షావోమీ 'ప్యాడ్ 8' ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక ఫీచర్లు కూడా వెల్లడి!

షావోమీ తన "ప్యాడ్ 8" టాబ్లెట్​ను భారత్​తో పాటు ఇతర గ్లోబల్​ మార్కెట్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు దీని లాంఛ్ తేదీ, కీలక ఫీచర్లను కూడా వెల్లడించింది.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: చైనీస్ టెక్నాలజీ సంస్థ తన తదుపరి టాబ్లెట్ మోడల్ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. దీంతోపాటు దీనిలో స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్​సెట్, 9,200mAh బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు ధృవీకరించింది. దీంతోపాటు ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" తన అత్యంత సన్నని టాబ్లెట్ అని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

కంపెనీ ఇటీవలే కొత్త కంప్యూటింగ్ పరికరాన్ని తీసుకొస్తున్నట్లుగా టీజ్ చేసింది. తాజాగా అది "షావోమీ ప్యాడ్ 8" అని కన్ఫార్మ్ అయింది. కంపెనీ ఈ టాబ్లెట్​ను భారతదేశంతో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఈ వారం చివర్లో విడుదల చేయనుంది. ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్‌సెట్, 9,200mAh బ్యాటరీతో పాటు షావోమీ ఫోకస్ పెన్ ప్రో స్టైలస్‌తో వస్తుంది. ఇంకా ఈ టాబ్లెట్ బ్యాక్‌లిట్ కీస్, గెస్టర్-ఎనేబుల్డ్ టచ్‌ప్యాడ్‌ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ ఫోకస్ కీబోర్డ్‌తో పనిచేస్తుంది.

లాంఛ్​ ఎప్పుడంటే?: ఈ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" ఫిబ్రవరి 28న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మేరకు అప్​కమింగ్ "షావోమీ 17" సిరీస్ లాంఛ్​ ఈవెంట్‌ కోసం అందించిన కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లోని ప్రత్యేక ల్యాండింగ్ పేజీ "షావోమీ ప్యాడ్ 8" కూడా అదే తేదీన అంటే ఫిబ్రవరి 28న లాంఛ్ అవుతుందని ధృవీకరించింది. ఈ లాంఛ్ ఈవెంట్ బార్సిలోనాలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు (అంటే భారతదేశంలో సాయంత్రం 6:30 గంటలకు(IST) ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ మైక్రోసైట్ అప్​కమింగ్ "షావోమీ ప్యాడ్ 8"లోని అనేక కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కూడా ధృవీకరించింది. ఇది ఆక్టా కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, 9,200mAh బ్యాటరీతో వస్తుందని కూడా వెల్లడించింది. ఇది షావోమీ HyperOS 3 స్కిన్‌తో Android 16లో రన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఇటీవలి టీజర్‌లో కీస్ యాక్సెసరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. తాజాగా షావోమీ ప్యాడ్ 8 ల్యాండింగ్ పేజీ, ఈ టాబ్లెట్ కోసం షావోమీ ఫోకస్ కీబోర్డ్‌లో అడాప్టివ్ బ్యాక్‌లిట్ కీస్, గెస్టర్ సపోర్టెడ్ టచ్‌ప్యాడ్​ ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఇంకా ఇది కంపెనీ బటన్‌లెస్ స్టైలస్ అయిన "ఫోకస్ పెన్ ప్రో"తో కూడా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించింది. ఇదీ గెస్టర్ సపోర్టెడ్​గా ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్​పై మరిన్ని వివరాలు రాబోయే రోజుల్లో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఇకపోతే ఇటీవలే (సెప్టెంబర్, 2025) చైనాలో "షావోమీ ప్యాడ్ 8" గ్లోబల్ వేరియంట్ మాదిరిగానే చిప్‌సెట్‌తో పాటు 12GB వరకు RAM, 256GB అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్​తో విడుదలయింది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్​తో 11.2-అంగుళాల 3.2K LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. గ్లోబల్ వేరియంట్ దాని చైనీస్ కౌంటర్‌తో అదనపు స్పెసిఫికేషన్‌లను పంచుకుంటే, ఇది 67W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, స్లిమ్ 5.75mm ప్రొఫైల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

