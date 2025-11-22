వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్- మీకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సెట్ చేసుకోండిలా!
వాట్సాప్ గ్రూప్ చాట్ సర్వీస్లో కొత్త ఫీచర్- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?
Published : November 22, 2025 at 5:50 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన గ్రూప్ చాట్ సర్వీస్కు కొత్త ఫీచర్ను జోడించింది. కంపెనీ తన యాప్లో గ్రూప్ చాట్ను మరింత వ్యవస్థీకృతం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే "WhatsApp Group Member Tag" పేరుతో కొత్త ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది.
ఈ ఫీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్లోని మెంబర్ల పేర్లకు కస్టమ్ ట్యాగ్లను జోడించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గ్రూప్ మెంబర్ల గుర్తింపును సులభతరం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బీటా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా కంపెనీ ఈ కొత్త ఫీచర్పై ఫీడ్బ్యాక్ను సేకరిస్తుంది. ఈ ఫీచర్పై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.35.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 22, 2025
WhatsApp is rolling out a feature that allows users to display a custom tag in group chats, and it's available to some beta testers!
Some users can get this feature through earlier updates.https://t.co/JTgZL7scCe pic.twitter.com/8e1dsHE5rT
ఏంటీ WhatsApp Group Member Tag?: WABetaInfo తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఆఫీస్ లేదా టీమ్లో ఎలాగైతే ప్రతి ఒక్కరికీ కోచ్, మేనేజర్, మోడరేటర్, ఎడిటర్ వంటి ఓ ప్రత్యేక పాత్ర ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వాట్సాప్ గ్రూప్లోని వినియోగదారులకు ఒక ట్యాగ్ను జోడించొచ్చు. తద్వారా వారి గుర్తింపు మరింత సులభం అవుతుంది. అంతేకాక ఇప్పుడు మీరే వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీ పేరుకు ఇలాంటి ట్యాగ్ను జోడించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం గ్రూప్ అడ్మిన్ జోక్యం కూడా అవసరం లేదు. ఈ ఫీచర్కు సంబంధించిన కొన్ని కీలకాంశాలు మీకోసం!
- ప్రతి యూజర్ తమ సొంత ట్యాగ్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు.
- ప్రతి ట్యాగ్ 30 అక్షరాల వరకు ఉండవచ్చు.
- అయితే ప్రత్యేక అక్షరాలు, లింక్లు లేదా చెక్మార్క్లు యాక్సెప్ట్ కావు.
- ఈ ట్యాగ్లు మనం ఏ గ్రూప్లో అయితే సెట్ చేస్తామో అందులోని మెంబర్స్కు మాత్రమే కన్పిస్తాయి.
- పైన తెలిపిన విధంగా దీనికి గ్రూప్ అడ్మిన్లతో సంబంధం లేదు.
- డివైజ్లను అప్డేట్ చేసినా లేదా మార్చిన సందర్భాల్లో కూడా ఈ ట్యాగ్లు అలాగే ఉంటాయి.
- వాట్సాప్లో ఇప్పటికే ఉన్న లేదా కొత్త గ్రూప్లకు ఈ ట్యాగ్లను జోడించవచ్చు.
ఈ ఫీచర్ మిమ్మల్ని గ్రూపులలో, ముఖ్యంగా తరగతి గ్రూపులు, ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్లు, క్రీడా జట్లు, కమ్యూనిటీ గ్రూపులు లేదా ఏదైనా టాపిక్-ఆధారిత గ్రూపులలో స్పష్టంగా గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
Examples of tags:
- Project Manager
- Coach
- Designer
- Moderator
- Writer
- Organizer
- Team Lead
- Photographer
గ్రూప్లో ట్యాగ్ జోడించడం ఎలా?:
Step 1: వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు ట్యాగ్ చేయాలనుకుంటున్న గ్రూప్ను తెరవండి.
Step 2: Group Infoకి వెళ్లి అక్కడున్న జాబితాలో మీ పేరుపై క్లిక్ చేయండి.
Step 3: ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ట్యాగ్ను టైప్ చేయండి.
Step 4: అంతే ఇప్పుడు Saveపై క్లిక్ చేస్తే చాలు మీ ట్యాగ్ మొత్తం గ్రూప్కు కన్పిస్తుంది.
ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఉపయోగించవచ్చు?: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ (v2.25.17.42) వినియోగదారులకు వాట్సాప్ బీటాలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది త్వరలోనే వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.