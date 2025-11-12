వాట్సాప్లో కొత్త ఫీచర్!- ఇక ఫోన్ నంబర్తో పనిలేదు!!
వాట్సాప్లో ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్ల 'యూజర్నేమ్ ఫీచర్'- ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే చాట్ చేయొచ్చు!
Published : November 12, 2025 at 11:12 AM IST
Hyderabad: వాట్సాప్లో మీ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్నేమ్లను కూడా ఉపయోగించొచ్చు. ఈ తరహా ఫీచర్పై వాట్సాప్ పనిచేస్తోంది. ఈ వాట్సాప్ యూజర్ నేమ్ ఫీచర్ మెటా ఖాతాలతో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. దీంతో ఇప్పుడు వాట్సాప్లో, అలాగే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకే యూజర్నేమ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే మెటా వినియోగదారులు ఒకే యూజర్నేమ్ ఉపయోగించి అన్ని మెటా ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
వాట్సాప్ చాలా కాలంగా తన "Username Feature"పై పనిచేస్తోంది. ఈ మేరకు గతంలో పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. కానీ ఇప్పుడు కంపెనీ త్వరలోనే ఈ ఫీచర్ను ప్రారంభించబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, వాట్సాప్ వినియోగదారులు తమ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్నేమ్లను త్వరలో తమ యాప్లో కూడా వినియోగించుకునే వెసులుబాటును తీసుకువస్తోంది.
ఏంటీ వాట్సాప్ 'యూజర్ నేమ్ ఫీచర్'?: ఇప్పటివరకు వాట్సాప్ వినియోగదారులను గుర్తించడానికి ఫోన్ నంబర్లను మాత్రమే ఉపయోగించింది. అయితే ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ ఖాతా కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్, X (గతంలో ట్విటర్) మాదిరిగానే ప్రత్యేకమైన యూజర్నేమ్ను సృష్టించుకోవచ్చు. దీంతో మీరు వాట్సాప్లో యూజర్నేమ్ను ఉపయోగించి ఎవరితోనైనా సంప్రదించవచ్చు. అంటే ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వాట్సాప్లో కొత్త వారిని సంప్రదించడానికి ఫోన్ నంబర్ను అందించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
నివేదికల ప్రకారం, వాట్సాప్ తన ఆండ్రాయిడ్ బీటా వెర్షన్ 2.25.34.3లో ఈ కొత్త ఆప్షన్ను పరీక్షిస్తోంది. ఇది వినియోగదారులు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉపయోగించిన అదే యూజర్నేమ్ను వాట్సాప్లోనూ రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అయితే ఇందుకోసం యూజర్నేమ్ను వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
📝 WhatsApp beta for Android 2.25.34.3: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 11, 2025
WhatsApp is working on a feature that lets users reserve the same usernames they use on Facebook and Instagram, and it will be available in a future update!https://t.co/uZp14yZEbs pic.twitter.com/VpcgrDcYgT
దీనికోసం మీరు మెటా అకౌంట్ సెంటర్ను ఉపయోగించాలి. వినియోగదారులు వాట్సాప్లో తమ ఫేస్బుక్ లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్నేమ్ను ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, యాప్ దానిని వెరిఫై చేయమని అడుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మీరు దానిని వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఖాతా వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, ఆ యూజర్నేమ్ వాట్సాప్లో లాక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మరే ఇతర యూజర్ దీన్ని ఉపయోగించలేరు.
ఈ ఫీచర్ ఎలా ఉంటుంది?:
- WABetaInfo షేర్ చేసిన స్క్రీన్షాట్ ప్రకారం:
- వాట్సాప్ వినియోగదారుల ప్రొఫైల్లో యూజర్నేమ్ విభాగం కోసం కొత్త ఆప్షన్ వస్తుంది.
- వినియోగదారులకు తమ యూజర్నేమ్ను రిజర్వ్ చేసుకుని ధృవీకరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- యూజర్నేమ్ను ధృవీకరించే ఆప్షన్ మెటా అకౌంట్ సెంటర్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలో ఉంది.
- నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫీచర్ను ముందుగా పరీక్షించి, ఆపై వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.