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'I'm Not A Robot' క్లిక్ చేస్తున్నారా?- 'CAPTCHA' భద్రత, 'ClickFix' ముప్పుపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ!

డిజిటల్ ప్రపంచంలో మనం మనుషులమేనని నిరూపించే క్యాప్చా వ్యవస్థపై యూజర్లకున్న నమ్మకాన్ని సైబర్ నేరగాళ్లు ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ అలవాటును పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటూ, సిస్టమ్స్‌ను హ్యాక్ చేసే 'క్లిక్‌ఫిక్స్' ముప్పుకు తెరలేపారు.

CAPTCHA has evolved from distorted text challenges to behavioural verification systems that analyse mouse movements, browsing behaviour and other background signals to distinguish humans from bots.
CAPTCHA has evolved from distorted text challenges to behavioural verification systems that analyse mouse movements, browsing behaviour and other background signals to distinguish humans from bots. (Photo Credit- ETV Bharat via Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 4:09 PM IST

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Hyderabad: సాధారణంగా మనుషులమంటే జాలి, కరుణ, మానవత్వం వంటి ఉన్నతమైన భావాలు ఉండటమే అని సమాజం భావిస్తుంది. కానీ, నేటి ఆధునిక డిజిటల్ ప్రపంచంలో మాత్రం... మీరు మనిషా కాదా అని తేల్చడానికి మీ హృదయంతో పనిలేదు! స్క్రీన్‌పై కనిపించే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్, వంతెనలు లేదా వాహనాలను మీరు కచ్చితంగా గుర్తించగలిగితేనే... మిమ్మల్ని ఒక 'మనిషి'గా అంగీకరిస్తారు. లేదంటే, అంతర్జాల సమాజంలో మీరు కేవలం ఒక 'బాట్' (కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్) మాత్రమే! ఈ డిజిటల్ పరీక్షలో నెగ్గి, మీరు రోబోట్ లేదా బాట్ కాదు అని నిరూపించుకుంటేనే డిజిటల్ ప్రపంంచంలో మీకు మనిషిగా గుర్తింపు లభిస్తుంది.

ఇలా వినియోగదారుడు మనిషా లేక ఆటోమేటెడ్ ప్రోగ్రామా అని పరీక్షించి, రోబోట్ కాదని నిరూపించే ఈ ప్రత్యేక ధ్రువీకరణ వ్యవస్థను 'క్యాప్చా' (CAPTCHA) అంటారు. దీని పూర్తి పేరు "కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ పబ్లిక్ ట్యూరింగ్ టెస్ట్ టు టెల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ అపార్ట్". పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది వెబ్‌సైట్‌లోకి ప్రవేశించేది ఒక మనిషా లేక బాట్ అనే విషయాన్ని గుర్తిస్తుంది.

Traditional text-based CAPTCHAs are now among the weakest defences against modern AI and automated bots
Traditional text-based CAPTCHAs are now among the weakest defences against modern AI and automated bots (Photo Credit- ETV Bharat via Google)

క్యాప్చా ఎలా పని చేస్తుంది?: సాధారణంగా స్క్రీన్‌పై కనిపించే గజిబిజిగా ఉండే అక్షరాలను లేదా అంకెలను తిరిగి టైప్ చేయడం ద్వారా, లేదా "ఐ యామ్ నాట్ ఏ రోబోట్" (I'm not a robot) అనే చెక్‌బాక్స్‌ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా క్యాప్చా పరీక్షలను పూర్తి చేస్తుంటాం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతనమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వ్యవస్థలు, రోబోలు సైతం ఈ సాధారణ క్యాప్చా పరీక్షలను దాటలేక ఇబ్బంది పడుతుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అథెంటికేషన్​ను దాటడానికి AI వ్యవస్థలు మనుషుల సహాయాన్ని కోరినట్లు కూడా ఆధారాలు ఉన్నాయి.

సైబర్ నేరగాళ్లు ఆటోమేటెడ్ బాట్‌లను ఉపయోగించి వెబ్‌సైట్‌లపై దాడులు చేయకుండా లేదా ఆన్‌లైన్ ఫారమ్‌లను దుర్వినియోగం చేయకుండా అడ్డుకోవడమే క్యాప్చా ప్రధాన ఉద్దేశం.

