లార్జ్ మాగెల్లానిక్ క్లౌడ్‌లోని ఒక భారీ నక్షత్రం "WOH G64" పసుపు రంగు హైపర్‌జెయింట్‌గా రూపాంతరం చెందింది. శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఈ నక్షత్రం సూపర్నోవాగా పేలడానికి సిద్ధమవుతోందనడానికి సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

WOH G64: One Of Universe's Biggest Stars Just Switched Colours And Maybe About To Blow Up
WOH G64: One Of Universe's Biggest Stars Just Switched Colours And Maybe About To Blow Up (Credit: ESO/L. Calçada)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 1:00 PM IST

4 Min Read
Hyderabad: విశ్వంలోని అత్యంత భారీ నక్షత్రాలలో ఒకటైన "WOH G64"పై శాస్త్రవేత్తలు ఒక సంచలనాత్మక ఆవిష్కరణ చేశారు. ఈ భారీ నక్షత్రం ఇప్పుడు దాని జీవితపు చివరి దశకు చేరుకుంటోందని, భవిష్యత్తులో ఇది సూపర్నోవాగా పేలిపోవచ్చని ఇటీవలి అధ్యయనం వెల్లడించింది. దీనిపై మరిన్ని విరాలను తెలుసుకునే ముందు అసలు సూపర్నోవా అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి.

సూపర్నోవా అంటే?: సూపర్నోవా అంటే విశ్వంలో భారీ నక్షత్రాలు తమ జీవిత కాలం చివర్లో సంభవించే అత్యంత భారీ, ప్రకాశవంతమైన పేలుడు. ఇది కొన్ని వారాల పాటు ఒక మొత్తం గెలాక్సీ కంటే ఎక్కువ కాంతిని వెదజల్లుతుంది, ఇనుము కంటే బరువైన మూలకాలను అంతరిక్షంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఇవి న్యూట్రాన్ నక్షత్రాలు లేదా బ్లాక్ హోల్స్ వంటి అవశేషాలను వదిలివేస్తాయి.

  • పేలుడుకు కారణం: నక్షత్రం తన ఇంధనాన్ని కోల్పోయి, సొంత గురుత్వాకర్షణ శక్తికి లోనై, లోపలికి కూలిపోవడం (collapse) వల్ల ఈ భారీ పేలుడు సంభవిస్తుంది.
  • జీవిత కాలం ముగింపు: సూర్యుడి కంటే 10 రెట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్న నక్షత్రాలు మాత్రమే సూపర్నోవాగా మారతాయి.
  • ఫలితాలు: ఈ పేలుడు అంతరిక్షంలోకి భారీగా పదార్థాన్ని (Elements) వెదజల్లుతుంది. ఇవి కొత్త నక్షత్రాలు, గ్రహాల ఏర్పాటుకు దోహదపడతాయి.

ఇకపోతే తాజా పరిశోధనకు ఏథెన్స్‌లోని నేషనల్ అబ్జర్వేటరీ శాస్త్రవేత్త గొంజలో మున్యోస్-సాంచెజ్ నాయకత్వం వహించారు. ఈ అధ్యయనానికి సంబంధించిన వివరాలను నేచర్ ఆస్ట్రానమీలో ఇటీవల ప్రచురించారు.

ఈ అధ్యయనం ప్రకారం, 2014 సంవత్సరంలో ఈ నక్షత్రంలో ఒక కీలక మార్పు సంభవించింది. ఈ భారీ నక్షత్రం ఎరుపు రంగు సూపర్‌జెయింట్ (చల్లని) నుంచి అరుదైన పసుపు రంగు హైపర్‌జెయింట్‌గా మారుతూ గణనీయమైన పరివర్తన చెందుతోంది. శాస్త్రవేత్తలు ఈ పరివర్తనను "WOH G64" సూపర్‌నోవాగా పేలిపోయేందుకు సిద్ధమవుతోందనడానికి సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

WOH G64: విశాల విశ్వంలో ఈ "WOH G64" నక్షత్రాన్ని 1980లలో గుర్తించారు. ఆ సమయంలో ఇది అసాధారణంగా భారీగా, చల్లగా ఉన్నట్లు గమనించారు. దీని పరిమాణం చాలా పెద్దది, ఎంతగా అంటే దీని వ్యాసార్థం మన సూర్యుడి కంటే దాదాపు 1500 రెట్లు ఎక్కువ. ఇది ద్రవ్యరాశి పరంగా సూర్యుడి కంటే దాదాపు 28 రెట్లు బరువుగా ఉంటుంది. దీంతో ఇది విశ్వంలో తెలిసిన అతిపెద్ద నక్షత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

Image of the star WOH G64 taken by the VLTI
Image of the star WOH G64 taken by the VLTI (Image Credit: ESO/K. Ohnaka et al.)

