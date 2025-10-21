ETV Bharat / technology

వికీపీడియాకు తగ్గిన పేజ్​వ్యూస్- కారణం ఇదేనా?

వికీపీడియా యూజర్లు ఎందుకు తగ్గారు?- AI, సోషల్ మీడియా, బాట్ ట్రాఫిక్ ఎఫెక్ట్?

Wikipedia's human pageviews declined by 8% in 2025, as AI, social video, and bots reduced direct user visits.
Wikipedia's human pageviews declined by 8% in 2025, as AI, social video, and bots reduced direct user visits. (Photo Credit- Wikipedia)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఎవరికైనా ఏ సమాచారం కావాలన్నా ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు వికీపీడియా. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలకు ఇది ఉచితంగా విస్తృత సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆన్​లైన్ ఎన్‌సైక్లోపిడియాకు బిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ లభించేవి. అయితే ఇప్పుడు "హ్యూమన్ పేజ్​వ్యూస్ (Human Pageviews)" 2025లో దాదాపు 8% తగ్గాయని వికీపీడియా అక్టోబర్ 17న ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్​ ద్వారా వెల్లడించింది.

దీనర్థం యూజర్లు ఇప్పుడు వికీపీడియాను నేరుగా చాలా తక్కువసార్లు సందర్శిస్తున్నారు. అయితే దీనికి కేవలం ఒకటే కాకుండా ఎన్నో కారణాలనున్నాయని ఫౌండేషన్ పేర్కొంది. ఇంటర్నెట్‌లో మార్పులు, AI అండ్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌ల వాడకం, అధునాతన బాట్‌ల కార్యకలాపాలు అన్నీ వికీపీడియా హ్యూమన్ పేజ్ వ్యూస్ క్షీణతకు దోహదపడ్డాయని వివరించింది.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ఈ మధ్య కాలంలో సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లు ఏఐని ఉపయోగించి యూజర్లు అడిగే ప్రశ్నలకు వెబ్‌సైట్లను లింక్‌ చేయకుండా నేరుగా, సంక్షిప్తంగా సమాధానాలను ఇస్తున్నాయి. దీంతో నేటి యువత వీటిపై ఎక్కువ మొగ్గుచూపుతూ తమకు ఏ సమాచారం కావాలన్నా తెలుసుకోవడానికి వికీపీడియాను నేరుగా సందర్శించడం మానేస్తున్నారు. ఇంకా మొదట్లో హ్యూమన్ ట్రాఫిక్‌గా కనిపించినది వాస్తవానికి బాట్‌లు. ఈ వికీపీడియా సంఘటనలను వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.

ఏం జరిగిందంటే?:

  • వికీపీడియా మే 2025లో హ్యూమన్ ట్రాఫిక్‌లో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదలను గమనించింది. ప్రధానంగా బ్రెజిల్ నుంచి.
  • ఆ బృందం దాని బాట్-డిటెక్షన్ సిస్టమ్‌ను సమీక్షించింది. ఆ సమయంలో "human-like" ట్రాఫిక్‌లో ఎక్కువ భాగం వాస్తవానికి మనుషుల్లా ప్రవర్తించే బాట్‌లేనని అప్డేటెడ్ వర్గీకరణలు వెల్లడించాయి.
  • దీని ఫలితంగా గతేడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే రియల్ హ్యుమన్‌ నుంచి పేజ్​వ్యూస్ 8 శాతం తగ్గాయి.

