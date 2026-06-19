భారత్కు 'వాట్సాప్ ప్లస్' వచ్చేసింది- మొదటి నెల ఫ్రీ ట్రయల్- యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?
వాట్సాప్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలోని వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర నెలకు రూ. 79. అయితే మొదటి నెల ఉచిత ట్రయల్తో అదనపు ఫీచర్లు పొందే అవకాశం.
Published : June 19, 2026 at 1:21 PM IST
Hyderabad: మెటా ఎట్టకేలకు భారతదేశంలోని వినియోగదారులందరికీ 'వాట్సాప్ ప్లస్' (WhatsApp Plus) సబ్స్క్రిప్షన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. కొన్ని వారాల క్రితం కేవలం కొన్ని దేశాల్లోని పరిమిత వినియోగదారులకు మాత్రమే పరిచయం చేసిన ఈ ఫీచర్ను, ఇప్పుడు భారత్లో అందరికీ రోలవుట్ చేయడం ప్రారంభించింది.
మీ యాప్లో ఈ ఫీచర్ను ఎలా పొందాలి?:
యాప్ అప్డేట్: మీ వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్లో 'సబ్స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపించకపోతే, వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్కి వెళ్లి యాప్ను అప్డేట్ చేసుకోండి.
సెట్టింగ్స్ చెక్: అప్డేట్ పూర్తయిన తర్వాత వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి, సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీకు కొత్తగా 'సబ్స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
వేచి చూడండి: యాప్ అప్డేట్ చేసినా కూడా ఈ ఆప్షన్ రాకపోతే, మరికొన్ని రోజులు వేచి ఉండి, వాట్సాప్ను మళ్లీ అప్డేట్ చేసి మరోసారి తనిఖీ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లోనూ వాట్సాప్ ఈ 'వాట్సాప్ ప్లస్' అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీసును ప్రారంభించింది. వాట్సాప్ యాప్ లోపల సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లిన తర్వాత మీకు 'సబ్స్క్రిప్షన్' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని లోపల మీకు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ ఫీచర్లు, ధరలకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. వాట్సాప్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ధర నెలకు రూ. 79. అయితే, వాట్సాప్ మొదటి నెలకు ఉచిత ట్రయల్ (Free Trial)ను ఆఫర్ చేస్తోంది.