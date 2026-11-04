షావోమీ నుంచి HyperOS 4 అప్డేట్- మీ ఫోన్కు ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకోండి!
షావోమీ ఎట్టకేలకూ తన ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత 'హైపర్ ఓఎస్ 4' గ్లోబల్ రోల్అవుట్ షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో మూడు విడతలుగా మొత్తం 82 డివైజ్లకు ఈ అప్డేట్ అందనుంది.
Published : November 4, 2026 at 3:58 PM IST
Hyderabad: షావోమీ యూజర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న లేటెస్ట్ 'హైపర్ ఓఎస్ 4' (HyperOS 4) గ్లోబల్ రోల్అవుట్ షెడ్యూల్ను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సరికొత్త స్టేబుల్ వెర్షన్ అప్డేట్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం 82 డివైజ్లకు అందించనున్నారు.
ఈ మెగా అప్డేట్ను షావోమీ సంస్థ మూడు విడతలుగా విడుదల చేయనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- మొదటి విడత (నవంబర్ ప్రారంభంలో): ఈ అప్డేట్ నవంబర్ మొదటి వారంలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భాగంగా షావోమీ 17, 15 సిరీస్ వంటి లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్లతో పాటు రెడ్మీ నోట్ 17, నోట్ 15 సిరీస్ ఫోన్లు, పోకో F8, X8 సిరీస్లు, షావోమీ ప్యాడ్ 8 టాబ్లెట్లకు తొలిదశలోనే అప్డేట్ లభిస్తుంది.
- రెండో విడత (నవంబర్ మధ్యలో): రెండో విడత నవంబర్ మధ్యలో మొదలవుతుంది. ఈ లిస్ట్లో షావోమీ 15T ప్రో, 15T మోడళ్లతో పాటు పోకో F9, F7 సిరీస్ ఫోన్లు, షావోమీ ప్యాడ్ 7 టాబ్లెట్ ఉన్నాయి.
- మూడో విడత (డిసెంబర్లో): చివరి విడత డిసెంబర్ నెలలో ప్రారంభమై పాత మోడళ్లకు చేరుకుంటుంది. షావోమీ 14, 13 సిరీస్, మిక్స్ ఫ్లిప్, రెడ్మీ నోట్ 14 సిరీస్, పోకో F6 సిరీస్ ఫోన్ వాడుతున్న వారు ఈ దశలో అప్డేట్ అందుకోనున్నారు.
The Xiaomi HyperOS 4 official version starts rolling out! 🎉 Eligible users will receive the OTA update in phases from today! Enjoy exploring the new features, and don't forget to share your feedback with us through the Services & Feedback app. We'd love to hear what you think! #XiaomiHyperOS4RolloutPlan #Xiaomi— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) November 4, 2026
ఏయే డివైజ్లకు, ఏ ఏ తేదీల్లో అప్డేట్ వస్తుందనే పూర్తి వివరాలను కింద ఉన్న పట్టికలో స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
HyperOS 4 గ్లోబల్ రోల్అవుట్ షెడ్యూల్:
|టైమ్లైన్
|కేటగిరీ
|డివైజ్
|నవంబర్ 2026 ప్రారంభంలో
|షావోమీ
|Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
|రెడ్మీ
|Redmi Note 17 Pro Max 5G, Note 17 Pro 5G, Note 17 5G, Note 17, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro, Note 15 5G, Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
|పోకో
|POCO F8 Ultra, F8 Pro, X8 Pro Max, X8 Pro, X8 Pro Iron Man Edition, X8, M8 Pro, M8, C95 Pro, C85
|టాబ్లెట్
|Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8
|2026 నవంబర్ మధ్యలో
|షావోమీ
|Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
|పోకో
|POCO F9 Ultra, F9 Pro, F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition
|టాబ్లెట్
|Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1
|డిసెంబర్ 2026
|షావోమీ
|Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T
|రెడ్మీ
|Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi 14S, Redmi A7 Pro
|పోకో
|POCO F6 Pro, F6, X8s, X7, X6 Pro, M8s 5G, M7, C81 Pro
|టాబ్లెట్
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1