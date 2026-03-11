ETV Bharat / technology

మహిళల భద్రతకు BSNL 'కవచ్'- ఫోన్ నంబర్ చెప్పకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు!

మహిళలు తమ మొబైల్ నంబర్‌ను చెప్పకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా BSNL "కవచ్" అనే సరికొత్త ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది.

BSNL Kavach allows women to recharge phones without revealing mobile number
BSNL Kavach allows women to recharge phones without revealing mobile number (Photo Credit- BSNL India/ X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: మహిళల ప్రైవసీ, భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) "కవచ్" అనే కొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇకపై మహిళా సబ్​స్క్రైబర్​లు తమ ఫోన్​ను​ నంబర్​ చెప్పకుండానే బయటి దుకాణాల్లో రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

ఈ డిజిటల్ యుగంలోనూ చాలామంది బయటి దుకాణాల వద్దకే వెళ్లి తమ ఫోన్ నంబర్లకు రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇది మహిళల గోప్యత, భద్రత విషయంలో కాస్త ఆందోళలను రేకెత్తిస్తోంది. ఎందుకంటే బయటి రిఛార్జ్ చేసుకునేందుకు బయటి దుకాణాదారుడికి మొబైల్​ నంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మహిళల మొబైల్ నంబర్లు దుర్వినియోగం చేయడం, అపరిచితుల కాల్స్ నుంచి వేధింపులకు గురవుతున్న సంఘటనలు చాలానే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

అయితే మహిళలకు ఇకపై ఆ భయం లేకుండా "కవచ్" సహాయంతో ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే రీఛార్జ్ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది BSNL. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం (మార్చి 8) నాడు ప్రకటించిన ఈ ఫీచర్​ టెలికాం రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను సెట్ చేసింది.

ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ ఫీచర్​ సహాయంతో మహిళలు తమ నంబర్‌కు లింక్ చేస్తూ ఓ పదంకెల తాత్కాలిక నంబర్‌ను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత, SMS ద్వారా ఈ తాత్కాలిక నంబర్ వినియోగదారులకు వస్తుంది. ఇక అప్పుడు తమ అసలు మొబైల్ నంబర్‌ను ఇవ్వాల్సిన పని లేకుండా, ఈ తాత్కాలిక నంబర్ ఇచ్చి బయటి దుకాణాలలో ఎటువంటి భయం లేకుండా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

ఇక్కడ గమనించవలసిన మరో విషయం ఏంటంటే, కవచ్ ద్వారా జనరేట్ చేసిన తాత్కాలిక 10-అంకెల నంబర్ పరిమిత సమయం వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని గడువు ముగుస్తుంది. అంటే వినియోగదారులు తమ సిమ్‌ను రీఛార్జ్ చేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ ఈ తాత్కాలిక నంబర్​ను జనరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

