వాట్సాప్ కీలక నిర్ణయం: ఇకపై సొంత సర్వర్లలోనే చాట్ బ్యాకప్- గూగుల్ డ్రైవ్, ఐక్లౌడ్ అవసరం లేదు!
వాట్సాప్లో ఇక గూగుల్ డ్రైవ్, ఐక్లౌడ్తో పనిలేదు. యూజర్ల చాట్ బ్యాకప్ కోసం వాట్సాప్ సొంత క్లౌడ్ను తీసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన బీటా యూజర్లకు ఈ ఫస్ట్-పార్టీ క్లౌడ్ బ్యాకప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Published : November 18, 2026 at 3:35 PM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్ల విషయంలో మెటా ఒక కీలక మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు యూజర్ల చాట్ హిస్టరీ, మీడియా ఫైళ్లను నిల్వ చేయడానికి గూగుల్ డ్రైవ్, ఐక్లౌడ్ వంటి థర్డ్-పార్టీ సేవలపై ఆధారపడిన వాట్సాప్, ఇప్పుడు తన సొంత క్లౌడ్ సర్వర్లను రంగంలోకి దింపుతోంది. దీనిలో భాగంగా తాజా వెర్షన్లలోని ఎంపిక చేసిన ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ బీటా యూజర్లకు తన ఫస్ట్-పార్టీ క్లౌడ్ బ్యాకప్ను అందించడం ప్రారంభించింది. దీంతో యూజర్లు ఇకపై తమ వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్ను స్టోర్ చేయడానికి గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్పై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సందర్భంగా కొత్త ఫస్ట్-పార్టీ బ్యాకప్ విధానం ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇందులో ఉచితంగా ఎంత స్టోరేజ్ లభిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!
గతంలో వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్లు డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్లో ఎక్కడా స్టోరేజ్ స్పేస్ను ఆక్రమించేవి కావు. అయితే ఇటీవల ఆ నిబంధనలు మారాయి. గూగుల్ 15GB, యాపిల్ 5GB ఉచిత స్టోరేజ్ మాత్రమే అందిస్తుండటంతో, వాట్సాప్ బ్యాకప్ల వల్ల ఆ స్పేస్ చాలా వేగంగా నిండిపోయేది. ఫలితంగా చాట్ హిస్టరీ, ఫొటోలు, వీడియోలు, ఇతర మీడియాను బ్యాకప్ చేసుకోవడానికి యూజర్లు తప్పనిసరిగా పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లను ఎంచుకోవాల్సి వచ్చేది.
వాట్సాప్ ఫీచర్ ట్రాకర్ WABetaInfo ప్రకారం, ఈ కొత్త ఫస్ట్-పార్టీ చాట్ బ్యాకప్పై కూడా స్టోరేజ్ పరిమితులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ తన సర్వర్లో చాట్ల కోసం కేవలం 2GB ఉచిత బ్యాకప్ స్టోరేజ్ను మాత్రమే అందిస్తోంది. ఒకవేళ అంతకంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవసరమైతే, యూజర్లు 100GB వరకు సామర్థ్యాన్ని పొందడానికి WhatsApp Plusకు సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోవాలి లేదా 4GB వరకు స్టోరేజ్ కోసం Meta One సబ్స్క్రిప్షన్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
సబ్స్క్రిప్షన్ ఆపేస్తే డేటా ఏమవుతుంది?: ఒకవేళ యూజర్లు తమ సబ్స్క్రిప్షన్ను నిలిపివేస్తే (క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే), వాట్సాప్ వారి తాజా బ్యాకప్ను నాలుగు నెలల పాటు భద్రపరుస్తుంది. ఆ డేటాను తిరిగి పొందడానికి యూజర్లు ఈ నాలుగు నెలల గడువులోగా సబ్స్క్రిప్షన్ను మళ్లీ పునరుద్ధరించుకోవచ్చు (రెన్యూవల్ చేసుకోవచ్చు). లేదంటే, ఆ గడువు ముగిసిన తర్వాత బ్యాకప్ డేటా శాశ్వతంగా తొలగిపోతుంది.
డేటా భద్రతకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్: గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్ బ్యాకప్ల మాదిరిగానే, వాట్సాప్ సొంత సర్వర్లలోని చాట్ బ్యాకప్కు కూడా ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యూజర్లు తమ మొదటి బ్యాకప్ తీసుకునే ముందే పాస్కీ (Passkey), పాస్వర్డ్ లేదా ఎన్క్రిప్షన్ కీని ఉపయోగించి ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ను ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు.
ఆండ్రాయిడ్-ఐఫోన్ మధ్య రీస్టోర్ సాధ్యమా?: ప్రస్తుతం గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా ఐక్లౌడ్లో ఉన్న వాట్సాప్ చాట్ బ్యాకప్లను వేర్వేరు ప్లాట్ఫామ్లలో (ఆండ్రాయిడ్ నుంచి ఐఫోన్కు లేదా ఐఫోన్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్కు) రీస్టోర్ చేసుకునే వీలు లేదు. ఫస్ట్-పార్టీ బ్యాకప్ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుందని భావించినప్పటికీ, అది ఇంకా ఈ ఫంక్షన్కు మద్దతు ఇవ్వడం లేదు. అంటే, ఐఫోన్-ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల మధ్య మారేటప్పుడు యూజర్లు ఇప్పటికీ ఫోన్-టు-ఫోన్ ట్రాన్స్ఫర్ టూల్స్నే ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఫస్ట్-పార్టీ క్లౌడ్ బ్యాకప్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం బీటా (పరీక్ష) దశలో మాత్రమే ఉన్నందున, భవిష్యత్తులో ఇందులో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. వాట్సాప్ ఈ ఈ కొత్త బ్యాకప్ విధానాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టవచ్చు లేదా భవిష్యత్తులో అందరికీ అందుబాటులోకి తెచ్చేటప్పుడు క్రాస్-ప్లాట్ఫామ్ (ఆండ్రాయిడ్-ఐఓఎస్ మధ్య) బ్యాకప్ సపోర్ట్ను కూడా జోడించవచ్చు.