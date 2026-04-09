వాట్సాప్​లో 'యూజర్​నేమ్​' ఫీచర్- ఇక ఫోన్​ నంబర్​ లేకుండానే చాట్ చేసుకోవచ్చు!

వాట్సాప్​ ఇన్​స్టా, ఫేస్‌బుక్‌ల మాదిరిగానే "యూజర్​నేమ్​" ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇక ఫోన్​ నంబర్​ను ఇతరులతో పంచుకోవాల్సిన పనిలేకుండానే ఎంచక్కా చాట్ చేసుకోవచ్చు.

Whatsapp Rolls Out Usernames Feature on iOS, Android for Enhanced Privacy
Whatsapp Rolls Out Usernames Feature on iOS, Android for Enhanced Privacy (Photo Credit- WABetaInfo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 10:47 AM IST

Hyderabad: వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల కోసం కొంతకాలంగా ఒక కొత్త గోప్యతా (Privacy) ఫీచర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు దశలవారీగా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రావడం ప్రారంభమైంది. 2026లో రాబోయే ఈ ఫీచర్ కోసం సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతూ కంపెనీ వ్యాపార ఖాతాదారులకు (Business Account Holders) నవంబర్ 2025లో ఈ-మెయిల్స్ పంపింది. ఇప్పుడు, నివేదికల ప్రకారం వాట్సాప్ ఎంపిక చేసిన ఆండ్రాయిడ్, iOS వినియోగదారులకు ప్రత్యేకమైన యూజర్​నేమ్​లను (Usernames) సృష్టించుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా ఈ ఫీచర్‌ను మిగతా వినియోగదారులకు కూడా విస్తరించాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.

వాట్సాప్ యూజర్​నేమ్ ఫీచర్: ఈ ఫీచర్ ప్రధాన ప్రయోజనం గోప్యత. ఇన్​స్టాగ్రామ్​ లేదా ఇతర సోషల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో మాదిరిగానే, వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్‌కు బదులుగా తమ "యూజర్‌నేమ్" (Username)ను పంచుకోవడం ద్వారా ఇతరులతో కనెక్ట్ అవ్వగలరు. ఒకవేళ కొత్త వారు మీకు మెసేజ్ చేయాలనుకుంటే, ఫోన్​ నంబర్​తో పని లేకుండా కేవలం మీ యూజర్​నేమ్​ను ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. తమ ఫోన్ నంబర్లను పంచుకోవడానికి ఇష్టపడని వారికి వాట్సాప్​లో ఈ మార్పు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

వాట్సాప్​ ఫీచర్లను ట్రాక్ చేసే వేదిక WABetaInfo ప్రకారం, ఈ కొత్త ఫీచర్ విడుదల ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ప్రారంభ దశలో ఉంది. మీ వాట్సాప్ ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్‌లకు వెళ్లి, ఈ కొత్త ఫీచర్ మీ ఖాతాకు అందుబాటులోకి వచ్చిందో లేదో మీరు తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ వాట్సాప్ అకౌంట్​లో 'యూజర్‌నేమ్' (Username) ఫీచర్ కనిపిస్తే, మీరు మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన యూజర్‌నేమ్‌ను సృష్టించుకోవచ్చు. అయితే, యూజర్‌నేమ్‌లను రూపొందించడానికి వాట్సాప్ కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.

వాట్సాప్ యూజర్‌నేమ్ సృష్టించడానికి నియమాలు:

  • యూజర్‌నేమ్ 3 నుంచి 35 అక్షరాల లోపు మాత్రమే ఉండాలి.
  • వాటిలో కనీసం ఒక అక్షరం (ఆల్ఫాబెటికల్ క్యారెక్టర్) తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • కేవలం అంకెలు లేదా ప్రత్యేక అక్షరాలను ఉపయోగించి 'యూజర్​నేమ్​'లను సృష్టించలేరు.
  • మీరు అండర్‌స్కోర్‌లు (_), స్మాల్ లెటర్స్, చుక్కలను (.) ఉపయోగించవచ్చు.
  • యూజర్‌నేమ్ "www." తో ప్రారంభం కాకూడదు, అలాగే .com, .in, లేదా .net వంటి డొమైన్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌లతో ముగియకూడదు.

యూజర్‌నేమ్ నియమాలలోని ముఖ్యాంశాలు: మరో కీలకాంశం ఏంటంటే, మీ యూజర్‌నేమ్ తప్పనిసరిగా మెటా ప్లాట్‌ఫారమ్ అంతటా (వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌) ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. మీకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఇప్పటికే ఒక యూజర్‌నేమ్ ఉంటే, మీరు అదే యూజర్‌నేమ్‌ను వాట్సాప్‌లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇందుకోసం మీరు "Accounts Center" ద్వారా ఈ రెండు అకౌంట్‌లను లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది వాట్సాప్‌ను మరింత సురక్షితంగా, యూజర్-ఫ్రెండ్లీగా మార్చడంలో మెటా తీసుకున్న ఒక కీలకమైన అడుగుగా చెప్పవచ్చు. ఫోన్ నంబర్‌కు బదులుగా యూజర్‌నేమ్‌ను పంచుకోవడం గోప్యతా స్థాయిలను మెరుగపరచడమే కాకుండా కొత్త కాంటాక్ట్‌లను జోడించడాన్ని కూడా సులభతరం చేస్తుంది.

