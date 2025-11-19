X, ChatGPT, Canva ఎందుకు పనిచేయలేదు?- అసలు కారణం ఇదేనట!
Cloudflare Outage: అసలు కారణం ఎలా గుర్తించారంటే?
Published : November 19, 2025 at 8:16 PM IST
Hyderabad: నిన్న (నవంబర్ 18, 2025) ప్రపంచం మొత్తానికి ఎవరో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసినట్లుగా ఇంటర్నెట్లో అకస్మాత్తుగా అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా "X" (గతంలో ట్విటర్), "ChatGPT", "Canva", "Spotify" వంటి అనేక యాప్లు, వెబ్సైట్లు ఒక్కసారిగా పనిచేయడం మానేశాయి. లక్షలాది మంది వినియోగదారులు అనేక పెద్ద ప్లాట్ఫారమ్లను యాక్సెస్ చేయలేకపోయారు.
యూజర్లు వీటిని ఓపెన్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా స్క్రీన్లపై HTTP 500 Internal Server Error కనిపించేది. ఇందుకు కారణం క్లౌడ్ఫ్లేర్లోని సాంకేతిక సమస్య. ఈ సంస్థ ఇంటర్నెట్ భద్రత, వేగాన్ని నిర్వహిస్తుంది. దీంతో దీనిలో సమస్య తలెత్తడంతో దీనిపై ఆధారపడిన అనేక ప్లాట్ఫారమ్ల సేవలు దాదాపు 5 గంటల పాటు నిలిచిపోయాయి. ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చిన కొద్ది సేపటికి క్లౌడ్ఫ్లేర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, CEO మాథ్యూ ప్రిన్స్ స్వయంగా మాట్లాడారు. ఈ సమస్య తలెత్తడానికి గల కారణాలు వివరించారు.
We let the Internet down today. Here’s our technical post mortem on what happened. On behalf of the entire @Cloudflare team, I’m sorry. https://t.co/uTi23Vcx0g— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) November 18, 2025
"క్లౌడ్ఫ్లేర్ డేటాబేస్ సిస్టమ్లలో ఒకదానికి అనుమతులకు సంబంధించిన చిన్న మార్పు జరిగింది. ఫలితంగా అకస్మాత్తుగా రెట్టింపు పరిమాణంలో "ఫీచర్ ఫైల్" ఏర్పడింది. ఈ పెద్ద ఫైల్ నెట్వర్క్ అంతటా వ్యాపించింది. వెబ్సైట్లను భద్రపరచడానికి క్లౌడ్ఫ్లేర్ ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ దానిని చదవలేకపోయింది. దీంతో నెట్వర్క్ అంతటా భారీ స్థాయిలో 500 errors సంభవించాయి." - మాథ్యూ ప్రిన్స్, క్లౌడ్ఫ్లేర్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, CEO
ఈ 'హానికరమైన ఫైల్' ఎలా విస్తరించింది?: ఈ ఫైల్ ప్రతి 5 నిమిషాలకు రీక్రియేట్ అవుతుండేది. వాటిలో కొన్నిసార్లు సురక్షితమైన ఫైల్స్ క్రియేట్ అయితే, మరికొన్నిసార్లు హానికరమైనవి క్రియేట్ అయ్యాయి. ఫలితంగా నెట్వర్క్ కొన్నిసార్లు పని చేసి, ఆపై అకస్మాత్తుగా షట్ డౌన్ అయ్యేది. ఈ పునరావృత ఆన్-అండ్-ఆఫ్ సమస్య క్లౌడ్ఫ్లేర్ బృందాన్ని అయోమయంలో పడేసింది. ఇది DDOS దాడినా లేదా వాస్తవానికి ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా గందరగోళానికి గురిచేసింది.
అసలు సమస్యను ఎలా గుర్తించారు?: క్లౌడ్ఫ్లేర్ బృందం గంటల తరబడి దీనిపై కసరత్తు చేసి చివరికి అది హ్యాకింగ్, సైబర్ దాడి లేదా DDOS కేసు కాదని గుర్తించింది. తమ క్లౌడ్ఫ్లేర్ ClickHouse డేటాబేస్ క్లస్టర్లో క్రియేట్ అయిన హానికరమైన ఫైల్ ఈ అంతరాయం కలిగిస్తోందని, దీనివల్ల కొన్ని వెబ్సైట్లు రన్ అవుతూ మధ్యలో పదే పదే క్రాష్ అవుతున్నాయని గ్రహించారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన తర్వాత క్లౌడ్ఫ్లేర్ మూడు ప్రధాన చర్యలు తీసుకుంది:
- భారీ హానికరమైన ఫైల్ల వ్యాప్తిని నిరోధించడం
- మునుపటి స్థిరమైన వెర్షన్కు తిరిగి మార్చడం
- కోర్ ప్రాక్సీ సర్వీస్ను పునఃప్రారంభించడం
క్లౌడ్ఫ్లేర్ బ్లాగ్ పోస్ట్లోని ఒక నివేదిక ప్రకారం, నవంబర్ 18, 2025న రాత్రి 8:00 గంటలకు IST నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడం ప్రారంభమైంది. రాత్రి 10:36 గంటలకు IST, క్లౌడ్ఫ్లేర్ "We are fully recovered" అని తెలిపింది.