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వాట్సాప్ నిలిపివేత: అకౌంట్లు 24 గంటల పాటు 'అండర్ రివ్యూ'- ఆందోళనలో వినియోగదారులు!

మెటా నిబంధనల ఉల్లంఘన అనుమానంతో భారత్‌ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు వాట్సాప్ ఖాతాలు 24 గంటల పాటు నిలిచిపోయాయి. ముందస్తు హెచ్చరికల్లేకుండా 'అండర్ రివ్యూ' మెసేజ్ రావడంతో యూజర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

WhatsApp Puts Several Accounts 'Under Review' For 24 Hours Over Suspected Abuse
WhatsApp Puts Several Accounts 'Under Review' For 24 Hours Over Suspected Abuse (Representational Image, Credits: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 4:22 PM IST

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Hyderabad: భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు వాట్సాప్ వినియోగదారులు భారీ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. మెటా (Meta) యాజమాన్యంలోని ఈ ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్, సేవా నిబంధనల (Terms of Service) ఉల్లంఘన అనుమానంతో అనేక ఖాతాలను 24 గంటల పాటు "అండర్ రివ్యూ"లో ఉంచింది. ఈ సమయంలో ప్రభావిత ఖాతాల్లోని అన్ని ఫీచర్లను యాప్ పూర్తిగా బ్లాక్ చేసింది. దీంతో బాధితులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ సమస్యను లేవనెత్తారు.

ఎప్పుడు జరిగింది?: సోమవారం రాత్రి సుమారు 8:00 గంటలకు (IST) ఈ సమస్య వెలుగులోకి వచ్చింది. మెటా నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండానే తమ వాట్సాప్ ఖాతాలు అండర్ రివ్యూలోకి వెళ్లాయని వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

బాధిత వినియోగదారుల సమాచారం ప్రకారం, వాట్సాప్ అప్లికేషన్ స్క్రీన్‌పై ఈ కింది విధంగా సందేశం కనిపించింది:

"ఖాతా సమీక్షలో ఉంది. అభ్యర్థించిన తేదీ: 3 ఆగస్టు 2026. మీ ఖాతా మా సేవా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో నిర్ధారించడానికి, మీ ఖాతా కార్యకలాపాలు, పరికర సమాచారం తనిఖీ చేస్తున్నాం. మేము 24 గంటలలోపు ఫలితాన్ని మీకు తెలియజేస్తాము."

ఈ వ్యాఖ్యల కింద, ఖాతా సమస్యల గురించి తెలుసుకోవడానికి అప్లికేషన్ రెండు లింకులను అందించింది:

  • "How to use WhatsApp responsibly. See guidance." (వాట్సాప్‌ను బాధ్యతాయుతంగా ఎలా ఉపయోగించాలి - మార్గదర్శకాలు చూడండి)
  • "About stolen phone and accounts." (పోయిన ఫోన్ అండ్ ఖాతాల గురించి)

వినియోగదారుల స్పందన

ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడిన ఒక వినియోగదారుడు.. "ఎటువంటి వివరణ లేకుండా నా వాట్సాప్ ఖాతాను నిలిపివేశారు. నేను ఇప్పటికే అప్పీల్ సమర్పించాను, కానీ రివ్యూ పేజీలో 24 గంటల్లోపు సమీక్షిస్తామని ఒకే సాధారణ మెసేజ్ కనిపిస్తోంది" అని సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపారు.

మరో వినియోగదారుడు "ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా నా వాట్సాప్ ఖాతా అకస్మాత్తుగా నిలిపివేశారు. నేను అధికారిక యాప్‌ను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాను, నా పని అంతా వాట్సాప్‌పైనే ఆధారపడి ఉంది. దయచేసి సహాయం చేయండి. ఇది చాలా అనవసరం" అని పోస్ట్ చేశారు.

వాట్సాప్ ఏం చెబుతోంది?: ఈ సమీక్షా చర్యను ధృవీకరిస్తూ వాట్సాప్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. "మా సేవలను దుర్వినియోగం చేయడానికి ప్రయత్నించే వారి కంటే ఒక అడుగు ముందు ఉండటానికి, ఇతర వినియోగదారుల భద్రతను కాపాడటానికి మేము ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నిస్తుంటాము. ఇందులో భాగంగానే కొన్ని ఖాతాలను నిషేధిస్తాము. కొన్నిసార్లు మా పొరపాటు వల్ల కూడా ఇలా జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వినియోగదారులు తిరిగి చాట్ చేసుకునేలా వీలైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాము" అని అన్నారు.

(With inputs from the agency)

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