ. 36,999
Nano Texture displayరూ. 38,999
Standard display with Focus Pen Proరూ. 41,999
Nano Texture display with Focus Pen Proరూ. 43,999

లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, కంపెనీ SBI క్రెడిట్ EMI లావాదేవీలపై రూ. 3,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తుంది. దీంతో ఈ టాబ్లెట్ ప్రారంభ ధర రూ. 30,999లకు తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్ మార్చి 31, 2026 వరకే అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. దీనికి అదనంగా, మార్చి 17-31 మధ్య ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8"ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్‌లకు బ్యాటరీని మినహాయించి ఒక సంవత్సరం అదనపు వారంటీ లభిస్తుందని ప్రకటించింది.

సేల్ వివరాలు: ఈ షావోమీ ప్యాడ్ 8 ఫస్ట్ సేల్ మార్చి 17, 2026 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (mi.com/in), అమెజాన్, షావోమీ రిటైల్ దుకాణాలతో పాటు దేశంలోని కంపెనీ భాగస్వామి అవుట్‌లెట్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

