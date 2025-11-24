ఎక్స్లో 'About This Account' ఫీచర్- బయటపడనున్న ఫేక్ అకౌంట్లు!
ఎక్స్లో కొత్త ఫీచర్- దీన్ని ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?
Published : November 24, 2025 at 3:32 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ "X" (గతంలో ట్విటర్) కొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని పేరు "About This Account". ఈ ఫీచర్ను తప్పుడు సమాచారం, నకిలీ వార్తలు, విదేశీ జోక్యాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చారు. అంటే వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ సహాయంతో "X" లోని ఏదైనా అకౌంట్ క్రియేటైన దేశంతోపాటు అదనపు ప్రాథమిక వివరాలను పొందగలరు. తద్వారా తప్పుడు సమాచారాన్ని త్వరగా గుర్తించగలుగుతారు. ఈ కొత్త ఫీచర్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
ప్రస్తుతం ఈ "About This Account" ఫీచర్ను కొంతమంది వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. కానీ ఇది క్రమంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ కొత్త ఫీచర్ను ఉపయోగించడం చాలా సులభం. ఇందుకోసం "X" లోని ఏదో ఒక అకౌంట్ బయోకి వెళ్లి, "Join Date"పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు ఒక చిన్న పాప్-అప్ కన్పిస్తుంది. అది మూడు ముఖ్యమైన వివరాలను ప్రదర్శిస్తుంది.
"About This Account" విభాగంలో ఏం కన్పిస్తుంది?:
- 1. అకౌంట్ క్రియేటైన దేశం లేదా ప్రాంతం
- 2. వెరిఫికేషన్ స్టేటస్
- 3. యూజర్నేమ్ను ఎన్నిసార్లు మార్చారనే వివరాలు
అంతేకాక గోప్యత గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారి కోసం కూడా కొన్ని ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. "X" హెడ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నికితా బేయర్ ఈ అప్డేట్ను స్వయంగా ప్రకటించారు. ఈ ఫీచర్ వినియోగదారులు కంటెంట్ ప్రామాణికతను అర్థం చేసుకోవడానికి, ప్రపంచ సంఘటనల గురించి తెలుసుకోవడానికి మెరుగైన మార్గాన్ని అందిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
In a couple hours, we'll be rolling out About This Account globally, allowing you to see the country or region where an account is based. This will be accessible by tapping the signup date on profiles.— Nikita Bier (@nikitabier) November 22, 2025
This is an important first step to securing the integrity of the global town… pic.twitter.com/5d7cX21qGj
ముఖ్యంగా ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా వ్యక్తపరచలేని దేశాలలో, స్థానం లేదా దేశాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించడం సురక్షితం కాదని చాలామంది వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అందువల్ల "X" వినియోగదారులు తమ దేశానికి బదులుగా వారి ప్రాంతం లేదా ఖండాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శించడానికి అనుమతించే గోప్యతా టోగుల్ను కూడా అందించింది.
ఈ ఫీచర్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?: దీని అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏంటంటే వినియోగదారులు ఏదైనా "X" అకౌంట్ ఎక్కడి నుంచి పనిచేస్తుందనేది సులభంగా గుర్తించగలరు.
- ఇది నకిలీ ఖాతాలను గుర్తించడం సులభతరం చేస్తుంది.
- తప్పుదారి పట్టించే కంటెంట్ను ఈజీగా గుర్తించడంలో ఉపయోగపడుతుంది.
- దీని సహాయంతో విదేశీ ప్రభావ ప్రచారాలను పర్యవేక్షించడాన్ని సులభం అవుతుంది.
ఈ ఫీచర్ను "X" బృందంలోని కొంతమంది సభ్యులకు టెస్టింగ్ కోసం అందించారు. త్వరలోనే దీన్ని మరింత మందికి అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. మొత్తంమీద ఈ ప్రయత్నం ప్లాట్ఫామ్పై పారదర్శకతను పెంచడం, వినియోగదారులకు మరింత నియంత్రణను ఇవ్వడం వైపు కంపెనీ వేసిన ఓ కీలక అడుగును సూచిస్తోంది.