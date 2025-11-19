50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- ధర ఎంతంటే?
మార్కెట్లో "వోబుల్ వన్" లాంఛ్- భారత్కు ఇదే మొదటిది!
Published : November 19, 2025 at 6:13 PM IST
Hyderabad: ఇండ్కల్ టెక్నాలజీస్కు చెందిన స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వోబుల్ భారతదేశంలో "వోబుల్ వన్" అనే స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ నుంచి భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్. ఈ ఫోన్లో AI- పవర్డ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్, డాల్బీ అట్మోస్ & డాల్బీ విజన్లకు మద్దతు, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ వంటి అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలపై కూడా ఓ లుక్కేయండి.
వోబుల్ వన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. పైన పేర్కొన్న విధంగా ఇది డాల్బీ విజన్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
డిజైన్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో గ్లాస్ ప్యానెల్ ఉంది. దాని చుట్టూ 7.8mm మందంతో అల్యూమినియం అల్లాయ్ ఫ్రేమ్ ఉంది.
చిప్సెట్: ఈ ఫోన్ 4nm ప్రాసెస్పై నిర్మించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 2.6GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఇది 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. కంపెనీ ఎపిక్ హైపర్ఇంజిన్ గేమింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఈ ఫోన్లో అందించారు.
కెమెరా సెటప్: ఫొటోలు, వీడియోల కోసం ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో OIS మద్దతుతో 50MP సోనీ LYT-600 మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ బోకె కెమెరా ఫీచర్లతో 8MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ను కూడా కలిగి ఉంది. దీని మూడవ వెనుక కెమెరా 2MP మాక్రో సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. ఇది వోబుల్ మోడ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదనంగా ఫోన్ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీనిని ఫోన్ ముందుభాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్లో అమర్చారు.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: కంపెనీ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్ను పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 47 గంటల కాలింగ్, 24 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 22 రోజుల వరకు స్టాండ్బై సమయాన్ని అందిస్తుందని వోబుల్ పేర్కొంది.
వోబుల్ వన్ ధర: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 22,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.