వాట్సాప్ శాశ్వత నిషేధంపై రష్యా యత్నాలు- తమ 'నిఘా' యాప్ వైపు నెట్టేందుకేనా?
ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని 'నిఘా' యాప్ వైపు వినియోగదారులను నెట్టేందుకు రష్యన్ ప్రభుత్వం దేశంలో తమ యాప్ను బ్లాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించిందని వాట్సాప్ ఆరోపించింది.
Hyderabad: మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ రష్యన్ ప్రభుత్వం తమ మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ను బ్లాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించిందని ఆరోపిస్తూ గురువారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్ రష్యా తమ అప్లికేషన్కు యాక్సెస్ను పరిమితం చేస్తోందని ఆరోపించిన కొద్దిసేపటికే వాట్సాప్ నుంచి కూడా ఈ తరహా ప్రకటన రావడం గమనార్హం.
"ఈరోజు రష్యన్ ప్రభుత్వం వినియోగదారులను తమ యాజమాన్యంలోని నిఘా యాప్కు నెట్టేందుకు వాట్సాప్ను పూర్తిగా నిషేధించేందుకు ప్రయత్నించింది. 100 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులను ఈ ప్రైవేట్, సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ నుంచి వేరుచేయడానికి ప్రయత్నించడం ఒక తిరోగమన చర్య. ఇది రష్యా ప్రజల భద్రతలో తగ్గుదలకు దారితీస్తుంది. అయినప్పటికీ వినియోగదారులను కనెక్ట్ చేయడానికి మేము చేయగలిగినదంతా చేస్తూనే ఉన్నాం." అని ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం 'X'లోని ఒక పోస్ట్లో వాట్సాప్ పేర్కొంది.
రష్యా అధ్యక్షుడి ప్రెస్ సెక్రటరీ డిమిత్రి పెస్కోవ్ ఆ దేశంలోని ఓ ప్రధాన ప్రభుత్వ యాజమాన్య వార్తా సంస్థ TASSతో మాట్లాడుతూ, మెటా రష్యన్ చట్టాలను పాటిస్తూ, చర్చలకు సంసిద్ధతను ప్రదర్శిస్తే వాట్సాప్ను అన్బ్లాక్ చేస్తామని చెప్పారు. "ఇది రష్యన్ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండే విషయం. మెటా వీటికి కట్టుబడి ఉంటే రష్యన్ అధికారులతో చర్చలకు తావుంటుంది, ఆపై ఒక ఒప్పందానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా కార్పొరేషన్ తన రాజీలేని వైఖరితో రష్యన్ చట్టాలను పాటించేందుకు విముఖత చూపించకుంటే అవకాశాలు ఉండవు" అని ఆయన అన్నారని TASS జోడించింది.
ఇంకా తమ చట్ట ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినందున వాట్సాప్ను నెమ్మదింపజేసే చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు రష్యా టెలికాం వాచ్డాగ్ 'రోస్కోమ్నాడ్జర్' ధృవీకరించినట్లు కూడా TASS వార్తా సంస్థ తెలిపింది. దేశంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి మెసెంజర్ను ఉపయోగిస్తున్నారని, పౌరులను మోసం చేయడానికి, డబ్బును దోచుకోవడానికి ఉపయోగించే ప్రధాన సేవలలో ఇది ఒకటి అని పేర్కొంది.
అంతకు ముందు బుధవారం, టెలిగ్రామ్ వ్యవస్థాపకుడు పావెల్ దురోవ్ "X" లోని ఒక పోస్ట్లో రష్యా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ను పరిమితం చేస్తోందని ఆరోపించారు. "రష్యా తన పౌరులను నిఘా, రాజకీయ సెన్సార్షిప్ కోసం నిర్మించిన రాష్ట్ర-నియంత్రిత యాప్ వైపు బలవంతంగా నెట్టడానికి టెలిగ్రామ్ యాక్సెస్ను పరిమితం చేస్తోంది. ఈ నిరంకుశ చర్య మా మార్గాన్ని మార్చదు. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా సరే టెలిగ్రామ్ ఫ్రీడమ్, ప్రైవసీ కోసం నిలబడుతుంది" అని జోడించారు.
ఇకపోతే రష్యన్ ప్రభుత్వం రష్యాలో విక్రయించే అన్ని కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లలో ప్రభుత్వ-ఆమోదిత అప్లికేషన్ 'మాక్స్'ను ప్రీ-ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిందిగా ఆదేశించింది. మెసేజింగ్, చెల్లింపు సేవలను అనుమతించే ఈ యాప్ టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.