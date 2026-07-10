Username Controversy: సైబర్ ముప్పుపై కేంద్రానికి వాట్సాప్ వివరణ- చర్చల తర్వాతే లాంఛ్!
ప్రతిపాదిత 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటీసుకు వాట్సాప్ తన వివరణను సమర్పించింది. సైబర్ మోసాల ముప్పు నేపథ్యంలో, చర్చలు ముగిసేవరకు భారత్లో ఈ ఫీచర్ను లాంఛ్ చేయబోమని హామీ ఇచ్చింది.
Published : July 10, 2026 at 10:30 AM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ ప్రతిపాదిత 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్కు సంబంధించిన వివాదంపై కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఫీచర్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నోటీసుకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు వాట్సాప్ మరికొంత సమయం కోరింది. అదే సమయంలో, ప్రభుత్వంతో చర్చలు పూర్తిగా ముగిసే వరకు భారతదేశంలో ఈ ఫీచర్ను రోల్-అవుట్ (లాంఛ్) చేయబోమని స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చింది.
తాజాగా వాట్సాప్ సమర్పించిన వివరణాత్మక సమాధానం కేంద్ర సమాచార సాంకేతిక (IT) మంత్రిత్వ శాఖకు అందినట్లు అధికారిక వర్గాలు పీటీఐ (PTI) వార్తా సంస్థకు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఆ సమాధానాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. అయితే, గురువారం ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖకు సమర్పించిన ఈ సమాధానంపై వాట్సాప్ మాతృసంస్థ మెటా (Meta) నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఐటీ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ వెల్లడించిన వివరాలు: అంతకుముందు జరిగిన CII GCC బిజినెస్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ, యూజర్నేమ్ నోటీసుపై వాట్సాప్ తన సమాధానాన్ని గురువారం లోగా సమర్పించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇదే అంశంపై టెలిగ్రామ్ (Telegram), సిగ్నల్ (Signal) వంటి ఇతర మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్లకు కూడా నోటీసులు పంపినట్లు ఆయన తెలిపారు. వాటి నుంచి సమాధానాలు వచ్చాయా అని అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన స్పందిస్తూ.. "ఆ సంస్థలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇంకా కొంత సమయం ఉంది, అందుకే వాటి నుంచి రిప్లై ఇంకా రాలేదు.. అవి అందిన తర్వాత మేము ఆ అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తాము" అని కృష్ణన్ స్పష్టం చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నోటీసులో సమన్లు జారీ చేయడంతో, గత శుక్రవారం మెటా ప్రతినిధుల బృందం ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నతాధికారులను నేరుగా కలిసి ఈ విషయంపై ప్రాథమికంగా చర్చించింది.
ఐటీ చట్టం కింద నోటీసులు: సైబర్ నేరాల ముప్పుపై వాట్సాప్ రక్షణ చర్యల వివరణ
వాట్సాప్ తీసుకురాబోతున్న 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్ వల్ల సైబర్ నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ఐటీ చట్టం, నిబంధనల కింద ఎందుకు చర్యలు తీసుకోకూడదో వివరణ ఇవ్వాలని కేంద్రం మెటాను కోరింది. ఒక కీలక సామాజిక మాధ్యమ మధ్యవర్తిగా (Significant Social-Media Intermediary), ఐటీ చట్టం పరిధిలోని తగిన జాగ్రత్తలు (Due-Diligence) పాటించాల్సిన బాధ్యత వాట్సాప్పై ఉందని కూడా గుర్తుచేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త ఫీచర్లో సైబర్ మోసాలను అరికట్టేందుకు తాము తీసుకుంటున్న బహుళ అంచెల రక్షణ చర్యలను వాట్సాప్ వివరించింది.
ప్రముఖుల పేర్ల దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట: ఈ 'యూజర్నేమ్' ఫీచర్ ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రాలేదని, ఈ ఏడాది చివర్లో దశలవారీగా దీనిని రోల్-అవుట్ చేస్తామని గత వారం వాట్సాప్ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. ఇతరుల పేర్లతో మోసాలకు పాల్పడే (Impersonation) ముప్పును నివారించడానికి తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన వివరించారు. "ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, వెరిఫైడ్ మెటా ఖాతాల వంటి అత్యున్నత స్థాయి పేర్లను (High-Profile Names) మేము ఇప్పటికే రిజర్వ్ చేశాం. తద్వారా వాటిని కేవలం వాటి చట్టబద్ధమైన యజమానులు మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకోగలరు. అంతేకాకుండా, అసలు పేర్లను పోలి ఉండేలా సృష్టించే నకిలీ యూజర్నేమ్స్ను (Lookalike Derivatives) కూడా ఎవరూ తీసుకోకుండా నిలిపివేశాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సైబర్ స్కామ్లపై బహుళ అంచెల రక్షణ (Multi-layer Defence):
యూజర్నేమ్ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చినా, వాట్సాప్ వినియోగించేందుకు ఫోన్ నంబర్ తప్పనిసరి అని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. స్కామ్లను నిరోధించడానికి కింది భద్రతా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించింది:
- కచ్చితమైన ఐడెంటిటీ: ఇతరులు మీకు మెసేజ్ చేయాలంటే మీ కచ్చితమైన (Exact) యూజర్నేమ్ తెలిసి ఉండాలి.
- కాంటాక్ట్ పరిమితులు: ఒక ఖాతా ద్వారా ఎంతమంది కొత్త వ్యక్తులను సంప్రదించవచ్చనే దానిపై పరిమితులు ఉంటాయి.
- యూజర్నేమ్ గెస్సింగ్కు బ్రేక్: ఒకరి యూజర్నేమ్ను పదే పదే ఊహిస్తూ (Guess) టైప్ చేసే ప్రయత్నాలను వ్యవస్థ స్వయంచాలకంగా బ్లాక్ చేస్తుంది.
- దుర్వినియోగ గుర్తింపు: ఇతరుల పేర్లతో మోసాలు చేయడం, దుర్వినియోగానికి పాల్పడే సాధారణ పద్ధతులను (Abuse Patterns) గుర్తించి, ఆయా ఖాతాలను తొలగించడానికి ప్రత్యేక వ్యవస్థలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు వాట్సాప్ వివరించింది.