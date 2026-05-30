షావోమీ 17T: లాంఛ్​కు ముందే ధర, స్టోరేజ్ వివరాలు లీక్

షావోమీ 17T జూన్ 4న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. లాంఛ్​కు ముందే ఇప్పుడు దీని ధర, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లకు సంబంధించిన వివరాలు లీక్ అయ్యాయి.

Xiaomi 17T Price and Storage Details Leaked Ahead of India Launch
Xiaomi 17T Price and Storage Details Leaked Ahead of India Launch (Photo Credit- Xiaomi India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 4:51 PM IST

Hyderabad: షావోమీ అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్​షిప్ మోడల్ "షావోమీ 17T"భారతదేశంలో విడుదలయ్యేందుకు సన్నాహాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. జూన్ 4వ తేదీన భారతదేశంలో ఈ పరికరాన్ని అధికారికంగా ఆవిష్కరించడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ పరికరం విడుదల కాకముందే దీని ధర, స్టోరేజ్ ఎంపికలు, పూర్తి సాంకేతిక వివరాలకు సంబంధించిన సమాచారం లీక్ అయ్యింది. భారతీయ వినియోగదారులకు ఈ వివరాలు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.

ధర, వేరియంట్ల వివరాలు (లీక్డ్): ప్రముఖ టిప్​స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ 'ఎక్స్'​ పోస్ట్​లో దీనిపై సమాచారం అందించారు. ఈ సమాచారం ప్రకారం, భారతదేశంలో షావోమీ 17T బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 65,999గా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా, మరొక హై-స్టోరేజ్ వేరియంట్​ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

షావోమీ 17T వేరియంట్లు:

  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

పనితీరు: ఈ అప్​కమింగ్ "షావోమీ 17T" స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ 2.2 మిలియన్ల AnTuTu స్కోరును సాధించింది. తద్వారా మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్, భారీ అప్లికేషన్లను ఇది అత్యంత సులభంగా నిర్వహించగలదు. LPDDR5X అల్ట్రా RAM, UFS 4.1 స్టోరేజ్‌తో ఈ పరికరం వేగవంతమైన, అత్యంత సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది. రోజువారీ వినియోగం నుంచి గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ గేమ్స్ వరకు ప్రతి అంశాన్ని ఇది ఎంతో సౌలభ్యంతో నిర్వహించగలదు.

బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: ఈ పరికరం భారీ 6500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతును అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇది అతి తక్కువ సమయంలోనే పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎక్కువసేపు బ్యాకప్ ఇచ్చే ఈ బ్యాటరీ ఫోన్‌ను ఎక్కువగా వాడేవారికి, గేమర్లకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.

లైకా-ట్యూన్డ్ ప్రీమియం కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు, ఈ ఫోన్‌లోని అతిపెద్ద ఆకర్షణ లైక్-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్. ఈ ఫోన్‌లో 50MP లైకా మెయిన్ కెమెరా (Light Hunter 800, 1G+6P లెన్స్)తో పాటు, 50MP 5x పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంటుంది.

అదనంగా 12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (120° FoVతో) 120x వరకు AI జూమ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని వెనుక కెమెరాలన్నీ 60fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాగా ముందు కెమెరా 30fps వద్ద 4K వీడియోను రికార్డ్ చేయగలదు. దీని అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలో ఆటోఫోకస్ సదుపాయం లేనప్పటికీ మెయిన్, టెలిఫోటో కెమెరాల నాణ్యత మాత్రం అత్యున్నత స్థాయిలో ఉంటుంది.

డిస్​ప్లే & విజువల్ ఎక్స్​పీరియన్స్: షావోమీ 17T ఒక 6.59-అంగుళాల 1.5K LTPS డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ అందిస్తుంది. ఇది 2000 నిట్స్ HBM, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్​ను కూడా అందిస్తుంది.

TUV Rheinland సర్టిఫికేషన్ కారణంగా, ఈ డిస్‌ప్లే కళ్లకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్, డాల్బీ అట్మాస్​తో కూడిన డ్యూయల్ స్పీకర్లు ఒక ప్రీమియం ఆడియో-విజువల్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తాయి.

ఇతర ప్రత్యేకతలు:

  • ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్‌తో కూడిన దృఢమైన నిర్మాణం
  • NFC, eSIM, Wi-Fi 6E
  • 4K రికార్డింగ్ మద్దతు
  • డాల్బీ అట్మాస్​తో కూడిన డ్యూయల్ స్పీకర్లు

