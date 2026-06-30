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వాట్సాప్​లో ఫోన్ నంబర్ లేకుండానే చాటింగ్- మీ 'యూజర్‌నేమ్' ఇప్పుడే రిజర్వ్ చేసుకోండి!

వాట్సాప్ నంబర్ ఇవ్వకుండానే చాట్ చేసుకునే సరికొత్త 'యూజర్‌నేమ్' ఫీచర్ తెచ్చింది. ప్రైవసీ పెంచే మీ యూనిక్ యూజర్​నేమ్​ను వేరొకరు తీసుకోకముందే, వెంటనే మీ అకౌంట్‌లో రిజర్వ్ చేసుకోండి.

WhatsApp Rolls Out Username Feature: It's Time to Reserve Yours
WhatsApp Rolls Out Username Feature: It's Time to Reserve Yours (Photo Credit- blog.whatsapp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 9:48 AM IST

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Hyderabad: వాట్సాప్ నుంచి బిగ్ అప్డేట్! చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న యూజర్‌నేమ్ ఫీచర్ ఎట్టకేలకూ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో ఇక నంబర్ ఇవ్వకుండానే మీ యూనిక్ యూజర్‌నేమ్‌తో చాట్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం మీ ప్రొఫైల్‌కు కేటాయించిన ఒక యూనిక్ యూజర్‌నేమ్ ద్వారానే ఇతరులు మిమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు. దీనివల్ల తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే స్పామ్ మెసేజ్‌లకు అడ్డుకట్ట పడటమే కాకుండా, యూజర్ల వ్యక్తిగత వివరాలకు పూర్తి రక్షణ లభిస్తుంది.

అయితే, ఈ ఫీచర్ 'ఫస్ట్-కమ్, ఫస్ట్-సెర్వ్' (ముందుగా వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యత) ప్రాతిపదికన రోల్ అవుట్ అవుతోంది. అంటే, మీకు నచ్చిన నిర్దిష్టమైన యూజర్‌నేమ్‌ను వేరొకరు సెట్ చేసుకోకముందే, మీరు వెంటనే మీ అకౌంట్‌లో దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆలస్యం చేస్తే మీకు కావలసిన పేరు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. దీంతో మీరు ప్రత్యామ్నాయ పేరును ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి, వెంటనే మీ వాట్సాప్ యాప్‌ను లేటెస్ట్ వెర్షన్‌కు అప్‌డేట్ చేసి, ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి మీ యూనిక్ యూజర్‌నేమ్‌ను ఇప్పుడే రిజర్వ్ చేసుకోండి.

ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి?: లేటెస్ట్ వాట్సాప్ వెర్షన్‌లో Settings > Account > Username విభాగంలోకి వెళ్లడం ద్వారా కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే మీ యూజర్‌నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.

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