కొత్త ముప్పు: 'క్లిక్-ఫిక్స్' (ClickFix) స్కామ్: టెక్నాలజీ మారుతున్న కొద్దీ సైబర్ నేరగాళ్లు కూడా మరింత తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులకు క్యాప్చా పరీక్షలపై ఉన్న నమ్మకాన్ని, అలవాటును ఆసరాగా చేసుకుని సరికొత్త మోసాలకు తెరలేపారు. వినియోగదారుల కంప్యూటర్లలోకి మాల్వేర్ (హానికరమైన సాఫ్ట్‌వేర్)ను పంపడానికి వారు నకిలీ క్యాప్చా స్క్రీన్‌లను సృష్టిస్తున్నారు. సాధారణ ప్రజలు వీటిని 'ఫేక్ క్యాప్చా' స్కామ్స్ అని పిలుస్తుండగా, సైబర్ సెక్యూరిటీ పరిశ్రమ వీటిని 'క్లిక్‌ఫిక్స్' (ClickFix) ముప్పుగా పిలుస్తోంది.

సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ మోసాల పరంపరను కొనసాగించడానికి అత్యంత చాకచక్యంగా సృష్టిస్తున్న సరికొత్త వ్యూహాల గురించి తెలుసుకునేందుకు ముందుగా... అసలు క్యాప్చా (CAPTCHA) సాంకేతికత ఏంటి? కాలక్రమేణా అది ఎలా పరిణామం చెందింది? అనే వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

క్యాప్చా ఆవిర్భావం- మానవ ధ్రువీకరణ ఆవశ్యకత: ఇంటర్నెట్‌లో దుశ్చర్యలకు పాల్పడే ఆటోమేటెడ్ బాట్‌లను ఉపయోగించే హ్యాకర్లను అడ్డుకోవడానికి 1990ల చివరి కాలంలో, 2000ల ప్రారంభంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు పరిశోధనా బృందాలు ఈ క్యాప్చా టెక్నాలజీ తొలి రూపాలను ఏకకాలంలో అభివృద్ధి చేశాయి.

CAPTCHA explained: Everything you need to know
CAPTCHA explained: Everything you need to know (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

ఉదాహరణకు, అప్పట్లో ప్రముఖ సెర్చ్ ఇంజిన్ అయిన 'అల్టావిస్టా' (AltaVista) కోసం పనిచేస్తున్న కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తలు, తమ లింక్ డేటాబేస్‌లోకి బాట్‌లు హానికరమైన వెబ్ చిరునామాలను (URLs) చేర్చకుండా నిరోధించడానికి ఈ మార్గాన్ని అన్వేషించారు.

ఈ క్రమంలో, 1997లో 'శాంక్టమ్' (Sanctum) అనే ఐటీ సంస్థకు చెందిన పరిశోధకులు మొదటిసారిగా క్యాప్చా తరహా వ్యవస్థకు పేటెంట్ దాఖలు చేశారు. ఆ తర్వాత 2003లో కార్నెగీ మెల్లన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన లుయిస్ వాన్ అన్, మాన్యువల్ బ్లమ్ నేతృత్వంలోని పరిశోధక బృందం "క్యాప్చా" (CAPTCHA) అనే టెర్మ్​ను వినియోగించింది.

Types of CAPTCHA: Text-based
Types of CAPTCHA: Text-based (Photo Credit- (ETV Bharat Creative)

ఈ 'క్లాసిక్ క్యాప్చా'ల విధానంలో... వినియోగదారులు తాము మనుషులమేనని నిరూపించుకోవడానికి స్క్రీన్‌పై వంకరగా, గజిబిజిగా ఉన్న అక్షరాలు లేదా అంకెలను గుర్తించి, వాటిని సరిగ్గా టైప్ చేయాల్సి ఉండేది. ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ (OCR) సాఫ్ట్‌వేర్‌లను ఉపయోగించే బాట్‌లు ఈ వంకర అక్షరాలను చదవడం కష్టం. కానీ రకరకాల చేతిరాతలను చూసి, అర్థం చేసుకోవడం అలవాటైన మనుషులు వీటిని సులభంగానే గుర్తించగలరు. యాహూ (Yahoo) వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థలు స్పామ్ బాట్లను నిరోధించడానికి, నకిలీ అకౌంట్ల సృష్టిని అరికట్టడానికి ఈ సాంకేతికతను వేగంగా స్వీకరించాయి.

