200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్తో 'షావోమీ 17 అల్ట్రా'!- ధర ఎంతంటే?
చైనా మార్కెట్లో ఫ్లాగ్షిప్ "షావోమీ 17 అల్ట్రా" లాంఛ్- భారత్ ఎంట్రీ ఎప్పుడంటే?
Published : December 26, 2025 at 4:58 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ షావోమీ తన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ "షావోమీ 17 అల్ట్రా"ను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇది షావోమీ 17 సిరీస్లోని నాలుగో మోడల్. కంపెనీ ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే "షావోమీ 17", "షావోమీ 17 ప్రో", "షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్" ఫోన్లను చైనాలో విడుదల చేసింది. ఇకపోతే ఈ "షావోమీ 17 అల్ట్రా"ను ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తీసుకొచ్చిన "షావోమీ 15 అల్ట్రా"కి సక్సెసర్గా ప్రారంభించారు. ఇది ప్రీవియస్ మోడల్ కంటే బ్యాటరీ, చిప్సెట్, పనితీరు, కెమెరాలతో సహా అనేక అప్గ్రేడ్లను అందిస్తుంది.
ఇందులో 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్, 16GB వరకు ర్యామ్, 1TB వరకు స్టోరేజ్, 6,800mAh బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3 వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇది లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్, 50MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి.
షావోమీ 17 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 6.9-అంగుళాల 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 1,060 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, డ్రాగన్ క్రిస్టల్ గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
చిప్సెట్: ఇది ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పాటు అడ్రినో 840 GPU ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఈ CPU 16GB వరకు RAM, 1TB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 6,800mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 90W వైర్డ్, 50W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఇది లైకా-ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 1-అంగుళాల సెన్సార్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 50MP LOFIC ఓమ్నివిజన్ 1050L ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. దీనితోపాటు ఈ ఫోన్లో 50MP శాంసంగ్ JN5 అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 3.2x-4.3x వరకు కంటిన్యూస్ ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్తో కూడిన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా కూడా ఉంది.
ఈ ఫోన్ 8K రిజల్యూషన్ వరకు వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 50MP OV50M ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు.
IP రేటింగ్: ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్ బిల్డ్తో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3పై నడుస్తుంది.
కెనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇది 5G, 4G LTE, ఒక USB టైప్-C పోర్ట్, NFC, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4కు మద్దతు ఇస్తుంది.
భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్లో భద్రత కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.
మందం, బరువు: ఈ ఫోన్ 8.29mm మందంతో, సుమారు 224 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
షావోమీ 17 అల్ట్రా వేరియంట్లు: కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: CNY 6,999 (సుమారు రూ. 90,000)
- 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: CNY 7,499 (సుమారు రూ. 96,000)
- 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ ధర: CNY 8,499 (సుమారు రూ. 1,09,000)
కలర్ ఆప్షన్లు: చైనా మార్కెట్లో ఇది నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- బ్లాక్
- వైట్
- కోల్డ్ స్మోకీ పర్పుల్
- స్టార్రీ గ్రీన్
ఇవన్నీ చైనీస్ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన రంగులని గమనించాలి.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "షావోమీ 17 అల్ట్రా" డిసెంబర్ 27న చైనాలో షావోమీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.
మరి ఇది భారత్కు ఎంట్రీ ఇస్తుందా?: దీని ప్రీవియస్ "షావోమీ అల్ట్రా 15" మాదిరిగానే, ఇది కూడా భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ మొబైల్ ఫొటోగ్రఫీని మెరుగుపరచడానికి లైకాతో కలిసి "తదుపరి తరం ఆప్టికల్ సిస్టమ్"ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు "X" పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ పోస్ట్ షావోమీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ల సెట్ భారతదేశంలో విడుదల కావచ్చని సూచిస్తుంది. ఇది పరోక్షంగా, సెప్టెంబర్ 2025లో చైనాలో విడుదలైన "షావోమీ 17 సిరీస్" భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వెల్లడిస్తోంది.
A new era in optics begins.— Xiaomi (@Xiaomi) December 25, 2025
In collaboration with @leica_camera, our strategic co-engineering brings you a next-generation optical system that elevates mobile imaging to new heights.
Launching globally in 2026. pic.twitter.com/TEJqgbckeS
ఇప్పుడు షావోమీ 17 సిరీస్లో "షావోమీ 17", "షావోమీ 17 ప్రో", "షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్"తో పాటు "షావోమీ 17 అల్ట్రా" కూడా చేరింది. అయితే కంపెనీ 2026లో భారత్లో ఈ "అల్ట్రా" మోడల్ను దాని ఫ్లాగ్షిప్ ప్రత్యేకతను కొనసాగించడానికి విడిగా లేదా ఈ ఫోన్లతో పాటుగా అయినా లాంఛ్ చేయొచ్చు.
షావోమీ 17 అల్ట్రా లైకా ఎడిషన్: ఈ "షావోమీ 17 అల్ట్రా లైకా ఎడిషన్" అనేది "షావోమీ 17 అల్ట్రా" ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ప్రత్యేక, ఫొటోగ్రఫీ-ఓరియెంటెడ్ వేరియంట్. షావోమీ ఈ అప్కమింగ్ లైకా ఎడిషన్ను కూడా టీజ్ చేసింది. ఇది దీని వెనుక భాగంలో DSLR తరహా ఫిజికల్ రోటరీ జూమ్ రింగ్ ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఈ లైకా ఎడిషన్ పరికరంలో 'మాస్టర్ జూమ్ రింగ్' ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే, దీనిని రొటేట్ చేయడం ద్వారా వినియోగదారులు జూమ్ స్థాయిలను సర్దుబాటు చేయవచ్చు.