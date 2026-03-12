వాట్సాప్ 'పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్స్' ఫీచర్ వచ్చేసింది- ఎలా సెట్ చేసుకోవాలంటే?
పిల్లల భద్రత కోసం వాట్సాప్ "పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్స్" అనే కొత్త ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లల వాట్సాప్ పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది. అదెలాగంటే?
Published : March 12, 2026 at 12:50 PM IST
Hyderabad: మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ తన ప్లాట్ఫామ్లో పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్స్ అనే కొత్త ఫీచర్ రోల్ అవుట్ చేయడం ప్రారంభించింది. దీంతో ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులకు తమ పిల్లల (13 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న ప్రీ-టీనేజ్ వినియోగదారులు) వాట్సాప్ అకౌంట్ను పర్యవేక్షించడం, నియంత్రించడం వీలుపడుతుంది.
ఈ కొత్త "పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్స్" ఫీచర్ సహాయంతో తల్లిదండ్రులు తమ అకౌంట్తో లింక్ చేస్తూ పిల్లల కోసం ఒక ప్రీ-టీనేజ్ అకౌంట్ను సృష్టించవచ్చు. ఈ అకౌంట్లో పిల్లలకు అప్డేట్స్ ట్యాబ్, చాట్ లాక్ వంటి అనేక ఫీచర్లకు యాక్సెస్ లభించదు. ఇంకా పిల్లలు అందులో సేవ్ చేసిన కాంటాక్ట్లతో మాత్రమే సంభాషించగలరు. వారు కొత్త నంబర్లతో చాట్ లేదా కాల్ చేయడానికి వీలుండదు.
తెలియని నంబర్ల నుంచి మెసెజ్ రిక్వస్ట్లు వచ్చినా, లేదా పిల్లలు తమ ఖాతాలో కొత్త కాంటాక్ట్ను సేవ్ చేసినా కూడా దానిపై తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందుతుంది. తద్వారా పిల్లలు తమ ఖాతా సెట్టింగ్లలో స్వయంగా ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా నిరోధించడంతో పాటు వారి కార్యకాలాపాలను పర్యవేక్షించడం తల్లిదండ్రులకు సాధ్యమవుతుంది.
కానీ తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ ప్రీ-టీనేజెస్ వాట్సాప్పై నియంత్రణ కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారు తమ పిల్లల వ్యక్తిగత సంభాషణలను చూడలేరని, ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదని వాట్సాప్ పేర్కొంది. తద్వారా మెసెజ్లు, కాల్ల విషయంలో పిల్లల గోప్యత పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. తల్లిదండ్రులు పిల్లల మెసేజ్ల కంటెంట్ను చూడలేరు, కానీ కొత్త కాంటాక్ట్ యాడ్ చేస్తే మాత్రం ఆ సమాచారాన్ని పొందగలరు. ఈ ఫీచర్ Android, iOS వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
వాట్సాప్లో పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్ను ఎలా సెట్ చేయాలి?: ఇందుకోసం తల్లిదండ్రులు, పిల్లల ఫోన్లను పక్కపక్కనే ఉంచాల్సి అవసరం ఉందని వాట్సాప్ పేర్కొంది. తద్వారా రెండు ఖాతాలను లింక్ చేయొచ్చని జోడించింది. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ వినియోగదారులు పేరెంట్-మేనేజ్డ్ అకౌంట్ను ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- Step 1: మీ పిల్లల డివైజ్లోని "Google Play Store" నుంచి "WhatsApp Messenger"ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- Step 2: మీ భాషను ఎంచుకుని, "Agree and continue"పై క్లిక్ చేయండి.
- Step 3: ఇప్పుడు "More options"పై క్లిక్ చేసి, "Create a parent-managed account"ను ఎంచుకోండి.
- Step 4: మీ పిల్లల ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేసి ధృవీకరించండి.
- Step 5: పిల్లల పుట్టినరోజును నమోదు చేసి వారి వయస్సును నిర్ధారించండి.
- Step 6: ఇప్పుడు దాన్ని పేరెంట్స్ అకౌంట్కు లింక్ చేయడం కోసం "Continue"పై క్లిక్ చేయండి.
ఈ సెటప్ పూర్తయిన తర్వాత, తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తమ పిల్లల వాట్సాప్ ఖాతాను వారి ఫోన్తో లింక్ చేయడానికి కింది దశలను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది.
- Step 1: మీ ఫోన్ కెమెరాతో, మీ పిల్లల ఫోన్లో కనిపించే QR కోడ్ను స్కాన్ చేసి లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- Step 2: ఇప్పుడు "Agree and continue"పై ట్యాప్ చేయండి.
- Step 3: మీ వయస్సును ధృవీకరించండి.
- Step 4: ఇప్పుడు ఒక 6-అంకెల పేరెంట్ పిన్ క్రియేట్ చేయండి.
- Step 5: ఈ పేరెంట్ పిన్ను నిర్ధారించి, "Next"పై క్లిక్ చేయండి.
- Step 6: ఇప్పుడు "Done"పై ట్యాప్ చేసి మీ పిల్లల డివైజ్లో అకౌంట్ సెటప్ను పూర్తిచేయండి.
ఖాతా సెటప్ పూర్తయిన తర్వాత, తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు వారి 6-అంకెల పేరెంట్ పిన్ను ఎంటర్ చేసి, 'Continue'పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వారి ప్రీ-టీనేజ్ ఖాతా సెటప్ను కంప్లీట్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత పిల్లలు తమ అకౌంట్లో పేరు, ప్రొఫైల్ ఫొటోను సెట్ చేసుకోగలరు.
ఈ ఫీచర్ను వాట్సాప్ ఇప్పుడే ప్రారంభించింది కాబట్టి క్రమంగా ఒక నెలలో వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుందని గమనించాలి.