Websites have now adopted advanced systems such as reCAPTCHA v3 and Cloudflare Turnstile
Websites have now adopted advanced systems such as reCAPTCHA v3 and Cloudflare Turnstile (Photo Credit- ETV Bharat via CloudFlare)

వెబ్‌సైట్లలో లాగిన్ అవ్వడం, ఫారమ్‌లు సబ్మిట్ చేయడం, కామెంట్లు చేయడం, టిక్కెట్ల కొనుగోలు, అకౌంట్ల క్రియేషన్ వంటి కీలకమైన గేట్ యాక్షన్స్ కోసం క్యాప్చాలను నేటికీ ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాత సైబర్ భద్రతా సంస్థ 'క్లౌడ్‌సెక్' (CloudSEK)కు చెందిన థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ రీసెర్చర్ కౌశిక్ పాల్ "క్యాప్చా అనేది క్రెడెన్షియల్ స్టఫింగ్ (పాస్‌వర్డ్ దొంగతనాలు), డేటా స్క్రాపింగ్, స్పామింగ్, యాడ్-ఫ్రాడ్ క్లిక్స్, ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్లను భారీగా కొల్లగొట్టే స్కాల్పింగ్ బాట్లను సమర్థవంతంగా బ్లాక్ చేస్తుంది" అని వివరిస్తున్నారు.

ఆయన దీనికి అదనపు సమాచారాన్ని జోడిస్తూ, "ఇది కేవలం ఒక యాక్సెస్-కంట్రోల్ లేదా యాంటీ-ఆటోమేషన్ లేయర్ మాత్రమే. డేటా ఎన్‌క్రిప్షన్ తరహాలో ఉండే పక్కా సెక్యూరిటీ ఫీచర్ కాదు" అని అన్నారు.

సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, ఇది వెబ్‌సైట్లలో బాట్‌ల ప్రవర్తనను, వాటి వేగాన్ని నియంత్రించే ఒక రేట్-లిమిటింగ్ (Rate-limiting) సాధనం లాంటిది అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం ఆటోమేటెడ్ బాట్‌లు ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్‌లో గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని సెర్చ్ ఇంజిన్ ఇండెక్సింగ్ వంటి ఉపయోగకరమైన పనులను చేస్తుండగా.. మరికొన్ని ఫిషింగ్, స్పామ్, నకిలీ అకౌంట్​ల క్రియేషన్, పాస్‌వర్డ్ దాడులు, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి, డిడోస్ (DDoS) దాడుల వంటి హానికరమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నాయి.

అయితే, ప్రస్తుత ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వ్యవస్థలు ఈ పాత తరం క్యాప్చా పజిల్స్‌ను కూడా సులభంగా ఛేదిస్తుండటంతో, వెబ్‌సైట్లు దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు మరింత అధునాతన ధ్రువీకరణ పద్ధతులను (Advanced Verification Methods) అవలంబిస్తున్నాయి.

క్యాప్చా పరిణామ క్రమం (The evolution of CAPTCHAs): 2000ల కాలంలో, వెబ్‌సైట్లలో యూజర్లను ధ్రువీకరించే కీలక వ్యవస్థలుగా క్యాప్చాలు తమ పాత్రను సుస్థిరం చేసుకున్నాయి. అయితే, కాలక్రమేణా బాట్‌లు మరింత తెలివిగా మారడంతో... వాటికి అనుగుణంగా ఈ టెక్నాలజీ కూడా నిరంతరం రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో 2007లో, లుయిస్ వాన్ అన్ 'reCAPTCHA v1'ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది టెక్స్ట్ పజిల్స్‌ను మరింత కఠినంగా మార్చడమే కాకుండా... స్కాన్ చేసిన పుస్తకాలను డిజిటలైజ్ చేయడానికి కూడా సహాయపడింది. ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ (OCR) సాఫ్ట్‌వేర్‌లు గుర్తించలేకపోయిన పదాలను గుర్తించమని ఇందులో వినియోగదారులను అడిగేవారు.

ఆ తర్వాత 2009లో గూగుల్ సంస్థ ఈ reCAPTCHAను కొనుగోలు చేసి సొంతం చేసుకుంది. దానిని గూగుల్ బుక్స్ (Google Books) వంటి ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం ఉపయోగిస్తూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వెబ్‌సైట్‌లకు అందిస్తోంది.