ఈ నక్షత్రం మన పాలపుంత ఉపగ్రహ గెలాక్సీ అయిన లార్జ్ మాగెల్లానిక్ క్లౌడ్‌లో ఉంది. విశేషమేంటంటే, "WOH G64" మన గెలాక్సీ వెలుపల ఒక వివరణాత్మక చిత్రంగా సంగ్రహించిన మొదటి నక్షత్రం. ఈ చిత్రాన్ని వెరీ లార్జ్ టెలిస్కోప్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్‌తో తీశారు. ఈ చిత్రం నక్షత్రం చుట్టూ దట్టమైన ధూళి ప్రవాహాన్ని వెల్లడించింది, ఇది నక్షత్రం వయస్సు పెరిగే కొద్దీ నిరంతరం ద్రవ్యరాశిని కోల్పోతోందని నిర్ధారిస్తుంది.

5 మిలియన్ ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు: ఆసక్తికరంగా భారీ పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ నక్షత్రం చాలా చిన్నది (వయసు పరంగా). శాస్త్రవేత్తలు దీని వయస్సు 5 మిలియన్ సంవత్సరాల కంటే తక్కువగానే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా భారీ నక్షత్రాలు చాలా తీవ్రంగా మండుతాయి, అందువల్ల తక్కువ జీవితకాలం ఉంటాయి.

ఇంకో వివరంగా చెప్పాలంటే, భారీ నక్షత్రాలు వాటి ద్రవ్యరాశి కారణంగా విపరీతమైన గురుత్వాకర్షణను కలిగి ఉంటాయి. దీనివల్ల లోపలి భాగంలో అణు ఇంధనం (Nuclear Fuel) చాలా వేగంగా మండుతుంది. ఇవి సూర్యుడి కంటే 20-30 రెట్లు ఎక్కువ ద్రవ్యరాశితో, కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల లోపే శక్తిని కోల్పోయి, చివరికి సూపర్నోవా పేలుడుతో నశించిపోతాయి.

Location of the star WOH G64 in the Large Magellanic Cloud
Location of the star WOH G64 in the Large Magellanic Cloud (Image Credit- ESO/K. Ohnaka et al./Y. Beletsky (LCO)

ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు "WOH G64" కూడా ఊహించిన దానికంటే త్వరగానే దాని ముగింపు దశకు చేరుకుంటోందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 20 ఏళ్లలో ఈ నక్షత్రంలో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకోవడాన్ని గమనించారు. దీని స్పెక్ట్రం మారిపోయింది, ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 1000 కెల్విన్‌కు పెరిగింది.

2010 నుంచి OGLE ప్రాజెక్ట్ పర్యవేక్షణలో నక్షత్రం సాధారణ ప్రకాశం హెచ్చుతగ్గులు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయాయని వెల్లడైంది. ఇంకా నక్షత్రం రంగులో మార్పులు గమనించారు, ఇది ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలకు సంబంధించినదిగా పరిగణిస్తారు.

2011లో మరో కీలక సంఘటన జరిగింది. ఈ నక్షత్రం ప్రకాశం అకస్మాత్తుగా తగ్గింది. అయితే 2013-2014 మధ్యకాలంలో దాని ప్రకాశం సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. ఈ సమయంలో శాస్త్రవేత్తలు దాని స్వరూపంలో గణనీయమైన మార్పును గమనించారు. ఇది ఎరుపు సూపర్‌జెయింట్ నుంచి పసుపు హైపర్‌జెయింట్‌గా మారింది.

నక్షత్రంలో జరిగిన ఈ నాటకీయ పరిణామాలు ఏదో పెద్ద సంఘటన జరుగుతుందని సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఇందుకు కారణం దాని బయటి పొరలలో ఒక సహచర నక్షత్రం దాగి ఉండటం లేదా అది భారీ మొత్తంలో పదార్థాన్ని బయటకు పంపి, తనను తాను కప్పివేసుకుని ఉండటం కూడా అయి ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