క్షీణతకు ప్రధాన కారణాలు:

  • AI చాట్‌బాట్‌లు, సెర్చ్ ఇంజిన్లు ఇప్పుడు వెబ్‌సైట్లను లింక్‌ చేయకుండా, వినియోగదారుల ప్రశ్నలకు డైరెక్ట్​గానే సమాధానాలను అందిస్తున్నాయి. ఇది వికీపీడియాను నేరుగా తెరవవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.
  • సోషల్ వీడియో ప్లాట్‌ఫామ్‌లు (యూట్యూబ్ షార్ట్స్, టిక్‌టాక్ మొదలైనవి) యూత్​లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. యువ వినియోగదారులు ఓపెన్ వెబ్ పేజీలను చదవడం కంటే వీడియోలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు.
  • మానవ గుర్తింపును అనుకరించే, మనుషుల్లా ప్రవర్తించే బాట్ ట్రాఫిక్ కూడా గణనీయమైన సమస్యలను కలిగించింది.
  • యూజర్ ప్రవర్తనలో మార్పు కూడా ఒక ప్రధాన అంశం. వేగవంతమైన సమాధానాల కోసం డిమాండ్, తక్కువ క్లిక్‌లు, AI వినియోగం పెరగడం ఇవన్నీ వికీపీడియా ట్రాఫిక్ తగ్గడానికి దోహదం చేస్తున్నాయి.

ఇది ఎందుకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది?: వికీపీడియా స్వచ్ఛంద సేవకులు (Volunteers), దాతల (Donors)పై ఆధారపడుతుంది. వికీపీడియా సైట్‌ను నేరుగా సందర్శించే వ్యక్తులు తరచుగా సహాయకులు, దాతలుగా మారతారు. ట్రాఫిక్ తగ్గడం అంటే:

  • కొత్త స్వచ్ఛంద సంపాదకుల సంఖ్య తగ్గుదల
  • విరాళాలు తగ్గే ప్రమాదం
  • కంటెంట్ సమీక్ష, నాణ్యతపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం.

వికీమీడియా ప్రణాళికలు?: వికీమీడియా ఫౌండేషన్ అనేది వికీపీడియాతో సహా 13 ఇతర ఉచిత పరిజ్ఞాన ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇచ్చే లాభాపేక్షలేని సంస్థ. వాటిలో వికీపీడియా అనేది దాని అతిపెద్ద, ప్రసిద్ధ ప్రాజెక్టులలో ఒకటి. ఇకపోతే వికీమీడియా ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఎకో సిస్టమ్​ను సంరక్షించడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి తీసుకునే నిర్దిష్ట చర్యలను వివరించింది:

  • Responsible third-party use framework: వికీమీడియా ఎంటర్‌ప్రైజ్ సాంకేతిక సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తూ, కంటెంట్‌ను బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించుకునేలా థర్డ్- పార్టీ కంపెనీల కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను అభివృద్ధి చేయడం.
  • Reader Growth and Reader Experience Teams expansion: సందర్శకులకు అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి, వారు మళ్లీ మళ్లీ వచ్చేలా ప్రోత్సహించడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది.
  • Improving mobile editing tools: ముఖ్యంగా మొదటిసారి స్వచ్ఛంద సేవకులకు మొబైల్ ఎడిటింగ్‌ను సులభతరం చేయడం వికీపీడియా ప్రధాన ప్రణాళికలో కీలకమైన భాగం.
  • Experiments for younger audiences: యువత వికీపీడియాతో నిమగ్నమయ్యేలా ప్రోత్సహించడానికి లేదా కనీసం వికీపీడియా కంటెంట్‌ను యాక్సెస్ చేయడానికి అలవాటు పడటానికి యూట్యూబ్, టిక్‌టాక్, రోబ్లాక్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కొత్త ప్రాజెక్టులను పరీక్షించడం.
  • Appeal to users and companies: AI కంపెనీలు, సెర్చ్ ఇంజన్లను వికీపీడియాను సూచించమని కోరడం. ఇది సైట్ సందర్శనలను పెంచుతుంది, స్వచ్ఛంద సంఘానికి మద్దతు ఇస్తుంది.

TAGGED:

WIKIPEDIA TRAFFIC
AI IMPACT ON WIKIPEDIA VISITS
WIKIPEDIA MOBILE EDITING TOOLS
READER GROWTH WIKIMEDIA INITIATIVES
WIKIPEDIA TRAFFIC DECLINE 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.