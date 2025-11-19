ETV Bharat / technology

50MP ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్- ధర ఎంతంటే?

మార్కెట్​లో "వోబుల్ వన్" లాంఛ్- భారత్​కు ఇదే మొదటిది!

Published : November 19, 2025 at 6:13 PM IST

Hyderabad: ఇండ్కల్ టెక్నాలజీస్‌కు చెందిన స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ వోబుల్ భారతదేశంలో "వోబుల్ వన్" అనే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ నుంచి భారత్​కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి స్మార్ట్​ఫోన్. ఈ ఫోన్‌లో AI- పవర్డ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్, డాల్బీ అట్మోస్ & డాల్బీ విజన్‌లకు మద్దతు, USB టైప్-C పోర్ట్, 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్ వంటి అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలపై కూడా ఓ లుక్కేయండి.

వోబుల్ వన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.67-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. పైన పేర్కొన్న విధంగా ఇది డాల్బీ విజన్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

డిజైన్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో గ్లాస్ ప్యానెల్ ఉంది. దాని చుట్టూ 7.8mm మందంతో అల్యూమినియం అల్లాయ్ ఫ్రేమ్ ఉంది.

చిప్​సెట్: ఈ ఫోన్ 4nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 2.6GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇది 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. కంపెనీ ఎపిక్ హైపర్‌ఇంజిన్ గేమింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఈ ఫోన్‌లో అందించారు.

కెమెరా సెటప్: ఫొటోలు, వీడియోల కోసం ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో OIS మద్దతుతో 50MP సోనీ LYT-600 మెయిన్​ కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ బోకె కెమెరా ఫీచర్లతో 8MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. దీని మూడవ వెనుక కెమెరా 2MP మాక్రో సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది వోబుల్ మోడ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. అదనంగా ఫోన్ సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీనిని ఫోన్​ ముందుభాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్‌లో అమర్చారు.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: కంపెనీ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్‌ను పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 47 గంటల కాలింగ్, 24 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 22 రోజుల వరకు స్టాండ్‌బై సమయాన్ని అందిస్తుందని వోబుల్ పేర్కొంది.

వోబుల్ వన్ ధర: భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 22,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

