షావోమీ 17 సిరీస్ వచ్చేశాయోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC, 120Hz OLED డిస్ప్లేతో "షావోమీ 17", "17 అల్ట్రా" స్మార్ట్ఫోన్లు భారతదేశంలో లాంఛ్ అయ్యాయి.
Published : March 11, 2026 at 1:55 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "షావోమీ 17" సిరీస్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సిరీస్లో "షావోమీ 17", "షావోమీ 17" అల్ట్రా అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు హ్యాండ్సెట్లను ఇటీవల జరిగిన మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC) 2026లో ప్రదర్శించారు. వీటిలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ రెండు పరికరాలు 120Hz OLED డిస్ప్లేలు, లైకా-ట్యూన్డ్ వెనుక కెమెరా సెటప్లను కలిగి ఉన్నాయి. హైపర్ఛార్జ్ వైర్డు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. ఇవి Android 16 ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తాయి. ఈ సిరీస్లో "షావోమీ 17 అల్ట్రా" కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో వస్తుంది. అయితే "17"లో రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ ఎంపికలు ఉన్నాయి. రంగుల విషయానికి వస్తే, "షావోమీ 17" మూడు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది, అయితే "17 అల్ట్రా" రెండు షేడ్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
షావోమీ 17 సిరీస్ ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు:
- షావోమీ 17 అల్ట్రా: ఈ మోడల్ కేవలం ఒకే ఒక 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 1,39,999. ఇది తెలుపు, నలుపు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- షావోమీ 17: ఇది రెండు RAM అండ్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది. దీని 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్ ధర రూ. 89,999, 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 99,999. ఈ ఫోన్ బ్లాక్, వెంచర్ గ్రీన్, ఐస్ బ్లూ షేడ్స్లో లభిస్తుంది.
|మోడల్
|వేరియంట్లు
|ధరలు
|కలర్ ఆప్షన్లు
|షావోమీ 17 అల్ట్రా
|16GB + 512GB
|రూ. 1,39,999
|వైట్ | బ్లాక్
|షావోమీ 17
|12GB + 256GB
|రూ. 89,999
|బ్లాక్ | వెంచర్ గ్రీన్ | ఐస్ బ్లూ
|12GB + 512GB
|రూ. 99,999
This is An Updating Story....