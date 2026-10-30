వాట్సాప్లో నాలుగు కొత్త ఫీచర్లు- ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?
వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్లను సులభతరం చేసేందుకు నాలుగు కొత్త ఫీచర్లు/అప్డేట్స్ తీసుకొచ్చింది. దీంతో మెసేజ్లను శాశ్వతంగా పిన్ చేయడం, నిర్దిష్ట గ్రూప్కు మాత్రమే స్టేటస్లు పరిమితం చేయడం వంటి వెసులుబాట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : October 30, 2026 at 9:01 PM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ ఇటీవలే వాట్సాప్ ఖాతా లేని వారిని కూడా కాల్స్లోకి యాడ్ చేసుకునేందుకు వీలుగా 'గెస్ట్ కాల్స్' ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది. తాజాగా, మెటా యాజమాన్యంలోని ఈ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ సర్వీస్ గ్రూప్ చాట్ల కోసం నాలుగు కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. కొత్త సభ్యులు గ్రూప్లోకి సులభంగా చేరేందుకు, పాత సభ్యులు ఆపిన చోట నుంచే సంభాషణను కొనసాగించేందుకు ఈ అప్డేట్స్ ఉపయోగపడతాయని కంపెనీ తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా, గ్రూప్లోకి కొత్త వ్యక్తి చేరిన తర్వాత కూడా మెసేజ్ హిస్టరీని షేర్ చేసే వెసులుబాటు కల్పించింది. అలాగే, గ్రూప్ చాట్లలో మెసేజ్లను ఎక్కువ కాలం పాటు పిన్ చేసి ఉంచుకునే సదుపాయాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది.
వాట్సాప్ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన గ్రూప్ చాట్ ఫీచర్ల వివరాలు:
1. మెసేజ్లను శాశ్వతంగా పిన్ చేసే ఆప్షన్: ఇప్పటివరకు గ్రూప్లలో మెసేజ్లను కొంత సమయం వరకే పిన్ చేయగలిగేవారు. ఇకపై ముఖ్యమైన మెసేజ్లను టైం లిమిట్ లేకుండా శాశ్వతంగా పిన్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు.
2. గ్రూప్లో చేరిన కొంతకాలం తర్వాత కూడా మెసేజ్ హిస్టరీ షేరింగ్: ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో గ్రూప్లోకి కొత్త వారిని యాడ్ చేసేటప్పుడు రీసెంట్ మెసేజ్లను పంపే ఆప్షన్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు వారు గ్రూప్లో చేరిన కొంతకాలం తర్వాత కూడా, చాట్లో వారి పేరుపై ట్యాప్ చేసి రీసెంట్ చాట్ హిస్టరీని పంపే వెసులుబాటు కల్పించారు. అన్ని వ్యక్తిగత చాట్ల మాదిరిగానే, ఆ మెసేజ్లు కూడా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంటాయని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
3. గ్రూప్ స్టేటస్: ఇప్పటివరకు స్టేటస్లు అందరికీ కనిపించేవి. అయితే కొత్తగా తీసుకొచ్చిన గ్రూప్ స్టేటస్ ఫీచర్తో ఒక నిర్దిష్ట గ్రూప్కు మాత్రమే పరిమితం చేయవచ్చు. ఉదాహరణకు రన్నింగ్ క్లబ్కు సంబంధించిన ఫొటోను స్టేటస్గా పెడితే అది ఆ క్లబ్ సభ్యులకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఫ్యామిలీ గ్రూప్ సభ్యులకు కనిపించదు. మరో విశేషం ఏంటంటే, ఆ గ్రూప్లోని సభ్యులందరూ దాన్ని చూసి రియాక్ట్ అవడంతో పాటు తమ స్టేటస్ను కూడా ఇప్పుడు అందులో యాడ్ చేయవచ్చు.
4. చాట్ విండోలోనే మెన్షన్ల హైలైట్: ఇకపై యూజర్లు గ్రూప్ చాట్లలో మెన్షన్ల ఆధారంగా మెసేజ్లను ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫిల్టర్ అప్లై చేసినప్పుడు, చాట్ విండోలో మిమ్మల్ని ట్యాగ్ చేసిన మెసేజ్లు హైలైట్ అవుతాయి. దీంతో వందల మెసేజ్ల మధ్య మీకు సంబంధించిన మెసేజ్లను వెతకాల్సిన పని లేకుండా సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా ఇటీవలే వాట్సాప్ టీనేజర్ల డిజిటల్ భద్రత కోసం సరికొత్త పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. తద్వారా పిల్లల ప్రైవసీకి భంగం కలగకుండానే తల్లిదండ్రులు వారిని పర్యవేక్షించే అవకాశాన్ని కల్పించింది. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.