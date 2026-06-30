ఇక అన్ని ఫోన్లకు ఒకే వైర్లెస్ ఛార్జర్: 'Qi 50W' కోసం చేతులు కలిపిన టెక్ దిగ్గజాలు!
వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్రపంచంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేచింది. సరికొత్త 'Qi 50W' స్టాండర్డ్ను తీసుకురావడానికి షావోమి, యాపిల్, గూగుల్ వంటి టెక్ దిగ్గజాలు చేతులు కలిపినట్లు నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి.
Published : June 30, 2026 at 1:31 PM IST
Hyderabad: వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలో సంచలన మార్పు రాబోతోంది. చైనా స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం షావోమి దీనికి తెరతీసింది. ఇటీవల బీజింగ్లోని తన హెడ్క్వార్టర్స్లో షావోమి కీలక ఇండస్ట్రీ మీటింగ్ నిర్వహించింది. ఈ సమావేశానికి యాపిల్, గూగుల్, హువావే లాంటి టెక్ దిగ్గజాలు హాజరు కావడం విశేషం.
నెక్ట్స్ జనరేషన్ Qi 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్: ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం.. రాబోయే తరం 'Qi 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ స్టాండర్డ్' (Qi 50W Wireless Charging Standard)పై చర్చించడమే. ఇందులో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ స్పెసిఫికేషన్లు, ప్రొటోటైప్ టెస్టింగ్, క్రాస్-బ్రాండ్ కంపాటబిలిటీ (వివిధ బ్రాండ్ల మధ్య పనితీరు) వంటి కీలక అంశాలపై కంపెనీలు సుదీర్ఘంగా చర్చించాయి.
వినియోగదారులకు కలిగే ప్రయోజనం: ఈ సరికొత్త గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ గనుక పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తే, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ విధానంలో పెద్ద మార్పు వస్తుంది. వివిధ బ్రాండ్లకు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్లను కేవలం ఒకే ఒక్క 'Qi-సర్టిఫైడ్' ఛార్జర్ లేదా యాక్సెసరీ ద్వారా అత్యంత వేగంగా (50W స్పీడ్తో) ఛార్జ్ చేసుకునే వీలుంటుంది. అంటే బ్రాండ్తో సంబంధం లేకుండా అన్ని ఫోన్లకు ఒకే వైర్లెస్ ఛార్జర్ సరిపోతుంది.
నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన కీలక సమావేశం: ఐటీహోమ్ (ITHome) నివేదిక ప్రకారం, వైర్లెస్ పవర్ కన్సార్టియం (WPC) నిర్వహించిన ఈ 'Qi ఆఫ్-సైకిల్' సమావేశం జూన్ 22న ప్రారంభమై, జూన్ 25 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగింది. ఈ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ పరిశ్రమకు సంబంధించి ఇంతటి భారీ స్థాయి సమావేశాన్ని బీజింగ్లో నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ఈ ఈవెంట్లో ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రతినిధులు పాల్గొని 'Qi 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్' డ్రాఫ్ట్ స్పెసిఫికేషన్లను సమీక్షించారు. దీనితో పాటు, ప్రోటోటైప్ ఇవాల్యుయేషన్ (నమూనాల మూల్యాంకనం), ఇంటరాపరబిలిటీ టెస్టింగ్ (వివిధ బ్రాండ్ల మధ్య పనితీరు పరీక్షలు) పై కూడా ఈ సమావేశంలో విస్తృతంగా పనిచేశారు.
2028లో అధికారిక లాంఛ్?: నివేదిక ప్రకారం, 'Qi 50W' స్పెసిఫికేషన్ల అభివృద్ధి ఇప్పటికే చివరి దశకు (Advanced Stage) చేరుకుంది. దీనికి సంబంధించిన మెజారిటీ హార్డ్వేర్ డిజైన్ పారామీటర్లు కూడా దాదాపు ఫైనల్ అయ్యాయి. వైర్లెస్ పవర్ కన్సార్టియం (WPC) ఈ సరికొత్త స్టాండర్డ్ను 2028 నాటికి మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 'Qi2 25W' ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి తదుపరి వెర్షన్ (Successor) గా నిలవనుంది. అయితే, ఇది పూర్తిగా అందుబాటులోకి రావడానికి ఇంకా కొన్ని కీలకమైన టెస్టింగ్లు, స్టాండర్డైజేషన్ ప్రక్రియలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది.