ఇమేజ్ క్యాప్చా & బిహేవియరల్ వెరిఫికేషన్ వైపు అడుగులు: 2012 నాటికి, గూగుల్ వంకరగా ఉన్న అక్షరాల స్థానంలో ఇమేజ్ ఆధారిత పజిల్స్‌ను (Image-based challenges) ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లేదా టాక్సీల వంటి వస్తువులను గుర్తించమని వినియోగదారులను అడిగేవారు. ఈ ఇమేజ్ క్యాప్చాలు OCR-ఆధారిత దాడులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవడమే కాకుండా, మొబైల్ పరికరాల్లో (Mobile devices) కూడా సులభంగా పనిచేసేలా సహాయపడ్డాయి.

Types of CAPTCHA: Image-based
Types of CAPTCHA: Image-based (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

కాలక్రమేణా, క్యాప్చా టెక్నాలజీ.. టెక్స్ట్, ఇమేజ్, ఆడియో, వీడియో, పజిల్స్, గేమ్స్ వంటి అనేక రూపాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Types of CAPTCHA: Audio-based
Types of CAPTCHA: Audio-based (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

మెషిన్ లెర్నింగ్‌ రంగంలో వచ్చిన పురోగతి బాట్‌లకు మరింత శక్తిని ఇవ్వడంతో, వాటిని అడ్డుకునేందుకు బిహేవియరల్ వెరిఫికేషన్ పద్ధతుల (reCAPTCHA v2) వంటి మరింత అధునాతన క్యాప్చా సిస్టమ్‌ల అభివృద్ధికి ఇది దారితీసింది.

మీరు "నేను రోబోట్ కాదు" (I'm not a robot) అనే చెక్‌బాక్స్‌పై క్లిక్ చేసినప్పుడు, reCAPTCHA కేవలం ఆ క్లిక్‌ను మాత్రమే చూడదు. యూజర్ మనిషా కాదా (humanity) అని ధ్రువీకరించడానికి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో భారీ ఎత్తున సమాచారాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మౌస్ కర్సర్ కదిలే సూక్ష్మ కదలికలను విశ్లేషించడం లేదా బ్రౌజర్ కుకీలను సమీక్షించడం వంటి అత్యాధునిక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది.

Types of CAPTCHA: Video-based
Types of CAPTCHA: Video-based (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'క్లౌడ్‌ఫ్లేర్' (Cloudflare) వివరణ ప్రకారం... మీరు చెక్‌బాక్స్ వైపు మౌస్‌ను తీసుకువెళ్లేటప్పుడు, ఆ మౌస్ కదిలే తీరును ఈ సిస్టమ్ ట్రాక్ చేస్తుంది. సాధారణంగా ఒక బాట్ తన మౌస్ కర్సర్‌ను అత్యంత కచ్చితత్వంతో, పక్కాగా సరళరేఖల్లో (Straight lines) కదిలిస్తుంది. కానీ, మనుషులు మౌస్ కదిలించే విధానంలో సహజంగానే మనకు తెలియకుండానే చిన్నపాటి వంకరలు, సూక్ష్మమైన లోపాలు, అంచనా వేయలేని మార్పులు ఉంటాయి. బాట్‌ల పక్కా కచ్చితత్వానికి, మనుషుల అంచనా వేయలేని సహజ కదలికలకు మధ్య ఉన్న ఈ వ్యత్యాసమే.. reCAPTCHA v2 యూజర్​ను గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది.

Types of CAPTCHA: Puzzle-based
Types of CAPTCHA: Puzzle-based (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

మరొక పద్ధతిలో... ఈ సిస్టమ్ మీ బ్రౌజర్ హిస్టరీని, కుకీలను (Cookies) రివ్యూ చేస్తుంది. అంటే, మీరు మనిషా లేక బాటా అని గుర్తించడానికి మీ ఇటీవలి డిజిటల్ ఫుట్‌ప్రింట్స్‌ను విశ్లేషిస్తుంది. ఒకవేళ మీ బ్రౌజర్ హిస్టరీలో వీడియోలు చూడటం, మీ జీమెయిల్ (Gmail) చెక్ చేసుకోవడం లేదా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండటం వంటి సాధారణ మానవ కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే... అవతలి వైపు ఉన్నది కచ్చితంగా నిజమైన మనిషేనని ఈ సిస్టమ్ ఓ నిర్ధారణకు వస్తుంది.

