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భారత్‌కు 'వాట్సాప్ ప్లస్' వచ్చేసింది- మొదటి నెల ఫ్రీ ట్రయల్- యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?

వాట్సాప్​ ప్లస్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలోని వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర నెలకు రూ. 79. అయితే మొదటి నెల ఉచిత ట్రయల్‌తో అదనపు ఫీచర్లు పొందే అవకాశం.

WhatsApp Plus is now available in India. You can try it free for the first month.
WhatsApp Plus is now available in India. You can try it free for the first month. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 1:21 PM IST

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Hyderabad: మెటా ఎట్టకేలకు భారతదేశంలోని వినియోగదారులందరికీ 'వాట్సాప్ ప్లస్' (WhatsApp Plus) సబ్‌స్క్రిప్షన్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కొన్ని వారాల క్రితం కేవలం కొన్ని దేశాల్లోని పరిమిత వినియోగదారులకు మాత్రమే పరిచయం చేసిన ఈ ఫీచర్‌ను, ఇప్పుడు భారత్‌లో అందరికీ రోలవుట్ చేయడం ప్రారంభించింది.

మీ యాప్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను ఎలా పొందాలి?:

యాప్ అప్‌డేట్: మీ వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్‌లో 'సబ్‌స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపించకపోతే, వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్‌కి వెళ్లి యాప్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోండి.

సెట్టింగ్స్ చెక్: అప్‌డేట్ పూర్తయిన తర్వాత వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి, సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్తే మీకు కొత్తగా 'సబ్‌స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

వేచి చూడండి: యాప్ అప్‌డేట్ చేసినా కూడా ఈ ఆప్షన్ రాకపోతే, మరికొన్ని రోజులు వేచి ఉండి, వాట్సాప్​ను మళ్లీ అప్‌డేట్ చేసి మరోసారి తనిఖీ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌లోనూ వాట్సాప్ ఈ 'వాట్సాప్ ప్లస్' అంటే సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీసును ప్రారంభించింది. వాట్సాప్ యాప్ లోపల సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లిన తర్వాత మీకు 'సబ్‌స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని లోపల మీకు ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ ఫీచర్లు, ధరలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. వాట్సాప్ ప్లస్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ధర నెలకు రూ. 79. అయితే, వాట్సాప్ మొదటి నెలకు ఉచిత ట్రయల్‌ (Free Trial)ను ఆఫర్ చేస్తోంది.

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