ETV Bharat / technology

షావోమీ 17 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడంటే?

షావోమీ 17 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్​ తేదీ వెల్లడయింది. ఈ లైనప్​తో పాటు "షావోమీ ప్యాడ్ 8" త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది.

Xiaomi 17 Series India Launch Date Announced
Xiaomi 17 Series India Launch Date Announced (Photo Credit- Xiaomi India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: షావోమీ 17 సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ లైనప్​తో పాటు షావోమీ ప్యాడ్ 8 త్వరలోనే విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ ఇటీవలే ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన లాంఛ్ ఈవెంట్​లో "షావోమీ 17", "షావోమీ 17 అల్ట్రా" మోడల్​తో పాటు "షావోమీ ప్యాడ్ 8"ను ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఆవిష్కరించింది. తాజాగా ఈ మూడు కొత్త పరికరాలను త్వరలో భారతదేశంలో కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది.

లాంఛ్ తేదీ?: కంపెనీ ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X"లో చేసిన ఓ పోస్ట్​లో కొత్త "షావోమీ 17 అల్ట్రా"ను మార్చి 11న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. దీనితో పాటు "షావోమీ 17", "షావోమీ ప్యాడ్ 8"ను కూడా విడుదల చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. అంతేకాకుండా ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ అమెజాన్​లో వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మైక్రోసైట్ రన్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ మైక్రోసైట్​ను అప్డేట్ చేశారు.

ఇది "షావోమీ 17 అల్ట్రా" కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లు, ఫీచర్లను వెల్లడించింది. ఇవి దాని గ్లోబల్ కౌంటర్‌పార్ట్‌కు సమానంగా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ 3nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైన క్వాల్కమ్ ఆక్టా కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. అదనంగా ఈ హ్యాండ్‌సెట్ UPFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌తో LPDDR5x RAMని కలిగి ఉంటుంది.

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra (Photo Credit- Xiaomi India)

భారతదేశానికి షావోమీ 17 అల్ట్రా 6,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 90W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 1.5 రోజుల వరకు వినియోగాన్ని అందిస్తుందని, 1,600 ఛార్జింగ్ సైకిల్స్ తర్వాత దాని అసలు బ్యాటరీ సామర్థ్యంలో దాదాపు 80 శాతం నిలుపుకొంటుందని పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ షావోమీ ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది. ఈ ఫ్లాగ్​షిప్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది "వరల్డ్ ఫస్ట్ 1-ఇంచ్ LOFIC HDR" స్మార్ట్​ఫోన్ అని కంపెనీ తన వెబ్​సైట్​లో పేర్కొంది.

ధర వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ అప్​కమింగ్ పరికరాల ధరను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే గ్లోబల్ మార్కెట్లో 12GB + 256GB RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​తో "షావోమీ 17" ధర EUR 999 (సుమారు రూ. 1,07,449). అదే సమయంలో ఫ్లాగ్‌షిప్ "షావోమీ 17 అల్ట్రా" 16GB + 512GB ఆప్షన్ ధర EUR 1,499 (సుమారు రూ. 1,61,264). చివరగా 8GB RAM, 128GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో "​షావోమీ ప్యాడ్ 8" ధర EUR 449.9 (సుమారు రూ. 48,397)గా ఉంది.

TAGGED:

XIAOMI 17 SERIES INDIA
XIAOMI 17 ULTRA
XIAOMI PAD 8 INDIA LAUNCH DATE
XIAOMI 17 ULTRA PRICE
XIAOMI 17 SERIES INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.