Types of CAPTCHA: Game-based
Types of CAPTCHA: Game-based (Photo Credit- ETV Bharat Creative)

క్యాప్చా రకాలు, వాటి భద్రతా సామర్థ్యం: ఈటీవీ భారత్ (ETV Bharat)తో మాట్లాడిన క్లౌడ్‌సెక్ (CloudSEK) థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ రీసెర్చర్ కౌశిక్ పాల్...క్యాప్చా రకాన్ని బట్టి బాట్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకునే రక్షణ గోడ పటిష్టత ఎలా మారుతుందో వివరించారు. ఆ క్యాప్చా "రకం" అనేది కేవలం స్క్రీన్‌పై కనిపించే దృశ్యపరమైన క్లిష్టతను మాత్రమే కాకుండా, నిపుణులు దానిని ఏ తరం ఆటోమేషన్ నిరోధక సంకేతంపై (Anti-automation signal) రూపొందించారనే అంశాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన అన్నారు.

ప్రస్తుతం టెక్స్ట్ ఆధారిత, వక్రీకరించిన అక్షరాల (గింపీ-స్టైల్) క్యాప్చా అత్యంత బలహీనమైనదని ఆయన చెప్పారు. "కమర్షియల్ OCR, ML సాల్వర్‌లు, అలాగే హ్యూమన్ క్యాప్చా-ఫార్మ్‌లు (డబ్బులు ఇచ్చి మనుషులతో క్యాప్చాలు పూర్తి చేయించే నెట్‌వర్క్స్ ) వీటిని చాలా తేలికగా ఛేదిస్తున్నాయి" అని ఆయన జోడించారు.

అయితే, పజిల్స్ కంటే ఎక్కువగా మౌస్ కదలికలు, కుకీలు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ వంటి బిహేవియరల్ టెలిమెట్రీ (Behavioral telemetry) పై ఆధారపడే 'reCAPTCHA v2' (చెక్‌బాక్స్ విధానం) మరింత మెరుగైనదని పాల్ అభిప్రాయపడ్డారు. వీటన్నింటికంటే 'reCAPTCHA v3' లేదా 'క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ టర్న్‌స్టైల్' (Cloudflare Turnstile) వ్యవస్థలకు ఆయన అత్యధిక రేటింగ్ ఇచ్చారు.

"ఇది వినియోగదారుడికి కనిపించకుండా బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అయ్యే (Invisible) స్కోర్ ఆధారిత వ్యవస్థ. ఇది బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సిగ్నల్స్‌ను నిరంతరం విశ్లేషిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి, దీనిని ఆటోమేటెడ్ బాట్‌ల ద్వారా మోసం చేయడం లేదా బైపాస్ చేయడం అత్యంత కష్టం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

క్లిక్-ఫిక్స్ (ClickFix): నకిలీ క్యాప్చా మోసాలు: వెబ్‌సైట్లు తమ రక్షణ కోసం క్యాప్చా వ్యవస్థలపై ఆధారపడటం కొనసాగిస్తున్నందున, ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు కూడా వీటికి అలవాటు పడ్డారు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఇప్పుడు దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని యూజర్ల కంప్యూటర్లలోకి మాల్వేర్ (హానికరమైన సాఫ్ట్‌వేర్)ను చొప్పించడానికి 'ఫేక్ క్యాప్చా'లను సృష్టిస్తున్నారు.

క్లౌడ్‌ఫ్లేర్ సెక్యూరిటీ చెక్స్ లేదా గూగుల్ reCAPTCHA తరహాలోనే కనిపించే కొన్ని నకిలీ పేజీలను మేం గుర్తించాం. తాము మనుషులమేనని నిరూపించుకోవడానికి (పజిల్స్ పూర్తి చేయడానికి బదులు) కంప్యూటర్‌లో ఒక 'కమాండ్‌'ను కాపీ చేసి రన్ చేయాలంటూ ఈ నకిలీ స్క్రీన్‌లు యూజర్లను కోరుతాయి. అయితే స్క్రీన్‌పై కనిపించే ఆ కమాండ్‌ను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, వినియోగదారుల సిస్టమ్‌ను హ్యాక్ చేయడానికి సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన ఒక పెద్ద వల అని స్పష్టమవుతుంది.

ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన 'ClickFix' ముప్పుపై కౌశిక్ పాల్ హెచ్చరించారు. "సాంకేతికతపై అంతగా అవగాహన లేని సామాన్య వినియోగదారులకు ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. సైబర్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ (Threat Intel) రంగంలో దీనిని ఒక ప్రత్యేకమైన దాడిగా గుర్తిస్తూ ప్రస్తుతం 'క్లిక్-ఫిక్స్' (ClickFix) అని పిలుస్తున్నారు" అని వివరించారు.

ఈ మోసం స్వభావాన్ని పాల్ మరింత వివరంగా వివరిస్తూ... ఇది సాఫ్ట్‌వేర్‌లలో ఉండే లోపాలను (Software flaws) వెతికి దాడులు చేసే పద్ధతి కాదని స్పష్టం చేశారు. దానికి బదులుగా... బాధితులను మానసికంగా బోల్తా కొట్టించి, వారితోనే స్వయంగా కంప్యూటర్‌లోని 'రన్ డైలాగ్' (Run dialogue) లేదా 'పవర్‌షెల్' (PowerShell) ద్వారా ఆ హానికరమైన కమాండ్‌ను రన్ చేయిస్తారని పేర్కొన్నారు. అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ లోపాలను వాడుకోవడం కంటే పూర్తిగా వినియోగదారుడి నమ్మకాన్ని, ప్రవర్తనను తప్పుదోవ పట్టించడం ద్వారానే సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.

"వినియోగదారులు తమకు తాముగా ఈ కమాండ్‌ను రన్ చేయడం వల్లే.. ఈ దాడి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్‌ గుర్తింపునకు చిక్కకుండా తప్పించుకుంటుంది. దీంతో హ్యాకర్లకు రిమోట్ యాక్సెస్ (దూరం నుంచే కంప్యూటర్‌ను నియంత్రించే అవకాశం) లభిస్తుంది. ఇది యూజర్ల లాగిన్ వివరాల (పాస్‌వర్డ్‌ల) చోరీ, ఆర్థిక మోసాలకు వీలు కల్పిస్తుంది" అని ఆయన అదనపు సమాచారాన్ని జోడించారు.

"మార్చి 2025 నాటికి, ఆన్‌లైన్ ప్రకటనలను (Ads) వేదికగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ నకిలీ క్యాప్చా దాడులకు పాల్పడటం నెలవారీగా మూడు రెట్లకు పైగా పెరిగింది. అయితే, వందలాది వెబ్‌సైట్లలో వినియోగదారులపై జరిగిన దాదాపు 6 లక్షల కంటే ఎక్కువ దాడుల ప్రయత్నాలను భద్రతా వ్యవస్థలు మధ్యలోనే తిప్పికొట్టాయి (బ్లాక్ చేశాయి)" అని పాల్ పేర్కొన్నారు. "సాధారణంగా ఇలాంటి దాడుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టీలర్ మాల్వేర్ (సమాచారాన్ని దొంగిలించే సాఫ్ట్‌వేర్), అలాగే ర్యాట్స్ (RATs- రిమోట్ యాక్సెస్ ట్రోజన్స్) వంటి ప్రమాదకరమైన వైరస్‌లను చొప్పిస్తారు. ఇవి కంప్యూటర్‌లో సేవ్ చేసిన పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంకింగ్ డేటా, బ్రౌజర్ సెషన్ కుకీలను పూర్తిగా కొల్లగొట్టగలవు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

కొన్ని సందర్భాల్లో, ఒక నిర్దిష్ట అంశంపై ఎన్నో ఏళ్లుగా నమ్మకమైన సమాచారాన్ని అందిస్తున్న కొన్ని చిన్న బ్లాగులలో కూడా ఈ 'క్లిక్ ఫిక్స్' (ClickFix) మాల్వేర్ కనిపించింది. దీంతో, వెబ్ సైట్ యజమానులే స్వయంగా ఈ నకిలీ క్యాప్చా (Fake CAPTCHA)లను నడుపుతున్నారా?, లేదా వారు మోసపోయి తమ సైట్‌లో ఈ క్లిక్-ఫిక్స్ చేరడానికి కారణమయ్యారా? అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

దీనిపై కౌశిక్ పాల్ స్పందిస్తూ- దాదాపు అన్ని సందర్భాలలోనూ, తమ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా మాల్వేర్ వ్యాప్తి చెందుతోందనే విషయం అసలు ఆయా సైట్ యజమానులకే తెలియదని పేర్కొన్నారు. "వీరు హ్యాకర్లతో చేతులు కలిపిన వారు కాదు, నిజానికి ఈ సైబర్ దాడిలో వారు కూడా బాధితులే (Secondary victim)" అని ఆయన వివరించారు.

