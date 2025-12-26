ETV Bharat / technology

200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్​తో 'షావోమీ 17 అల్ట్రా'!- ధర ఎంతంటే?

చైనా మార్కెట్​లో ఫ్లాగ్​షిప్ "షావోమీ 17 అల్ట్రా" లాంఛ్- భారత్ ఎంట్రీ ఎప్పుడంటే?

Xiaomi 17 Ultra Arrives With 200MP Periscope Telephoto Lens, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, Could Launch In India In 2026
Xiaomi 17 Ultra Arrives With 200MP Periscope Telephoto Lens, Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, Could Launch In India In 2026 (Photo Credit- Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 4:58 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ తన కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ "షావోమీ 17 అల్ట్రా"ను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇది షావోమీ 17 సిరీస్‌లోని నాలుగో మోడల్. కంపెనీ ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే "షావోమీ 17", "షావోమీ 17 ప్రో", "షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్" ఫోన్లను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇకపోతే ఈ "షావోమీ 17 అల్ట్రా"ను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తీసుకొచ్చిన "షావోమీ 15 అల్ట్రా"కి సక్సెసర్​గా ప్రారంభించారు. ఇది ప్రీవియస్ మోడల్​ కంటే బ్యాటరీ, చిప్‌సెట్, పనితీరు, కెమెరాలతో సహా అనేక అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తుంది.

ఇందులో 120Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్, 16GB వరకు ర్యామ్, 1TB వరకు స్టోరేజ్, 6,800mAh బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) ఆధారిత హైపర్‌ఓఎస్ 3 వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తుంది. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra (Photo Credit- Xiaomi)

షావోమీ 17 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 6.9-అంగుళాల 1.5K LTPO AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1,060 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, డ్రాగన్ క్రిస్టల్ గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.

చిప్​సెట్: ఇది ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పాటు అడ్రినో 840 GPU ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఈ CPU 16GB వరకు RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 6,800mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఇది లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 1-అంగుళాల సెన్సార్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50MP LOFIC ఓమ్నివిజన్ 1050L ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. దీనితోపాటు ఈ ఫోన్​లో 50MP శాంసంగ్ JN5 అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 3.2x-4.3x వరకు కంటిన్యూస్ ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్‌తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంది.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra (Photo Credit- Xiaomi)

ఈ ఫోన్ 8K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 50MP OV50M ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు.

IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్‌ బిల్డ్​తో వస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్‌ఓఎస్ 3పై నడుస్తుంది.

కెనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది 5G, 4G LTE, ఒక USB టైప్-C పోర్ట్, NFC, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4కు మద్దతు ఇస్తుంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్​లో భద్రత కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.

మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 8.29mm మందంతో, సుమారు 224 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

షావోమీ 17 అల్ట్రా వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: CNY 6,999 (సుమారు రూ. 90,000)
  • 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: CNY 7,499 (సుమారు రూ. 96,000)
  • 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ ధర: CNY 8,499 (సుమారు రూ. 1,09,000)

కలర్ ఆప్షన్లు: చైనా మార్కెట్​లో ఇది నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బ్లాక్
  • వైట్
  • కోల్డ్ స్మోకీ పర్పుల్
  • స్టార్రీ గ్రీన్

ఇవన్నీ చైనీస్​ నుంచి ట్రాన్స్​లేట్ చేసిన రంగులని గమనించాలి.

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "షావోమీ 17 అల్ట్రా" డిసెంబర్ 27న చైనాలో షావోమీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

మరి ఇది భారత్​కు ఎంట్రీ ఇస్తుందా?: దీని ప్రీవియస్ "షావోమీ అల్ట్రా 15" మాదిరిగానే, ఇది కూడా భారత మార్కెట్​లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ మొబైల్ ఫొటోగ్రఫీని మెరుగుపరచడానికి లైకాతో కలిసి "తదుపరి తరం ఆప్టికల్ సిస్టమ్"​ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు "X" పోస్ట్​ ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ పోస్ట్ షావోమీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ల సెట్ భారతదేశంలో విడుదల కావచ్చని సూచిస్తుంది. ఇది పరోక్షంగా, సెప్టెంబర్ 2025లో చైనాలో విడుదలైన "షావోమీ 17 సిరీస్" భారత మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వెల్లడిస్తోంది.

ఇప్పుడు షావోమీ 17 సిరీస్​లో "షావోమీ 17", "షావోమీ 17 ప్రో", "షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్"తో పాటు "షావోమీ 17 అల్ట్రా" కూడా చేరింది. అయితే కంపెనీ 2026లో భారత్​లో ఈ "అల్ట్రా" మోడల్​ను దాని ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రత్యేకతను కొనసాగించడానికి విడిగా లేదా ఈ ఫోన్లతో పాటుగా అయినా లాంఛ్ చేయొచ్చు.

షావోమీ 17 అల్ట్రా లైకా ఎడిషన్: ఈ "షావోమీ 17 అల్ట్రా లైకా ఎడిషన్" అనేది "షావోమీ 17 అల్ట్రా" ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ ప్రత్యేక, ఫొటోగ్రఫీ-ఓరియెంటెడ్ వేరియంట్. షావోమీ ఈ అప్​కమింగ్ లైకా ఎడిషన్​ను​ కూడా టీజ్ చేసింది. ఇది దీని వెనుక భాగంలో DSLR తరహా ఫిజికల్ రోటరీ జూమ్ రింగ్ ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఈ లైకా ఎడిషన్ పరికరంలో 'మాస్టర్ జూమ్ రింగ్' ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, దీనిని రొటేట్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు జూమ్ స్థాయిలను సర్దుబాటు చేయవచ్చు.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (Photo Credit- Xiaomi)

