వంట, క్లీనింగ్ అన్నీ చేసే 'Xiaomi-Robotics-1'- రోబోటిక్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవం!
రోబోటిక్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవం! ఇక ఒకే రోబోట్ వంట చేయడం, ఇల్లు సర్దడం వంటి పనులన్నీ చిటికెలో చక్కబెట్టేస్తుంది. ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం షావోమీ ఈ ఆల్రౌండర్ రోబోట్ బ్రెయిన్ "Xiaomi-Robotics-1"ను ఆవిష్కరించింది.
Published : July 21, 2026 at 12:30 PM IST
Hyderabad: చైనా టెక్ దిగ్గజం షావోమీ తన తొలి రోబోట్ ఫౌండేషన్ మోడల్ను ఆవిష్కరించింది. దీని పేరు Xiaomi-Robotics-1. ఇప్పటివరకు చాట్జీపీటీ, జెమినీ వంటి AI మోడళ్లు భాష, చిత్రాల రంగాల్లో విప్లవం సృష్టించాయి. అయితే రోబోటిక్స్లో నాణ్యమైన డేటా కొరత కారణంగా పెద్దగా పురోగతి సాధ్యం కాలేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకే షావోమీ ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్ను అభివృద్ధి చేసింది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?:
Xiaomi-Robotics-1 ట్రైనింగ్ రెండు దశల్లో నిర్వహించారు. అవి:
1. పెద్ద ఎత్తున ప్రీ-ట్రైనింగ్:
ముందుగా 100,000 గంటల "embodiment-free" వీడియో డేటాతో మోడల్కు శిక్షణ ఇచ్చారు. అంటే రోబోట్ కాకుండా మనుషులు పనులు చేసే వీడియోలు.
ఇందులో ఇళ్లు, ఆఫీసులు, ఫ్యాక్టరీలు, బహిరంగ ప్రదేశాలు కలిపి 1,700కి పైగా సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత AI ఆ వీడియోలన్నింటినీ చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి, ఇది "సోఫా సర్దడం", "షూ ర్యాక్ను సర్దడం" అని ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి ట్యాగ్లు పెట్టింది. ఈ ట్యాగ్ చేసిన డేటాతోనే రోబోట్కు బేసిక్స్ నేర్పించారు.
2. రియల్ రోబోట్తో పోస్ట్-ట్రైనింగ్: తర్వాత 7,200 గంటల నిజమైన రోబోట్ డేటాతో ఫైన్-ట్యూన్ చేశారు. ఇది నిజమైన ఇళ్లలో సోఫా సర్దడం, వంటగది సామాను సర్దడం, షూ ర్యాక్ సర్దడం లాంటి పనుల డేటా. అంటే ముందు విస్తృతమైన వీడియో డేటాతో బేసిక్ అవగాహన కల్పించి, ఆపై రియల్ రోబోట్ డేటాతో నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరిచారు.
శిక్షణా విధానం: చాట్జీపీటీ వంటి పెద్ద భాషా మోడళ్ల శిక్షణా విధానాన్నే ఇక్కడ అనుసరించారు. మొదటి దశలో పెద్ద మొత్తంలో UMI డేటా నుంచి పనులు చేసే సాధారణ నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటే, రెండో దశలో ఆ మోడల్ను నిజమైన రోబోట్లకు అనుగుణంగా మార్చి, మనుషులు ఇచ్చే ఆదేశాలను అర్థం చేసుకునేలా ట్యూన్ చేశారు.
దీని ప్రాముఖ్యత: ఇప్పటివరకు రోబోటిక్స్ రంగంలో డేటా కొరత ప్రధాన అడ్డంకిగా ఉండేది. దీన్ని అధిగమించేందుకు షావోమీ భాషా మోడళ్ల సక్సెస్ ఫార్ములాను రోబోట్లపై అమలు చేసింది. తద్వారా రోబోట్ ఒకే పనికి పరిమితం కాకుండా అనేక పనులను, అనేక ప్రదేశాల్లో చేయగలదని షావోమీ నిరూపించింది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే: Xiaomi-Robotics-1 అనేది లక్ష గంటల వీడియోలు చూసి, వేల గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసిన "ఆల్-రౌండ్ రోబోట్ బ్రెయిన్".