సమావేశంలో పాల్గొన్న 20కు పైగా ప్రముఖ కంపెనీలు: ఈ ప్రతిష్టాత్మక సమావేశంలో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సప్లై చైన్కు చెందిన 20కు పైగా దిగ్గజ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. వీటిలో యాపిల్, గూగుల్, హువావే, ఆనర్, ఒప్పో, వివో, షావోమి, యాంకర్ ఇన్నోవేషన్స్, ఎన్ఎక్స్పీ (NXP), రెనెసాస్, పానాసోనిక్ ఆటోమోటివ్ సిస్టమ్స్, ఫిలిప్స్, డాల్బీ లాబొరేటరీస్ వంటి ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రాండ్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా దాదాపు 20 కంపెనీలు తమ సరికొత్త ప్రొటోటైప్ నమూనాలను పరీక్షించడమే కాకుండా, క్రాస్-వెండర్ ఇంటరాపరబిలిటీని (వివిధ కంపెనీల డివైజ్ల మధ్య ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని) కూడా విజయవంతంగా నిర్ధారించాయి. అంతేకాకుండా, ఈ సాంకేతిక సెషన్లలో (Technical Sessions) 90 మందికి పైగా R&D (Research and Development) ఇంజనీర్లు పాల్గొని కీలక చర్చలు జరిపారు.
ఈ నివేదిక ప్రకారం, షావోమి ఒక సరికొత్త వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ను ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది తక్కువ ఇండక్టెన్స్, తక్కువ వోల్టేజ్, అధిక పవర్ల కలయికతో పనిచేస్తుంది. ఈ విధానం ద్వారా ఛార్జింగ్ కాయిల్లో జరిగే విద్యుత్ నష్టాన్ని (Power Loss) గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఇది ఫోన్ వేడెక్కకుండా చూస్తూ, భద్రతతో పాటు సిస్టమ్ విశ్వనీయతను పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా, ఛార్జింగ్ స్పీడ్ను మెరుగుపరుస్తూనే.. చాలా సన్నగా ఉండే స్లిమ్ పరికరాలలో కూడా ఈ టెక్నాలజీ సులభంగా ఇమిడిపోయేలా (ఫిట్ అయ్యేలా) సహాయపడుతుంది.
షావోమీ ప్రతిపాదన: షావోమీ ఈ ప్రతిపాదనను 2024 చివరలో 'వైర్లెస్ పవర్ కన్సార్టియం'కు సమర్పించింది. ఆ తర్వాత 2025లో కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన 25W, 50W కంపాటబుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లను విజయవంతంగా ప్రదర్శించింది. దీనిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, పలు అంతర్జాతీయ తయారీ సంస్థలతో (International Manufacturers) కలిసి ఇంటరాపరబిలిటీ టెస్టింగ్ను కూడా పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత పలు దేశీయ కంపెనీల మద్దతు లభించడంతో, ఈ ప్రతిపాదన 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో (Q1 2026) అధికారికంగా 'Qi 50W' డ్రాఫ్టింగ్ ప్రక్రియలో భాగమైంది.
వైర్లెస్ పవర్ కన్సార్టియం (WPC) నేపథ్యం: వైర్లెస్ పవర్ కన్సార్టియం 2008లో ఏర్పాటైంది. ఇది 2010లో 'Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ స్టాండర్డ్'ను మొదటిసారిగా పరిచయం చేసింది. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 13,000కు పైగా సర్టిఫైడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ స్టాండర్డ్కు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. 2023లో Qi2 స్టాండర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ అలైన్మెంట్, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్తో వచ్చింది. 2024 చివర్లో ఇది IEC ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్గా మారింది. దీనిని మరింత అభివృద్ధి చేస్తూ కన్సార్టియం 2025లో 'Qi2 25W' టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు రాబోతున్న 'Qi 50W' దీనికి తదుపరి అప్గ్రేడ్గా నిలవనుంది. ఇది స్మార్ట్ఫోన్లు, ఛార్జర్లు, వాహనాలు (Vehicles), ఇతర యాక్సెసరీస్లో అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ స్పీడ్ను, మెరుగైన కంపాటబిలిటీని తీసుకురాబోతోంది.