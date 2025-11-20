ETV Bharat / technology

'డేంజర్​లో వాట్సాప్ ప్రైవసీ'- యూజర్ల డేటా, ఫొటోలు ఎలా సేకరించారో తెలుసా?

వాట్సాప్​లో భారీ లోపం- గంటలో వంద మిలియన్లకు పైగా డేటా సేకరణ: రిపోర్ట్

WhatsApp
WhatsApp (Photo Credit- ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 8:42 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ ఇన్​స్టంట్ మెసెజింగ్ యాప్ వాట్సాప్ తన వినియోగదారుల ప్రైవసీ, భద్రతకు పెద్ద పీట వేస్తుంది. యూజర్ల డేటా ఎక్కడా లీక్ కాకుండా పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అయినప్పటికీ వాట్సాప్​లో భారీ భద్రతా లోపం ఉన్నట్లు యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ వియన్నా పరిశోధకులు గుర్తించారు.

దీని ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3.5 బిలియన్ల(350 కోట్లు)కు పైగా యాక్టివ్ వాట్సాప్ ఖాతాలతో లింకై ఉన్న ఫోన్ నంబర్‌లను స్కాన్ చేయగలిగినట్లు తెలిపారు. వీటిలో గరిష్ఠంగా 750 మిలియన్ (75 కోట్లు) నంబర్లు భారతదేశంలోని వినియోగదారులవేనని వెల్లడించారు.

వీరిలో 62 శాతం (లేదా 46.5 కోట్ల) భారతీయ వినియోగదారుల (Publicly Displayed) వాట్సాప్ ప్రొఫైల్ ఫొటోలను, "About" టెక్స్ట్, సహచర-పరికర వినియోగం, బిజినెస్ అకౌంట్ సమాచారంతో పాటు ఇతర ప్రొఫైల్ వివరాలను కూడా సేకరించగలిగారు.

వాట్సాప్​లోని కాంటాక్ట్-డిస్కవరీ ఫీచర్‌ సహాయంతో ఈ సమాచారాన్ని పొందగలిగినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఆస్ట్రియాలోని వియన్నా విశ్వవిద్యాలయం కంప్యూటర్ శాస్త్రవేత్తల బృందం తాజాగా నవంబర్ 18న తమ పరిశోధనా పత్రంలో ప్రచురించింది.

అసలు లోపం ఇదే!: సాధారణంగా మనం ఎవరి ఫోన్​ నంబర్​ను అయినా మొబైల్​లో సేవ్​ చేసుకుంటే చాలు, వారికి వాట్సాప్​ అకౌంట్​ ఉంటే అది మనకు వాట్సాప్​లో కూడా కనిపిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆ కాంటాక్ట్​ యూజర్ తన అకౌంట్​ సెట్టింగ్​లలో విజిబిలిటీని పరిమితం చేయకుంటే వారి "Profile Photo", "Name" వంటి సమాచారం కనిపిస్తుంటుంది.

ఈ కాంటాక్ట్-డిస్కవరీ ఫీచర్ వినియోగదారులు ఇతర వాట్సాప్ యూజర్లను గుర్తించడానికి, వారితో సంభాషణలను ప్రారంభించడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండవచ్చు, కానీ దీన్ని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. తమ అధ్యయనంలో ఈ ఫీచర్ సహాయంతో గంటకు వంద మిలియన్లకు పైగా ఫోన్ నంబర్‌లను సేకరించి పరిశీలించగలిగినట్లు తెలిపారు. అయితే తాము సేకరించిన డేటాబేస్​ను వెంటనే డిలీట్ చేసినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు.

కానీ ఈ లోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని హ్యాకర్లు లేదా డేటా సేకరించే సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వాట్సాప్‌ వినియోగదారుల ఫోన్ నంబర్లు, ఫొటోలు, పేర్లను పెద్ద మొత్తంలో సేకరించే ప్రమాదం ఉంటుందనన్నారు. ఇది వినియోగదారుల ప్రైవసీకి భంగం కలిగించే విషయం అని పేర్కొంటూ వాట్సాప్‌ మాతృసంస్థ మెటాను అలర్ట్‌ చేశారు.

మెటా స్పందన ఇలా: లోపాన్ని గుర్తించిన భద్రతా పరిశోధకులకు మెటా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఈ లోపం కారణంగా ఎలాంటి దుర్వినియోగం జరగలేదని స్పష్టం చేస్తూ దీనిపై లోతుగా అధ్యయనం చేశామని, పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించామని వెల్లడించింది.

