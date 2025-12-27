ETV Bharat / technology

ఇకపై కార్లలోనూ హెల్మెట్!- ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో పెను సంచలనం

హెల్మెట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్: ఇది ప్రయాణికులను ఎలా రక్షిస్తుందో తెలుసా?

This Is the World's First Helmet Airbag
This Is the World's First Helmet Airbag (Photo Credit- Yanfeng)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో పెను సంచలనం. ఇప్పటి వరకూ హెల్మెట్ అంటే కేవలం టూ-వీలర్ వాహనాలకు మాత్రమే పరిమితం అని మనకు తెలుసు. కానీ కార్లలోనూ అందించేందుకు రెడీ అయ్యాయి చైనీస్ టెక్ దిగ్గజాలు హువావే, చెర్రీ. ప్రపంచంలోనే మొట్ట మొదటి హెల్మెట్ ఎయిర్​బ్యాగ్​తో టెక్నాలజీలో కొత్త శకానికి నాంది పలికాయి.

ఈ సిస్టమ్​ను హువావే, చెర్రీ జాయింట్ వెంచర్ అయిన HIMA అలయన్స్ సరికొత్త మోడల్ "లగ్సీడ్ V9 మినివాన్‌"తో తొలిసారిగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ లగ్జరీ మినీవ్యాన్ రాబోయే వసంతకాలంలో మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం చైనాలోని సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ విబో(Weibo)లో దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

ఏంటీ హెల్మెట్ ఎయిర్​బ్యాగ్? ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?: ఇది కారులోని ప్రయాణికులకు హెల్మెట్ వంటి రక్షణను అందిస్తుంది. అయితే ఇది సంప్రదాయ హెల్మెట్ కాదు, కారులోని ఎయిర్​బ్యాగ్​లా పనిచేసే రక్షణ వ్యవస్థ. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కారులోని ఎయిర్​బ్యాగ్స్​ విచ్చుకుని ప్రయాణికులను రక్షిస్తాయనేది మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే తాజా హెల్మెట్ ఎయిర్​బ్యాగ్ ప్రమాద సమయంలో ప్రయాణికుడి చుట్టూ గాలి సంచిలా విస్తరించి తల, మెడ, భుజాలు, వెన్నెముకకు మూడు దశల్లో రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ అద్భుత వ్యవస్థను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఆటోమోటివ్ ఇంటీరియర్ సరఫరాదారు అయిన యాన్‌ఫెంగ్ అభివృద్ధి చేసింది.

ప్రీ-క్రాష్ ర్యాపిడ్ రిటర్న్: ప్రయాణ సమయంలో సీట్లు వెనక్కి వంగి ఉంటే, ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఏదైనా ప్రమాదాన్ని కారులోని అడ్వాన్స్​డ్ డ్రైవింగ్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) సెన్సార్లు గుర్తిస్తే, ఈ సిస్టమ్ వెంటనే మిల్లీసెకన్ల లోపు వాటిని ఆటోమేటిక్​గా నిటారుగా ఉన్న స్థానానికి తిరిగి తీసుకొచ్చేస్తుంది.

ఈ సాంకేతికతను యాన్‌ఫెంగ్ ఆటోమోటివ్ ఇంటీరియర్ సిస్టమ్స్ 2023లో మొదటిసారిగా ప్రదర్శించింది. ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన సీట్లలో అధిక కోణంలో వెనక్కి వంచడం, తిప్పడం, జరపడం వంటి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి.

హెల్మెట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్ విస్తరణ: అంతేకాక ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉన్నప్పుడు సీటు పైభాగం నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన ఎయిర్‌బ్యాగ్ విచ్చుకుని ప్రయాణికుడి తలను, మెడను, ముఖం కింది భాగం చుట్టూ ఒక గూడులాగా పూర్తిగా కప్పేస్తుంది. ఇది ప్రయాణికుడి తల కారులోని ఇతర భాగాలకు తగలకుండా అడ్డుకుంటుంది.

విష్​లాష్ ప్రొటెక్షన్: ఇంకా ప్రమాదం జరగబోయే సమయంలో సీట్‌బెల్ట్‌లో పొందుపరిచిన ఎయిర్‌బ్యాగ్ ప్రయాణికుడి మొండెంను రక్షిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ ప్రమాద స్థితిలో శరీరం ఒక్కసారిగా ముందుకు వెళ్లిపోతుంది, అదే సమయంలో తల వెనక్కి వెళ్లి మళ్లీ ముందుకు వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో సీట్‌బెల్ట్‌లోని ఎయిర్‌బ్యాగ్ విచ్చుకుని ప్రయాణీకుడి మెడ, ఛాతీ, పక్కటెముకలకు రక్షణనిస్తుంది.

ఇకపోతే ఈ వరల్డ్ ఫస్ట్ హెల్మెట్ ఎయిర్​బ్యాగ్​తో రానున్న "లక్సీడ్ V9 మినీవ్యాన్" భద్రతతో పాటు లగ్జరీ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది. 200.8 అంగుళాల (5.3 మీటర్లు) పొడవు, 125.9 అంగుళాల (3.2 మీటర్లు) వీల్‌బేస్​ను కలిగిన ఈ కారు చెరీ అభివృద్ధి చేసిన E0X మాడ్యులర్ ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఆధారితం. ఇదే ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఎక్స్‌లాంటిక్స్ ET, ES వంటి మోడళ్లు, అలాగే ఇతర లక్సీడ్ మోడళ్లు కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇది వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ "V9" హువావే అభివృద్ధి చేసిన పవర్‌ట్రెయిన్, హై-వోల్టేజ్ 800V సిస్టమ్‌తో మార్కెట్లోకి రానుంది.

HIMA ఈ మోడల్‌ను EV, EREV రెండు వెర్షన్లలో విడుదల చేయనుంది. ఈ రెండు వెర్షన్లు CATL అభివృద్ధి చేసిన బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో వస్తాయి. లక్సీడ్ V9 పేరులోని "V" అక్షరం "Victory" (విక్టరీ)ని సూచిస్తుందని, అయితే "9" హార్మొనీ ఇంటెలిజెంట్ మొబిలిటీ అలయన్స్ ఉత్పత్తి శ్రేణిలో దాని సాంకేతిక ఫ్లాగ్‌షిప్ హోదాను సూచిస్తుందని ఆ సంస్థ పేర్కొంది.

