షావోమీ 17T: లాంఛ్కు ముందే ధర, స్టోరేజ్ వివరాలు లీక్
షావోమీ 17T జూన్ 4న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. లాంఛ్కు ముందే ఇప్పుడు దీని ధర, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లకు సంబంధించిన వివరాలు లీక్ అయ్యాయి.
Published : May 30, 2026 at 4:51 PM IST
Hyderabad: షావోమీ అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ "షావోమీ 17T"భారతదేశంలో విడుదలయ్యేందుకు సన్నాహాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. జూన్ 4వ తేదీన భారతదేశంలో ఈ పరికరాన్ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ పరికరం విడుదల కాకముందే దీని ధర, స్టోరేజ్ ఎంపికలు, పూర్తి సాంకేతిక వివరాలకు సంబంధించిన సమాచారం లీక్ అయ్యింది. భారతీయ వినియోగదారులకు ఈ వివరాలు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ధర, వేరియంట్ల వివరాలు (లీక్డ్): ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ 'ఎక్స్' పోస్ట్లో దీనిపై సమాచారం అందించారు. ఈ సమాచారం ప్రకారం, భారతదేశంలో షావోమీ 17T బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 65,999గా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా, మరొక హై-స్టోరేజ్ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
EXCLUSIVE: 👀 Xiaomi 17T Indian Pricing:— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) May 30, 2026
₹65,999 (12GB + 256GB)
Variants:
- 12GB + 256GB
- 12GB + 512GB
Performance:
- Dimensity 8500 Ultra
- 2.2M AnTuTu score
- LPDDR5X Ultra RAM
- UFS 4.1 storage
Battery:
- 6500mAh
- 67W fast charging
Cameras:
- 50MP Leica main camera… pic.twitter.com/COcdjq6G8k
షావోమీ 17T వేరియంట్లు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
పనితీరు: ఈ అప్కమింగ్ "షావోమీ 17T" స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ 2.2 మిలియన్ల AnTuTu స్కోరును సాధించింది. తద్వారా మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్, భారీ అప్లికేషన్లను ఇది అత్యంత సులభంగా నిర్వహించగలదు. LPDDR5X అల్ట్రా RAM, UFS 4.1 స్టోరేజ్తో ఈ పరికరం వేగవంతమైన, అత్యంత సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది. రోజువారీ వినియోగం నుంచి గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ గేమ్స్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని ఇది ఎంతో సౌలభ్యంతో నిర్వహించగలదు.
Express your style with the Xiaomi 17T in Black, Blue, Violet, or Opal White.— Xiaomi (@Xiaomi) May 30, 2026
Four distinct shades, crafted to give you more ways to stand out. pic.twitter.com/ejbWRY57kc
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: ఈ పరికరం భారీ 6500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇది అతి తక్కువ సమయంలోనే పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎక్కువసేపు బ్యాకప్ ఇచ్చే ఈ బ్యాటరీ ఫోన్ను ఎక్కువగా వాడేవారికి, గేమర్లకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
లైకా-ట్యూన్డ్ ప్రీమియం కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు, ఈ ఫోన్లోని అతిపెద్ద ఆకర్షణ లైక్-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్. ఈ ఫోన్లో 50MP లైకా మెయిన్ కెమెరా (Light Hunter 800, 1G+6P లెన్స్)తో పాటు, 50MP 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంటుంది.
అదనంగా 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (120° FoVతో) 120x వరకు AI జూమ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని వెనుక కెమెరాలన్నీ 60fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాగా ముందు కెమెరా 30fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. దీని అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలో ఆటోఫోకస్ సదుపాయం లేనప్పటికీ మెయిన్, టెలిఫోటో కెమెరాల నాణ్యత మాత్రం అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటుంది.
Introducing the Xiaomi 17T Series. The Telephoto Master.— Xiaomi Philippines (@Xiaomi_PH) May 29, 2026
Leica 5x Telephoto across the entire lineup. A massive battery built to last. And our first and most comprehensive eye care display yet. This is the one. pic.twitter.com/NWI7dnPChX
డిస్ప్లే & విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్: షావోమీ 17T ఒక 6.59-అంగుళాల 1.5K LTPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఇది 2000 నిట్స్ HBM, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తుంది.
TUV Rheinland సర్టిఫికేషన్ కారణంగా, ఈ డిస్ప్లే కళ్లకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్, డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన డ్యూయల్ స్పీకర్లు ఒక ప్రీమియం ఆడియో-విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తాయి.
ఇతర ప్రత్యేకతలు:
- ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్తో కూడిన దృఢమైన నిర్మాణం
- NFC, eSIM, Wi-Fi 6E
- 4K రికార్డింగ్ మద్దతు
- డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన డ్యూయల్ స్పీకర్లు