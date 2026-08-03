ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కెమెరాతో ఖగోళ అద్భుతం: ఒకే చిత్రంలో 5 లక్షల గెలాక్సీలు, 50 వేల నక్షత్రాలు!
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద 3.2 గిగాపిక్సెల్ కెమెరాతో రూబిన్ అబ్జర్వేటరీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఒకే చిత్రంలో ఏకంగా 5 లక్షల గెలాక్సీలు, 50 వేల నక్షత్రాలను బంధించి ఖగోళ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది.
Published : August 3, 2026 at 4:17 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో శాస్త్రవేత్తలు సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన డిజిటల్ కెమెరాను ఉపయోగించి, ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ చూడని విధంగా అంతరిక్షానికి సంబంధించిన అత్యంత స్పష్టమైన ఒక లోతైన చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించారు.
చిలీ వేదికగా పనిచేస్తున్న వేరా సి. రూబిన్ అబ్జర్వేటరీ (Vera C. Rubin Observatory) ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని విడుదల చేసింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డిజిటల్ కెమెరా సహాయంతో అంతరిక్షంలో వందలాది విడి చిత్రాలను తీసి, వాటిని ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చి (Single Stacked Image) ఈ తుది రూపాన్ని రూపొందించారు. ఈ ఒకే ఒక్క చిత్రంలో ఏకంగా 5 లక్షలకు పైగా (500,000) సుదూర గెలాక్సీలు, అలాగే 50 వేలకు పైగా (50,000) నక్షత్రాలు అత్యంత స్పష్టంగా రికార్డయ్యాయి.
శాస్త్రవేత్తలు అంతరిక్షంలో అత్యధికంగా పరిశోధించే ఒక ప్రత్యేక ఆకాశ భాగాన్ని (Cosmos Field) లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ చిత్రాన్ని బంధించారు. అంతరిక్ష పరిశోధనల చరిత్రలో ఈ భారీ డిజిటల్ కెమెరా సాధించిన ఈ విజయం ఒక సరికొత్త కాస్మిక్ మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ఖగోళ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
చిత్రం రూపకల్పన ఇలా..: ఈ చిత్రాన్ని రూబిన్ అబ్జర్వేటరీలోని 8.4 మీటర్ల సిమోని సర్వే టెలిస్కోప్పై అమర్చిన 3.2-గిగాపిక్సెల్ (3.2 బిలియన్ పిక్సెల్) ఎల్ఎస్ఎస్టీ కెమెరా ద్వారా రూపొందించారు. ఈ దృశ్యం కేవలం ఒక్క క్లిక్తో సాధ్యం కాలేదు. అంతరిక్షంలోని అత్యంత సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే మసక కాంతి స్పష్టంగా కనిపించే వరకు.. వందలాది విడి చిత్రాలను ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చి (స్టాకింగ్ చేసి) ఈ ఫొటోను రూపొందించారు.
దీని ఫలితంగా వచ్చిన ఒకే ఒక ఫ్రేమ్లో చేతులు చాచినట్లుండే సుడిగుండం గెలాక్సీలు, నునుపైన దీర్ఘవృత్తాకార గెలాక్సీలు, ఒకదానికొకటి ఢీకొంటున్న గెలాక్సీలు, విశ్వం ప్రారంభ దశకు చెందిన సుదూర మసక ఎరుపు గెలాక్సీలు నిండి ఉన్నాయి. మన పాలపుంతకు చెందిన కేవలం కొన్ని ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రాలు మాత్రమే ముందు భాగంలో కనిపిస్తూ ఈ చిత్రానికి మరింత అందాన్ని తెచ్చాయి. కాగా, ఈ రూబిన్ అబ్జర్వేటరీ అనేది అమెరికాకు చెందిన నేషనల్ సైన్స్ ఫౌండేషన్, యూఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ సైన్స్ సంయుక్తంగా నిధులు సమకూరుస్తున్న ఒక ప్రాజెక్ట్.
శాస్త్రవేత్తలు ఆ నిర్దిష్టప్రాంతాన్నే ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారు?: ఈ చిత్రంలో బంధించిన ప్రాంతాన్ని 'కాస్మోస్ ఫీల్డ్' (COSMOS field) అని పిలుస్తారు. 2003లో హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ పరిశీలనలతో మొదలుపెట్టి, ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రాంతంపైనే నిరంతరం పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు పరిశోధకులు ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన అనేక టెలిస్కోప్లను ఆకాశంలోని ఇదే భాగం వైపు మళ్లించి, రేడియో తరంగాల నుంచి ఎక్స్-రేల వరకు అన్ని రకాల డేటాను సేకరించారు.
ఈ కాస్మోస్ ఫీల్డ్ పరిశోధనలకు ఇంతగా ఉపయోగపడటానికి దాని భౌగోళిక స్థానమే (Location) ప్రధాన కారణం. మన పాలపుంత (Milky Way) దట్టమైన నక్షత్రాల సమూహానికి ఇది చాలా దూరంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇక్కడి నక్షత్రాల కాంతి ఆటంకాలు గానీ, వీక్షణను అడ్డుకునే అంతరిక్ష ధూళి మేఘాలు గానీ ఉండవు. ఫలితంగా టెలిస్కోప్లు విశ్వంలోకి చాలా లోతుగా, స్పష్టంగా చూడటానికి వీలవుతుంది.
ఇక్కడి కొన్ని గెలాక్సీలు ఎంత సుదూరంలో ఉన్నాయంటే, వాటి నుంచి వెలువడిన కాంతి భూమిని చేరడానికి బిలియన్ల సంవత్సరాల సమయం పడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అంతరిక్షంలోకి ఎంత లోతుగా చూస్తే, కాలంలో అంత వెనక్కి వెళ్లి పరిశీలించినట్లు భావిస్తారు. కాబట్టి, ఈ ఒక్క డేటాసెట్ ద్వారానే విశ్వ చరిత్రలోని వివిధ దశల్లో గెలాక్సీల పరిణామ క్రమం ఎలా సాగిందో అధ్యయనం చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలకు వీలవుతుంది.