మహిళల భద్రతకు BSNL 'కవచ్'- ఫోన్ నంబర్ చెప్పకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు!
మహిళలు తమ మొబైల్ నంబర్ను చెప్పకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా BSNL "కవచ్" అనే సరికొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : March 11, 2026 at 3:47 PM IST
Hyderabad: మహిళల ప్రైవసీ, భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) "కవచ్" అనే కొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇకపై మహిళా సబ్స్క్రైబర్లు తమ ఫోన్ను నంబర్ చెప్పకుండానే బయటి దుకాణాల్లో రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
ఈ డిజిటల్ యుగంలోనూ చాలామంది బయటి దుకాణాల వద్దకే వెళ్లి తమ ఫోన్ నంబర్లకు రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇది మహిళల గోప్యత, భద్రత విషయంలో కాస్త ఆందోళలను రేకెత్తిస్తోంది. ఎందుకంటే బయటి రిఛార్జ్ చేసుకునేందుకు బయటి దుకాణాదారుడికి మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మహిళల మొబైల్ నంబర్లు దుర్వినియోగం చేయడం, అపరిచితుల కాల్స్ నుంచి వేధింపులకు గురవుతున్న సంఘటనలు చాలానే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
అయితే మహిళలకు ఇకపై ఆ భయం లేకుండా "కవచ్" సహాయంతో ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది BSNL. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం (మార్చి 8) నాడు ప్రకటించిన ఈ ఫీచర్ టెలికాం రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను సెట్ చేసింది.
Your phone number is personal.— BSNL India (@BSNLCorporate) March 10, 2026
Keep it that way.
Show your Kavach number at a BSNL store and recharge without revealing your real number.
BSNL Kavach – Recharge with Privacy.#BSNLKavach #RechargeSecurely #WomenSafetyMatters @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/U2ZJskiGcW
ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మహిళలు తమ నంబర్కు లింక్ చేస్తూ ఓ పదంకెల తాత్కాలిక నంబర్ను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత, SMS ద్వారా ఈ తాత్కాలిక నంబర్ వినియోగదారులకు వస్తుంది. ఇక అప్పుడు తమ అసలు మొబైల్ నంబర్ను ఇవ్వాల్సిన పని లేకుండా, ఈ తాత్కాలిక నంబర్ ఇచ్చి బయటి దుకాణాలలో ఎటువంటి భయం లేకుండా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ గమనించవలసిన మరో విషయం ఏంటంటే, కవచ్ ద్వారా జనరేట్ చేసిన తాత్కాలిక 10-అంకెల నంబర్ పరిమిత సమయం వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని గడువు ముగుస్తుంది. అంటే వినియోగదారులు తమ సిమ్ను రీఛార్జ్ చేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ ఈ తాత్కాలిక నంబర్ను జనరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.