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షావోమీ నుంచి HyperOS 4 అప్‌డేట్- మీ ఫోన్‌కు ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకోండి!

షావోమీ ఎట్టకేలకూ తన ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత 'హైపర్ ఓఎస్ 4' గ్లోబల్ రోల్‌అవుట్ షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో మూడు విడతలుగా మొత్తం 82 డివైజ్‌లకు ఈ అప్‌డేట్ అందనుంది.

షావోమీ నుంచి HyperOS 4 అప్‌డేట్- ఏయే ఫోన్లకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే?
షావోమీ నుంచి HyperOS 4 అప్‌డేట్- ఏయే ఫోన్లకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే? (ఫొటో క్రెడిట్: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2026 at 3:58 PM IST

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Hyderabad: షావోమీ యూజర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న లేటెస్ట్ 'హైపర్ ఓఎస్ 4' (HyperOS 4) గ్లోబల్ రోల్‌అవుట్ షెడ్యూల్‌ను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సరికొత్త స్టేబుల్ వెర్షన్ అప్‌డేట్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం 82 డివైజ్‌లకు అందించనున్నారు.

ఈ మెగా అప్‌డేట్‌ను షావోమీ సంస్థ మూడు విడతలుగా విడుదల చేయనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • మొదటి విడత (నవంబర్ ప్రారంభంలో): ఈ అప్‌డేట్ నవంబర్ మొదటి వారంలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భాగంగా షావోమీ 17, 15 సిరీస్ వంటి లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడళ్లతో పాటు రెడ్​మీ నోట్ 17, నోట్ 15 సిరీస్ ఫోన్లు, పోకో F8, X8 సిరీస్‌లు, షావోమీ ప్యాడ్ 8 టాబ్లెట్‌లకు తొలిదశలోనే అప్‌డేట్ లభిస్తుంది.
  • రెండో విడత (నవంబర్ మధ్యలో): రెండో విడత నవంబర్ మధ్యలో మొదలవుతుంది. ఈ లిస్ట్‌లో షావోమీ 15T ప్రో, 15T మోడళ్లతో పాటు పోకో F9, F7 సిరీస్ ఫోన్లు, షావోమీ ప్యాడ్ 7 టాబ్లెట్ ఉన్నాయి.
  • మూడో విడత (డిసెంబర్‌లో): చివరి విడత డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభమై పాత మోడళ్లకు చేరుకుంటుంది. షావోమీ 14, 13 సిరీస్, మిక్స్ ఫ్లిప్, రెడ్మీ నోట్ 14 సిరీస్, పోకో F6 సిరీస్ ఫోన్ వాడుతున్న వారు ఈ దశలో అప్‌డేట్ అందుకోనున్నారు.

ఏయే డివైజ్‌లకు, ఏ ఏ తేదీల్లో అప్‌డేట్ వస్తుందనే పూర్తి వివరాలను కింద ఉన్న పట్టికలో స్పష్టంగా చూడవచ్చు.

HyperOS 4 గ్లోబల్ రోల్​అవుట్ షెడ్యూల్:

టైమ్​లైన్కేటగిరీడివైజ్
నవంబర్ 2026 ప్రారంభంలోషావోమీXiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
రెడ్​మీRedmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
పోకోPOCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85
టాబ్లెట్Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8
2026 నవంబర్ మధ్యలోషావోమీXiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
పోకోPOCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition
టాబ్లెట్Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1
డిసెంబర్ 2026షావోమీXiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
రెడ్​మీRedmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro
పోకోPOCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro
టాబ్లెట్Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1

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