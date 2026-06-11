చైనా సంచలనం: సముద్రం అడుగున తొలి డేటా సెంటర్ ప్రారంభం
AI యుగంలో డేటా సెంటర్ల విద్యుత్, స్థల సమస్యలకు చైనా సముద్ర గర్భంలో పరిష్కారం కనుగొంది. షాంఘై సమీపంలో పవన విద్యుత్తో నడిచే ప్రపంచపు తొలి అండర్సీ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది.
Published : June 11, 2026 at 11:09 AM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డేటా సెంటర్ల అవసరం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. కానీ వీటిని నడపాలంటే భారీగా విద్యుత్, నీరు, స్థలం కావాలి. ఈ సవాలుకు చైనా సముద్రం లోతుల్లో సమాధానం కనుగొంది.
ఎలాన్ మస్క్ లాంటి టెక్ దిగ్గజాలు అంతరిక్షంలో, సముద్రం అడుగున డేటా సెంటర్లు నిర్మిస్తామని ఎప్పటినుంచో చెబుతూ వస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పని చేసి చూపించింది చైనా. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి అండర్వాటర్ డేటా సెంటర్ను షాంఘై సమీపంలో విజయవంతంగా ప్రారంభించింది. విశేషం ఏంటే ఇది పూర్తిగా పవన విద్యుత్తో నడుస్తోంది.
షాంఘై లింగాంగ్ అండర్సీ డేటా సెంటర్ వివరాలు:
- లొకేషన్: తూర్పు షాంఘైలోని హైటెక్ ఫ్రీ-ట్రేడ్ జోన్ లింగాంగ్ సమీపంలో, సముద్ర మట్టానికి 10 మీటర్ల లోతులో. ఇదే ప్రాంతంలో టెస్లా గిగాఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది.
- నిర్మాణం: హైక్లౌడ్ టెక్నాలజీ, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ చైనా కమ్యూనికేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
- సామర్థ్యం: 24 మెగావాట్లు
- ప్రారంభం: 2026 మే నెలలో కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టింది.
- ఖర్చు: సుమారు 225 మిలియన్ డాలర్లు. 2025 అక్టోబర్లో నిర్మాణం పూర్తయినట్లు చైనా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఎందుకింత ప్రత్యేకం?: భూమ్మీద డేటా సెంటర్లను చల్లబరచడానికి భారీగా నీరు, ACలు అవసరమవుతాయి. కానీ సముద్రం అడుగున సహజంగానే చల్లని వాతావరణం ఉండటంతో విద్యుత్ బాగా ఆదా అవుతుంది. పైగా పవన విద్యుత్ వాడకంతో కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. అలాగే స్థల సమస్య కూడా ఉండదు. ఈ అమెరికా, యూరప్ ఇంకా ప్రణాళికల దశలోనే ఉండగా, చైనా మాత్రం ముందుగానే ఈ సాంకేతికతను అమలు చేసి ప్రపంచానికి దిశానిర్దేశం చేస్తోందని టెక్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.