వాట్సాప్​లో కొత్త ఫీచర్- మీకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును సెట్ చేసుకోండిలా!

WhatsApp Beta spotted a new Group Member Tag feature that will allow users to add role-based tags of up to 30 characters to their name.
WhatsApp Beta spotted a new Group Member Tag feature that will allow users to add role-based tags of up to 30 characters to their name. (Photo Credit- WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్​స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన గ్రూప్ చాట్ సర్వీస్‌కు కొత్త ఫీచర్‌ను జోడించింది. కంపెనీ తన యాప్​లో గ్రూప్​ చాట్​ను మరింత వ్యవస్థీకృతం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే "WhatsApp Group Member Tag" పేరుతో కొత్త ఫీచర్​ను తీసుకొచ్చింది.

ఈ ఫీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్​లోని మెంబర్ల పేర్లకు కస్టమ్ ట్యాగ్‌లను జోడించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గ్రూప్ మెంబర్ల గుర్తింపును సులభతరం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్​ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బీటా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా కంపెనీ ఈ కొత్త ఫీచర్‌పై ఫీడ్​బ్యాక్​ను సేకరిస్తుంది. ఈ ఫీచర్​పై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

ఏంటీ WhatsApp Group Member Tag?: WABetaInfo తాజా నివేదిక ప్రకారం, ఆఫీస్ లేదా టీమ్‌లో ఎలాగైతే ప్రతి ఒక్కరికీ కోచ్, మేనేజర్, మోడరేటర్, ఎడిటర్ వంటి ఓ ప్రత్యేక పాత్ర ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ ఫీచర్ సహాయంతో వాట్సాప్​ గ్రూప్​లోని వినియోగదారులకు ఒక ట్యాగ్​ను జోడించొచ్చు. తద్వారా వారి గుర్తింపు మరింత సులభం అవుతుంది. అంతేకాక ఇప్పుడు మీరే వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో మీ పేరుకు ఇలాంటి ట్యాగ్‌ను జోడించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం గ్రూప్ అడ్మిన్ జోక్యం కూడా అవసరం లేదు. ఈ ఫీచర్​కు సంబంధించిన కొన్ని కీలకాంశాలు మీకోసం!

  • ప్రతి యూజర్ తమ సొంత ట్యాగ్‌ను సెట్ చేసుకోవచ్చు.
  • ప్రతి ట్యాగ్‌ 30 అక్షరాల వరకు ఉండవచ్చు.
  • అయితే ప్రత్యేక అక్షరాలు, లింక్‌లు లేదా చెక్‌మార్క్‌లు యాక్సెప్ట్ కావు.
  • ఈ ట్యాగ్​లు మనం ఏ గ్రూప్​లో అయితే సెట్ చేస్తామో అందులోని మెంబర్స్​కు మాత్రమే కన్పిస్తాయి.
  • పైన తెలిపిన విధంగా దీనికి గ్రూప్​ అడ్మిన్లతో సంబంధం లేదు.
  • డివైజ్​లను అప్డేట్​ చేసినా లేదా మార్చిన సందర్భాల్లో కూడా ఈ ట్యాగ్​లు అలాగే ఉంటాయి.
  • వాట్సాప్​లో ఇప్పటికే ఉన్న లేదా కొత్త గ్రూప్​లకు ఈ ట్యాగ్​లను జోడించవచ్చు.

ఈ ఫీచర్ మిమ్మల్ని గ్రూపులలో, ముఖ్యంగా తరగతి గ్రూపులు, ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్‌లు, క్రీడా జట్లు, కమ్యూనిటీ గ్రూపులు లేదా ఏదైనా టాపిక్-ఆధారిత గ్రూపులలో స్పష్టంగా గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

Examples of tags:

  • Project Manager
  • Coach
  • Designer
  • Moderator
  • Writer
  • Organizer
  • Team Lead
  • Photographer

గ్రూప్​లో ట్యాగ్‌ జోడించడం ఎలా?:

Step 1: వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు ట్యాగ్ చేయాలనుకుంటున్న గ్రూప్‌ను తెరవండి.

Step 2: Group Infoకి వెళ్లి అక్కడున్న జాబితాలో మీ పేరుపై క్లిక్ చేయండి.

Step 3: ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ట్యాగ్‌ను టైప్ చేయండి.

Step 4: అంతే ఇప్పుడు Saveపై క్లిక్ చేస్తే చాలు మీ ట్యాగ్ మొత్తం గ్రూప్​కు కన్పిస్తుంది.

ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఉపయోగించవచ్చు?: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ (v2.25.17.42) వినియోగదారులకు వాట్సాప్ బీటాలో అందుబాటులో ఉంది. ఇది త్వరలోనే వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది.

