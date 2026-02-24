షావోమీ 'ప్యాడ్ 8' ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక ఫీచర్లు కూడా వెల్లడి!
షావోమీ తన "ప్యాడ్ 8" టాబ్లెట్ను భారత్తో పాటు ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు దీని లాంఛ్ తేదీ, కీలక ఫీచర్లను కూడా వెల్లడించింది.
Published : February 24, 2026 at 11:48 AM IST
Hyderabad: చైనీస్ టెక్నాలజీ సంస్థ తన తదుపరి టాబ్లెట్ మోడల్ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. దీంతోపాటు దీనిలో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్, 9,200mAh బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు ధృవీకరించింది. దీంతోపాటు ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" తన అత్యంత సన్నని టాబ్లెట్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
కంపెనీ ఇటీవలే కొత్త కంప్యూటింగ్ పరికరాన్ని తీసుకొస్తున్నట్లుగా టీజ్ చేసింది. తాజాగా అది "షావోమీ ప్యాడ్ 8" అని కన్ఫార్మ్ అయింది. కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్ను భారతదేశంతో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఈ వారం చివర్లో విడుదల చేయనుంది. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్, 9,200mAh బ్యాటరీతో పాటు షావోమీ ఫోకస్ పెన్ ప్రో స్టైలస్తో వస్తుంది. ఇంకా ఈ టాబ్లెట్ బ్యాక్లిట్ కీస్, గెస్టర్-ఎనేబుల్డ్ టచ్ప్యాడ్ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ ఫోకస్ కీబోర్డ్తో పనిచేస్తుంది.
లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" ఫిబ్రవరి 28న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు అప్కమింగ్ "షావోమీ 17" సిరీస్ లాంఛ్ ఈవెంట్ కోసం అందించిన కంపెనీ వెబ్సైట్లోని ప్రత్యేక ల్యాండింగ్ పేజీ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" కూడా అదే తేదీన అంటే ఫిబ్రవరి 28న లాంఛ్ అవుతుందని ధృవీకరించింది. ఈ లాంఛ్ ఈవెంట్ బార్సిలోనాలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు (అంటే భారతదేశంలో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు(IST) ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ మైక్రోసైట్ అప్కమింగ్ "షావోమీ ప్యాడ్ 8"లోని అనేక కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కూడా ధృవీకరించింది. ఇది ఆక్టా కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, 9,200mAh బ్యాటరీతో వస్తుందని కూడా వెల్లడించింది. ఇది షావోమీ HyperOS 3 స్కిన్తో Android 16లో రన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఇటీవలి టీజర్లో కీస్ యాక్సెసరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. తాజాగా షావోమీ ప్యాడ్ 8 ల్యాండింగ్ పేజీ, ఈ టాబ్లెట్ కోసం షావోమీ ఫోకస్ కీబోర్డ్లో అడాప్టివ్ బ్యాక్లిట్ కీస్, గెస్టర్ సపోర్టెడ్ టచ్ప్యాడ్ ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఇంకా ఇది కంపెనీ బటన్లెస్ స్టైలస్ అయిన "ఫోకస్ పెన్ ప్రో"తో కూడా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించింది. ఇదీ గెస్టర్ సపోర్టెడ్గా ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్పై మరిన్ని వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఇకపోతే ఇటీవలే (సెప్టెంబర్, 2025) చైనాలో "షావోమీ ప్యాడ్ 8" గ్లోబల్ వేరియంట్ మాదిరిగానే చిప్సెట్తో పాటు 12GB వరకు RAM, 256GB అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్తో విడుదలయింది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో 11.2-అంగుళాల 3.2K LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. గ్లోబల్ వేరియంట్ దాని చైనీస్ కౌంటర్తో అదనపు స్పెసిఫికేషన్లను పంచుకుంటే, ఇది 67W ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, స్లిమ్ 5.75mm ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉంటుంది.