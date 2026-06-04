ETV Bharat / technology

Leica కెమెరాలతో షావోమీ 17T వచ్చేసింది- ఓసారి చూసేయండి!

Leica-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా SoCతో షావోమీ 17T భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.

Xiaomi 17T Launched in India with Leica-Tuned Triple Rear Camera Setup, Dimensity 8500-Ultra SoC
Xiaomi 17T Launched in India with Leica-Tuned Triple Rear Camera Setup, Dimensity 8500-Ultra SoC (Photo Credit- Xiaomi India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: షావోమీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ 17 లైనప్‌లో కొత్తగా "షావోమీ 17T" స్మార్ట్​ఫోన్​ను బుధవారం భారత్​లో విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్ Leica-ట్యూన్డ్ కెమెరాలు, ప్రత్యేకమైన 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్‌తో వస్తుంది. ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్​ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా ప్రాసెసర్‌, 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో కూడిన 6,500mAh బ్యాటరీ వంటివి ఉన్నాయి.

వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టారు.

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 64,999

ఆఫర్ల వివరాలు: లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా షావోమీ HDFC బ్యాంక్, SBI కార్డ్, అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, ICICI బ్యాంక్ సెలెక్ట్ కార్డులపై రూ. 5,000 ఫ్లాట్ ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. కస్టమర్లు బ్యాంక్ ఆఫర్‌కు బదులుగా రూ. 5,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అదనంగా, HDFC బ్యాంక్ కార్డ్‌దారులు రూ. 5,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ పొందవచ్చు.

షావోమీ 18 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI, జీరో డౌన్ పేమెంట్ ఆప్షన్లను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా, కొనుగోలు చేసిన ఏడాదిలోపు 60 శాతం బైబ్యాక్ వ్యాల్యూకు హామీ ఇస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. బేస్ 12GB + 256GB వేరియంట్‌కు ఈ బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్‌తో ఏడాది ఓనర్‌షిప్ కాస్ట్ రూ. 19,000కు తగ్గుతుందని చెబుతోంది.

కొనుగోలుదారులకు కాంప్లిమెంటరీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు కూడా లభిస్తాయి. వీటిలో నాలుగు నెలల Spotify Premium Standard, మూడు నెలల YouTube Premium, మూడు నెలల Google AI Pro ఉన్నాయి.

సేల్ వివరాలు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ జూన్ 10 నుంచి కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, అమెజాన్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న షావోమీ రిటైల్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి రానుంది.

ModelPriceColoursFirst sale onAvailable on
12GB + 256GBRs 59,999Blue | Black | PurpleJune 10, 2026Xiaomi India's official website (mi.com) | Amazon | Xiaomi Retail stores.
12GB + 512GBRs 64,999

షావోమీ 17T ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్ఠంగా 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500-అల్ట్రా SoC ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 12GB LPDDR5x RAM, గరిష్ఠంగా 512GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీకి చెందిన 3D IceLoop కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా పొందుపరచారు.

బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 67W HyperCharge ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, షావోమీ 17T Leica-బ్యాక్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తోంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ Light Fusion 800 ప్రైమరీ కెమెరా, 50-మెగాపిక్సెల్ Leica 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ షూటర్ ఉన్నాయి. పెరిస్కోప్ కెమెరా 115mm ఈక్వివలెంట్ ఫోకల్ లెంగ్త్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కనెక్టివిటీ & ప్రొటెక్షన్: షావోమీ 17Tలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 6.0, NFC, GPS, NavIC, USB Type-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68 రేటింగ్, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Gorilla Glass 7i కలిగి ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్-SIM (Nano+Nano) సదుపాయం కలిగిన ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారిత HyperOS 3 పై పనిచేస్తుంది.

TAGGED:

XIAOMI 17T INDIA LAUNCH
XIAOMI 17T PRICE
XIAOMI 17T OFFERS
XIAOMI 17T SPECIFICATIONS
XIAOMI 17T LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.