సైట్ యజమానులు, యూజర్లు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రధానంగా రెండు రకాల పద్ధతులను (Mechanisms) ఉపయోగించి వెబ్‌సైట్ యజమానులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని కౌశిక్ పాల్ వివరంగా వివరించారు. అవి:

1. మాల్‌వర్టైజింగ్ (Malvertising): ఈ విధానంలో హ్యాకర్లు ఒక చట్టబద్ధమైన యాడ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ద్వారా హానికరమైన ప్రకటనను (Malicious ad) పంపి, దాని సహాయంతో వెబ్‌సైట్‌లో ఈ నకిలీ క్యాప్చా స్క్రీన్‌ను (Fake CAPTCHA overlay) ప్రవేశపెడతారు. ఈ పద్ధతిలో, వెబ్‌సైట్ నడిపే ప్రచురణకర్తకు (Publisher) ఆ హానికరమైన కోడ్‌తో ఎలాంటి ప్రమేయం ఉండదు. అంటే ఆ నకిలీ క్యాప్చా రావడంలో యజమాని తప్పు గానీ, వారి పాత్ర గానీ అస్సలు ఉండదు. వారు ఆ కోడ్‌ను కనీసం తాకను కూడా తాకరు. హ్యాకర్లు యాడ్స్ ద్వారా వారికి తెలియకుండానే దీనిని వెబ్‌సైట్‌లోకి చొప్పిస్తారు.

2. CMS/ప్లగిన్ కాంప్రమైజ్ (CMS/plugin compromise): ఇందులో హ్యాకర్లు వెబ్‌సైట్ భద్రతా లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని 'అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్' లేదా 'API కీ'లను దొంగిలిస్తారు. ఆ తర్వాత సైట్ యజమానులకు తెలియకుండానే జావాస్క్రిప్ట్ (JavaScript) కోడ్‌ను సైట్లలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు.

వెబ్‌సైట్ లోపలికి ఈ కోడ్ ప్రవేశించాక, అది వినియోగదారులకు నకిలీ క్యాప్చా స్క్రీన్‌ను చూపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేంటంటే... ఈ మోసంలో హ్యాకర్లు యూజర్ కంప్యూటర్‌లోని ఎలాంటి సాఫ్ట్‌వేర్ లోపాలను (Software vulnerabilities) వాడుకోరు. దానికి బదులుగా, బాధితులను మానసికంగా బోల్తా కొట్టించి (Social Engineering), వారితోనే స్వయంగా కంప్యూటర్‌లోని 'Run dialogue' లేదా 'PowerShell' ద్వారా ఆ హానికరమైన కమాండ్‌ను రన్ చేయిస్తారు.

అంటే, వెబ్‌సైట్‌ను హ్యాక్ చేయడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ లోపాలను వాడుకుంటారు... కానీ యూజర్ కంప్యూటర్‌ను హ్యాక్ చేయడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ లోపాలను వాడుకోరు (కేవలం యూజర్ ప్రవర్తనను, నమ్మకాన్ని వాడుకుంటారు).

ఇకపోతే, వెబ్‌సైట్‌లో ఇలాంటి మోసపూరిత 'క్లిక్‌ఫిక్స్' వంటి నకిలీ క్యాప్చాలు రన్ కావడం వల్ల సదరు సైట్ ప్రతిష్ట (Reputation) చాలా వేగంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వెబ్‌సైట్ యజమానులు తమ సైట్ ఫ్రంట్-ఎండ్, బ్యాక్-ఎండ్ రెండింటినీ నిశితంగా పరిశీలించుకోవాలి. అలాగే, వెబ్‌సైట్లను సందర్శించే యూజర్లు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అసలైన క్యాప్చా ఎప్పుడూ కూడా మీ కంప్యూటర్‌లో ఏదైనా కమాండ్ రన్ చేయమని గానీ, లేదా ఏదైనా ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేయమని గానీ అడగదు. అది పూర్తిగా బ్రౌజర్ పరిధిలోనే పనిచేస్తుంది. అది గరిష్ఠంగా మిమ్మల్ని "ట్రాఫిక్ లైట్లు ఉన్న గడులను ఎంచుకోండి" (Select all squares with Traffic Lights) అని మాత్రమే అడుగుతుంది.

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