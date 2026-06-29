ETV Bharat / technology

వాట్సాప్ 'స్కామ్ అలర్ట్': సైబర్ నేరగాళ్లకు ఇక చెక్ పడుతుందా?

వాట్సాప్‌లో స్కామ్‌లకు చెక్ పెట్టేందుకు సరికొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్ రాబోతోంది. ఈ మేరకు అపరిచిత నంబర్ల నుంచి మెసేజ్ వస్తే చాటింగ్ ప్రారంభించే ముందే వాట్సాప్ యూజర్లను అప్రమత్తం చేస్తుందని WABetaInfo నివేదించింది.

WhatsApp to Test Scam Alert Feature for Its Users
WhatsApp to Test Scam Alert Feature for Its Users (Photo Credit- WABetainfo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 29, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వాట్సాప్ (WhatsApp) కేవలం వ్యక్తిగత చాటింగ్ లేదా కాలింగ్ కోసమే కాకుండా, ఇప్పుడు ఆఫీస్ పనులు, మార్కెటింగ్, సేల్స్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ వంటి ఎన్నో రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే, వాట్సాప్ వాడకం ఎంతగా పెరుగుతోందో.. అదే స్థాయిలో ఆన్‌లైన్ మోసాలు (Scams) కూడా వెలుగుచూస్తున్నాయి. గుర్తుతెలియని నంబర్ల నుంచి వచ్చే నకిలీ లింకుల వల్ల ఎంతోమంది అమాయకులు లక్షల రూపాయలు నష్టపోతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారుల భద్రతను మరింత పెంచడానికి మెటా (Meta) యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ ఒక సరికొత్త సెక్యూరిటీ ఫీచర్‌ను తీసుకురాబోతోంది. వాట్సాప్ ఫీచర్ల అప్‌డేట్స్ అందించే ప్రముఖ వెబ్‌సైట్ WABetaInfo ప్రకారం.. ఈ కొత్త ఫీచర్ విశేషాలు ఇవే:

అపరిచిత నంబర్లపై అలర్ట్: మీ వాట్సాప్‌కు ఏదైనా గుర్తుతెలియని నంబర్ (Unknown Number) నుంచి మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు, వాట్సాప్ మిమ్మల్ని వెంటనే హెచ్చరిస్తుంది.

స్కామర్ల గుర్తింపు: ఆ నంబర్ నుంచి మీకు గతంలో ఎప్పుడూ మెసేజ్ రాకపోయినా, లేదా అది ఏదైనా అనుమానాస్పద అకౌంట్ అయినా.. "ఈ నంబర్ మోసగాడిది (Scammer) కావచ్చు" అని వాట్సాప్ మీకు స్క్రీన్‌పైనే అలర్ట్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది.

ఉదాహరణకు, మీ కాంటాక్ట్‌లో సేవ్ చేయని, ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ మెసేజ్ చేయని నంబర్ నుంచి మెసేజ్ వస్తే, వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆ నంబర్ అనుమానాస్పదమైనదని, స్కామర్‌ది కావచ్చని తెలియజేస్తుంది. దీంతో ఏదైనా నకిలీ లింక్‌పై క్లిక్ చేసే ముందే యూజర్లు అప్రమత్తం కావచ్చు. ఈ సరికొత్త ఫీచర్ వల్ల ఆన్‌లైన్ ఫిషింగ్, స్కామ్‌లను చాలా వరకు అడ్డుకోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

సైబర్ నేరగాళ్లకు ఇక చెక్ పడుతుందా?: వాట్సాప్ తీసుకురాబోయే ఈ కొత్త భద్రతా ఫీచర్ ప్రాధాన్యత, దాని పరిమితుల గురించి నిపుణులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చాటింగ్ ముందే హెచ్చరిక: ప్రస్తుతం చాలా మంది వాట్సాప్ వినియోగదారులు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అపరిచిత నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్‌లకు రిప్లై ఇస్తూ చాటింగ్ చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు. దీనివల్ల అసలు విషయం గ్రహించే లోపే లక్షల రూపాయలు నష్టపోతున్నారు. అయితే ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా చాట్ ప్రారంభించడానికి ముందే వాట్సాప్ యూజర్లను అప్రమత్తం చేస్తుంది. దీంతో మోసగాళ్లతో చాట్ చేయకుండా వినియోగదారులు సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.

పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి: ఈ ఫీచర్ ద్వారా వంద శాతం రక్షణ లభిస్తుందని చెప్పలేమని మరికొందరు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే స్కామర్ల నంబర్లు ఒకవేళ వినియోగదారుల ఫోన్లలో ముందే సేవ్ చేసి ఉంటే.. వాట్సాప్ ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ లేదా అలర్ట్‌ను చూపించదు. దీనివల్ల ముప్పు పొంచి ఉండే అవకాశం అలాగే ఉంటుంది.

అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతానికి ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో రోల్-అవుట్ కాలేదు. ప్రస్తుతం డెవలప్‌మెంట్ (టెస్టింగ్) దశలో ఉన్న ఈ ఫీచర్‌ను త్వరలోనే విడతల వారీగా వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

TAGGED:

WHATSAPP NEW FEATURES 2026
WHATSAPP SCAM MESSAGES
WHATSAPP SCAM ALERT
WHATSAPP SCAMMER NUMBERS
WHATSAPP SCAM ALERT FEATURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.