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వాట్సాప్​లో కొత్త ఫీచర్లు- ఇక బ్రౌజర్ నుంచే నేరుగా ఆడియో, వీడియో కాల్స్!

వాట్సాప్ వెబ్‌లో ఆడియో, వీడియో కాలింగ్ సదుపాయంతో పాటు కాల్ ట్రాన్స్‌ఫర్, వెయిటింగ్ రూమ్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. యాప్ డౌన్‌లోడ్ లేకుండానే ఇకపై బ్రౌజర్ ద్వారా సులభంగా మాట్లాడుకోవచ్చు.

WhatsApp Web gets audio and video calling support, call transfer and waiting room features
WhatsApp Web gets audio and video calling support, call transfer and waiting room features (Photo Credit- Whatsapp blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 11:16 AM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ వాట్సాప్ వినియోగదారుల కోసం ఐదు సరికొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. వీటిలో వెబ్ కాలింగ్, కాల్ ట్రాన్స్‌ఫర్, వెయిటింగ్ రూమ్, క్విక్ హెచ్‌డీ, నాయిస్ సప్రెషన్ ఉన్నాయి. దీంతో ఇకపై బ్రౌజర్ నుంచే నేరుగా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే కాల్‌ను ఒక డివైజ్ నుంచి మరో డివైజ్‌కు సులభంగా మార్చుకునే సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఫీచర్లు ఆడియో, వీడియో కాల్స్ అనుభవాన్ని మరింత సులభతరం, సురక్షితం చేస్తాయని కంపెనీ తెలిపింది.

1. బ్రౌజర్ నుంచే నేరుగా 'వెబ్ కాలింగ్': ఇకపై వాట్సాప్ వెబ్ (WhatsApp Web) ఉపయోగించే వారు ఎలాంటి అప్లికేషన్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోకుండానే, నేరుగా బ్రౌజర్ నుంచే ఆడియో, వీడియో కాల్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు.

  • ఎవరికి ఉపయోగం: యాప్స్ డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి అనుమతి లేని ఆఫీస్ లాప్‌టాప్‌లు వాడుకునే వారికి, కాలేజీ విద్యార్థులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
  • ఫీచర్లు: వన్-టు-వన్ కాల్స్‌తో పాటు గ్రూప్ కాల్స్ కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. మొబైల్ యాప్‌లో ఉండే స్క్రీన్ షేరింగ్, రియాక్షన్స్, కాల్ హిస్టరీ, ఫేవరెట్స్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులోనూ లభిస్తాయి.
  • భద్రత: ఈ వెబ్ కాల్స్ అన్నీ పూర్తిగా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్టెడ్​ (End-to-End Encrypted)గా ఉంటాయి. అంటే మీ కాల్స్​ను మీరు తప్ప మధ్యలో ఎవరూ వినలేరు. పైగా టైం లిమిట్ లేకుండా ఉచితంగానే మాట్లాడుకోవచ్చు.

2. కాల్ కట్ అవ్వకుండా 'కాల్ ట్రాన్స్‌ఫర్': ఒక డివైజ్ నుంచి మరో డివైజ్‌కు యాక్టివ్ గ్రూప్ కాల్‌ను సులభంగా మార్చుకునేందుకు ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుంది.

  • పనిచేసే విధానం: మీరు బయట ఉన్నప్పుడు మొబైల్ లేదా టాబ్లెట్‌లో గ్రూప్ కాల్‌లో ఉండి, ఇంటికి లేదా ఆఫీస్‌కు రాగానే ఆ కాల్‌ను కట్ చేయకుండానే నేరుగా వాట్సాప్ వెబ్ లేదా డెస్క్‌టాప్‌కు బదిలీ (Transfer) చేసుకోవచ్చు. బిగ్​ స్క్రీన్‌పై కాల్‌ను కంటిన్యూ చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది.

3. వెయిటింగ్ రూమ్ (Waiting Room): గ్రూప్ కాల్స్‌లో ఎవరు, ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలనే దానిపై మీకు పూర్తి నియంత్రణ ఉండేందుకు ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది. మీరు "రిక్వైర్ అప్రూవల్ టు జాయిన్" (Require approval to join) ఆప్షన్‌ను ఆన్ చేసి వాట్సాప్ కాల్ లింక్‌ను క్రియేట్ చేసినప్పుడు, పార్టిసిపెంట్స్ నేరుగా కాల్‌లోకి రాలేరు. మీరు వారిని అనుమతించే వరకు వారు వెయిటింగ్ రూమ్‌లోనే వేచి ఉంటారు.

4. క్విక్ హెచ్‌డీ (QuickHD): కాల్ ప్రారంభంలో వీడియో క్వాలిటీని మెరుగుపరిచేందుకు ఈ ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చారు. క్విక్ హెచ్‌డీ ద్వారా, కాల్ కనెక్ట్ అయిన మొదటి కొన్ని సెకన్లలోనే మీరు హై-డెఫినిషన్ (HD) వీడియోను ఆస్వాదించవచ్చు.

5. నాయిస్ సప్రెషన్ (Noise Suppression): మీరు కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ చుట్టూ ఉండే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ శబ్దాలను (అల్లరి, ట్రాఫిక్ సౌండ్స్ వంటివి) తొలగించడానికి ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కువ శబ్దాలు ఉన్న ప్రదేశంలో మీరు ఉన్నప్పటికీ, అవతలి వ్యక్తికి మీ వాయిస్ చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. కాల్ నడుస్తున్న సమయంలో ఇన్-కాల్ సెట్టింగ్స్ (In-call settings) ద్వారా దీనిని ఎప్పుడైనా ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ ఫీచర్లు ప్రస్తుతం దశలవారీగా రోల్ అవుట్ అవుతున్నాయని, త్వరలోనే వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తాయని వాట్సాప్ తన బ్లాగ్​ పోస్ట్​ ద్వారా వెల్లడించింది.

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