Leica కెమెరాలతో షావోమీ 17T వచ్చేసింది- ఓసారి చూసేయండి!
Leica-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా SoCతో షావోమీ 17T భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.
Published : June 4, 2026 at 2:47 PM IST
Hyderabad: షావోమీ తన ఫ్లాగ్షిప్ 17 లైనప్లో కొత్తగా "షావోమీ 17T" స్మార్ట్ఫోన్ను బుధవారం భారత్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్ Leica-ట్యూన్డ్ కెమెరాలు, ప్రత్యేకమైన 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్తో వస్తుంది. ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా ప్రాసెసర్, 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 6,500mAh బ్యాటరీ వంటివి ఉన్నాయి.
వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టారు.
Bringing your favorite moments closer is now effortless.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 4, 2026
With the segment’s only Leica 5X Periscope lens and the magic of Leica Live Moment, the all-new #Xiaomi17T ensures every candid emotion is captured with absolute clarity.
It’s time to see your memories in a way that is… pic.twitter.com/UcyCKxj8AL
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 64,999
ఆఫర్ల వివరాలు: లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా షావోమీ HDFC బ్యాంక్, SBI కార్డ్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్, ICICI బ్యాంక్ సెలెక్ట్ కార్డులపై రూ. 5,000 ఫ్లాట్ ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. కస్టమర్లు బ్యాంక్ ఆఫర్కు బదులుగా రూ. 5,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అదనంగా, HDFC బ్యాంక్ కార్డ్దారులు రూ. 5,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ పొందవచ్చు.
షావోమీ 18 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI, జీరో డౌన్ పేమెంట్ ఆప్షన్లను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా, కొనుగోలు చేసిన ఏడాదిలోపు 60 శాతం బైబ్యాక్ వ్యాల్యూకు హామీ ఇస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. బేస్ 12GB + 256GB వేరియంట్కు ఈ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్తో ఏడాది ఓనర్షిప్ కాస్ట్ రూ. 19,000కు తగ్గుతుందని చెబుతోంది.
కొనుగోలుదారులకు కాంప్లిమెంటరీ సబ్స్క్రిప్షన్లు కూడా లభిస్తాయి. వీటిలో నాలుగు నెలల Spotify Premium Standard, మూడు నెలల YouTube Premium, మూడు నెలల Google AI Pro ఉన్నాయి.
సేల్ వివరాలు: ఈ హ్యాండ్సెట్ జూన్ 10 నుంచి కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, అమెజాన్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న షావోమీ రిటైల్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి రానుంది.
|Model
|Price
|Colours
|First sale on
|Available on
|12GB + 256GB
|Rs 59,999
|Blue | Black | Purple
|June 10, 2026
|Xiaomi India's official website (mi.com) | Amazon | Xiaomi Retail stores.
|12GB + 512GB
|Rs 64,999
షావోమీ 17T ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్ఠంగా 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ హ్యాండ్సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా SoC ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 12GB LPDDR5x RAM, గరిష్ఠంగా 512GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ఈ ఫోన్లో కంపెనీకి చెందిన 3D IceLoop కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా పొందుపరచారు.
బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 67W HyperCharge ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, షావోమీ 17T Leica-బ్యాక్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తోంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ Light Fusion 800 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ Leica 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ షూటర్ ఉన్నాయి. పెరిస్కోప్ కెమెరా 115mm ఈక్వివలెంట్ ఫోకల్ లెంగ్త్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కనెక్టివిటీ & ప్రొటెక్షన్: షావోమీ 17Tలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0, NFC, GPS, NavIC, USB Type-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68 రేటింగ్, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Gorilla Glass 7i కలిగి ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్-SIM (Nano+Nano) సదుపాయం కలిగిన ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారిత HyperOS 3 పై పనిచేస్తుంది.