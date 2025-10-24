ఇక వాట్సాప్లో స్టోరేజ్ నిర్వహణ ఈజీ బాస్- షార్ట్కట్ ఫీచర్ వస్తోందిగా!
Published : October 24, 2025 at 5:22 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కోసం కొత్త ఫీచర్ను పరీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది స్టోరేజ్ నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది. అంటే ఇది వినియోగదారులు సంభాషణా విండో నుంచే నేరుగా స్టోరేజ్ స్పేస్ని పర్యవేక్షించడానికి, ఖాళీ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తద్వారా యాప్ సెట్టింగ్ల ద్వారా నావిగేట్ చేయవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వాట్సాప్లో డివైజ్ స్టోరేజ్ స్థలాన్ని ఆక్రమించిన అతిపెద్ద ఫైళ్లను త్వరగా గుర్తించి వాటిని తీసివేయవచ్చు.
వాట్సాప్లో డివైజ్ స్టోరేజ్ నిర్వహణ: వాట్సాప్ చాటింగ్ సమయంలో ఫార్వార్డ్ చేసిన మీమ్లు, ఫ్యామిలీ గ్రూప్ వీడియోస్ వంటివి మీ ఫోన్ స్టోరేజ్ను నింపేయగలవు. దీంతో స్టోరేజ్ స్పేస్ను ఖాళీ చేసేందుకు వినియోగదారులు ఇంతకుముందు "Settings"కు వెళ్లి, తర్వాత "Storage & Data" నుంచి ఫైల్స్ను క్రమబద్ధీకరించి వాటిని తొలగించాల్సి వచ్చేది. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా వాట్సాప్ డివైజ్ స్టోరేజ్ మేనేజింగ్ కోసం షార్ట్కట్ను అందించే కొత్త ఫీచర్ను తీసుకువస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫీచర్ ట్రాకర్ WABetaInfo ప్రకారం, తాజా వాట్సాప్ బీటా అప్డేట్లో డివైజ్ స్టోరేజ్ మేనేజింగ్ కోసం కొత్త ఫీచర్ను గుర్తించి కొంతమంది వినియోగదారులు నివేదించారు. దీన్ని కంపెనీ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ 2.25.31.13 కోసం ఇటీవల విడుదల చేసిన వాట్సాప్ బీటాలో గుర్తించారు. ఇది ప్రస్తుతం విస్తృతంగా అందుబాటులో లేనప్పటికీ ఈ షార్ట్కట్ అభివృద్ధి దశలో ఉందని, భవిష్యత్తు వెర్షన్లో రావచ్చని చెబుతున్నారు.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.31.13: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 23, 2025
WhatsApp is rolling out a feature to manage storage directly within the chat info screen, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/uEEcVhAE2x pic.twitter.com/mPtVbgfXws
ఫీచర్ ట్రాకర్ షేర్ చేసిన పైన ఉన్న స్క్రీన్షాట్ను గమనిస్తే వాట్సాప్ డివైజ్ స్టోరేజ్ పర్యవేక్షణ, నిర్వహణ కోసం సంభాషణా విండోకు ఈ క్విక్ షార్ట్కర్ట్ ఫీచర్ను తీసుకువస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇది ప్రస్తుతం స్టోరేజ్ ట్యాబ్ కింద వాట్సాప్ సెట్టింగ్లలో అందుబాటులో ఉన్న అదే ఎంపిక అని అందులో కన్పిస్తోంది. అయితే ఈ షార్ట్కట్ చాట్ నుంచే నేరుగా దీనికి క్విక్ యాక్సెస్ను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అంటే ఇక్కడ వినియోగదారులు సంభాషణలలో పంచుకున్న అన్ని ఫైళ్ల ఓవర్వ్యూను యాక్సెస్ చేయగలరు. సులభంగా తొలగించడానికి అవి సైజ్ను బట్టి అవరోహణ (ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు) క్రమంలో కన్పిస్తాయి. అప్పుడు వినియోగదారులు ఫైళ్లను సమీక్షించి స్టోరేజ్ స్పేస్ను ఖాళీ చేయడానికి తమకు అవసరం లేని వాటిని తొలగించవచ్చు. ఈ కొత్త ఫీచర్లో బల్క్ డిలీట్కు కూడా మద్దతు ఉందని నివేదించారు. అంటే ఇది మల్టిపుల్ ఫైళ్లను రిమూవ్, డిలీట్ మార్క్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఇంకా వినియోగదారులు కొన్ని మీడియా ఫైల్లను అనుకోకుండా డిలీట్ చేయడాన్ని నిరోధించేందుకు వాటికి నక్షత్రపు గుర్తును పెట్టుకునే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. అంతేకాక డివైజ్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ స్క్రీన్ ప్రారంభంలో నిర్దిష్ట కంటెంట్ను పిన్ చేసే అవకాశమూ ఉండొచ్చు. తద్వారా ట్రాక్ చేయడంతో పాటు దానికి క్విక్ యాక్సెస్ లభించొచ్చు.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: WABetaInfo ప్రకారం వాట్సాప్ ఈ కొత్త షార్ట్కట్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. ఎంపిక చేసిన బీటా వినియోగదారులు మాత్రమే ప్రస్తుతం దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. మీరు Google Play బీటా ప్రోగ్రామ్లో చేరడం ద్వారా దీన్ని ప్రయత్నించవచ్చు, కానీ ఇది దశలవారీగా అందుబాటులోకి రానుంది. అంటే బీటా వినియోగదారులందరికీ ఒకేసారి దీనికి యాక్సెస్ లభించదు. ఈ ఫీచర్ స్థిరమైన వెర్షన్ ప్రారంభించడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు మొదట దీన్ని స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. ఐఫోన్ వినియోగదారులు అయితే ఈ ఫీచర్ కోసం మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు.