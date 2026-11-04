విండోస్ 11లో సూపర్ అప్డేట్: ఇక 8GB RAM కంప్యూటర్లు కూడా 40% వేగంగా పనిచేస్తాయి!
మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ 11లో కీలక అప్డేట్ తీసుకొచ్చింది. మెమరీ కంప్రెషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్ కంట్రోల్ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ అప్డేట్తో 8GB RAM ఉన్న PCల పనితీరు ఇప్పుడు ఏకంగా 40 శాతం మెరుగుపడనుంది.
Published : November 4, 2026 at 2:17 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే చాలా ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్లలో 8GB RAM ఉండటం సర్వసాధారణం. అయితే, హెవీ టాస్క్లు (ఎక్కువ లోడ్ ఉన్న పనులు) చేసేటప్పుడు ఈ 8GB RAM సరిపోతుందా? సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుందా? అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ 11లో తీసుకొచ్చిన మార్పులతో ఈ తరహా సిస్టమ్ల పనితీరు గణనీయంగా మెరుగుపడింది.
మైక్రోసాఫ్ట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. 8GB RAM ఉన్న PCలలో విండోస్ ఓఎస్ ఇప్పుడు 20 శాతం వేగంగా స్పందిస్తోంది. దీనివల్ల స్టార్ట్ మెనూ ఓపెన్ చేయడం, సెట్టింగ్స్ యాక్సెస్ చేయడం, ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉపయోగించడం వంటి రోజువారీ పనులు మరింత వేగంగా జరుగుతాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ నిర్వహించిన అంతర్గత పరీక్షల్లో ఈ మెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపించింది.
ముఖ్యంగా, బ్యాక్గ్రౌండ్లో 20 Edge ట్యాబ్లు ఓపెన్ చేసి, 4K వీడియో ప్లే అవుతున్నప్పటికీ.. Word, PowerPoint, Excel, Outlook, File Exploreలను ఏకకాలంలో ఉపయోగించినప్పుడు సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ (స్పందన) 40 శాతం మెరుగుపడినట్లు తేలింది. జనవరి 2026 వెర్షన్తో పోలిస్తే ఇది అద్భుతమైన పురోగతి అని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఏం మెరుగుపడ్డాయి?: విండోస్ 11లో మెమరీ సామర్థ్యానికి సంబంధించి గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. Windows, Edge, Microsoft 365 యాప్లలో వినియోగించే మెమరీ (Committed Memory) పరిమాణాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ 900 MB వరకు తగ్గించింది. కేవలం Word, PowerPoint, Excel, Outlook యాప్ల ఆప్టిమైజేషన్ ద్వారానే సుమారు 360 MB మెమరీ ఆదా అవుతోంది.
మరో కీలక మార్పు ఏంటంటే.. 8GB RAM కలిగిన పర్సనల్ కంప్యూటర్లలో విడ్జెట్లు (Widgets) బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవ్వవు. మీరు విడ్జెట్ ప్యానెల్ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అవి లోడ్ అవుతాయి. దీనివల్ల సుమారు 200 MB మెమరీ ఆదా అవుతుంది. అలాగే, ఎడ్జ్ (Edge) బ్రౌజర్లో ఉపయోగంలో లేని ట్యాబ్లు 15 నిమిషాల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా 'స్లీప్ మోడ్'లోకి వెళ్తాయి. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ర్యామ్ (RAM) పై పడే లోడ్ను తగ్గించి, సిస్టమ్ మరింత వేగంగా పనిచేసేలా దోహదపడుతుంది.
ఈ సిస్టమ్ పనిచేసే విధానం:
తరచుగా ఉపయోగించని డేటాను కంప్రెస్ (Compress) చేయడం ద్వారా విండోస్ ఇప్పుడు మెమరీని మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. దీనివల్ల దాదాపు 2GB వరకు అదనపు యాక్టివ్ డేటా RAMలోనే నిల్వ ఉంటుంది. ఫలితంగా, సిస్టమ్ వేగం కోసం పదే పదే మెయిన్ స్టోరేజ్ (హార్డ్ డిస్క్ లేదా SSD)పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇది తక్కువ RAM ఉన్న కంప్యూటర్లలో కూడా సిస్టమ్ పనితీరును మెరుగుపరిచి, పనులు వేగంగా జరిగేలా చేస్తుంది. అలాగే, బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్లకు తాత్కాలికంగా ప్రాధాన్యత తగ్గించడం వల్ల మీ ప్రధాన పనులు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా వేగంగా పూర్తవుతాయి.
యాప్స్ పనితీరు:
- మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ (Edge) బ్రౌజర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సిద్ధంగా ఉండటం వల్ల, ఇదివరకు కంటే 33 శాతం వేగంగా ప్రారంభమవుతుంది.
- 8GB RAM ఉన్న PCలలో 'ఎఫిషియెన్సీ మోడ్' (Efficiency Mode) ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ (Teams) యాప్ 20 శాతం వేగంగా ఓపెన్ అవుతుంది.
ఈ సరికొత్త ఫీచర్లు సాధారణ విండోస్ అప్డేట్ (Windows Update) ద్వారా వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. రాబోయే నెలల్లో ఈ మెమరీ కంప్రెషన్ విధానం మరింత స్మార్ట్గా మారనుంది. అంతేకాకుండా, హార్డ్వేర్ కోసం కేటాయించే మెమరీని (Hardware Reserved Memory) వీలైనంత తగ్గించేందుకు ప్రముఖ PC తయారీదారులతో (OEMs) కలిసి మైక్రోసాఫ్ట్ పనిచేస్తోంది.