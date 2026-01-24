పిల్లల వాట్సాప్ నియంత్రణ తల్లిదండ్రుల చేతిలో- భద్రత కోసం కొత్త ఫీచర్ వస్తోంది!
పిల్లల భద్రత కోసం వాట్సాప్ పేరెంటల్ కంట్రోల్, సెకండరీ అకౌంట్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
Published : January 24, 2026 at 5:34 PM IST
Hyderabad: పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రతకు సంబంధించి వాట్సాప్ ఒక కీలక మార్పును తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పర్యవేక్షించడానికి, రక్షించడానికి వీలుగా ఈ సంస్థ తన పేరెంటల్ కంట్రోల్, సెకండరీ అకౌంట్ ఫీచర్లపై గత కొంతకాలంగా పనిచేస్తోంది. తాజాగా ఆండ్రాయిడ్ వాట్సాప్ బీటా వెర్షన్ 2.26.3.6లో దీనికి సంబంధించిన అనేక కొత్త సూచనలు కనిపించాయి. ఇవి ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఈ కొత్త ఫీచర్ సహాయంతో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ఒక సెకండరీ వాట్సాప్ ఖాతాను సృష్టించగలరు.
ఈ అకౌంట్ ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ కనీస వయోపరిమితికి సరిపోని పిల్లల కోసం లేదా వారికి పరిమిత యాక్సెస్ సురక్షితమైనదిగా భావించే వారి కోసం ఉంటుంది. ఈ ఖాతాలతో పిల్లలు సేవ్ చేసిన కాంటాక్ట్లతో మాత్రమే సంభాషించగలరు. వారు తెలియని నంబర్లకు చాట్ చేయడానికి లేదా కాల్ చేయడానికి వీలుండదు.
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.3.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026
WhatsApp is working on a feature that lets parents configure a secondary account with limited functionality, and it will be available in a future update!https://t.co/75agDCZCWr pic.twitter.com/apKvDoLxnO
ఈ సిస్టమ్ ఎలా పని చేస్తుంది?: ఈ వ్యవస్థను సెటప్ చేసేటప్పుడు, QR కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా పిల్లల ఖాతా తల్లిదండ్రుల WhatsApp ఖాతాకు లింక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత తల్లిదండ్రులు 6 అంకెల ప్రైమరీ పిన్ను సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పిన్ ఏవైనా అవసరమైన మార్పులను ప్రామాణీకరించడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా పిల్లలు స్వయంగా సెట్టింగ్లలో మార్పులు చేయకుండా నిరోధించవచ్చు.
నివేదిక ప్రకారం, ఈ సెకండరీ ఖాతాలలో అనేక ఫీచర్లు కన్పించవు. పిల్లలకు అప్డేట్స్ ట్యాబ్కు యాక్సెస్ ఉండదు, అంటే వారు ఛానెల్లను లేదా బ్రాడ్కాస్డ్ కంటెంట్ను వీక్షించలేరు. ఇంకా, చాట్ లాక్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉండదు, ఇది వారు ఏవైనా చాట్లను దాచకుండా నిరోధిస్తుంది. తద్వారా వారి కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం తల్లిదండ్రులకు సులభతరం చేస్తుంది.
అయితే, మెసేజ్లు, కాల్ల గోప్యత పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుందని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదు. తల్లిదండ్రులు మెసేజ్ల కంటెంట్ను చూడలేరు, కానీ కొత్త కాంటాక్ట్ యాడ్ చేస్తే మాత్రం ఆ సమాచారాన్ని వారు పొందగలరు.
ఈ సెకండరీ ఖాతా దానిని మాన్యువల్గా తొలగించే వరకు లేదా పిల్లలు వాట్సాప్ కనీస వయోపరిమితికి చేరుకునే వరకు అది తల్లిదండ్రుల ఖాతాకు లింక్ అయి ఉంటుంది. పిల్లలు అవసరమైన వయస్సుకు చేరుకున్న తర్వాత, ఆ ఖాతాను సాధారణ వాట్సాప్ ప్రొఫైల్గా మార్చవచ్చు, అయితే వారు కొత్త నిబంధనలు, షరతులను అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది.
ఇంకా అభివృద్ధి దశలోనే: వాట్సాప్లోని ఈ పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దశలో ఉంది. ఇది బీటా వినియోగదారులకు కూడా ఇంకా అందుబాటులో లేదు. ఈ ఫీచర్ను రాబోయే అప్డేట్ల ద్వారా వాట్సాప్లో జోడించవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ రాబోయే ఫీచర్ను ఉపయోగించే పిల్లల వయస్సును వాట్సాప్ ఎలా గుర్తిస్తుంది లేదా వెరిఫై చేస్తుంది అనే దానిపై WABetaInfo నివేదిక ఎటువంటి వివరాలను అందించలేదు. ఒకవేళ పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా తప్పుడు వయస్సును ఇచ్చి ఖాతాను సృష్టిస్తే, అటువంటి సందర్భంలో వాట్సాప్ ఆ పిల్లల వయస్సును ఎలా వెరిఫై చేస్తుంది? అనేదానిపై వాట్సాప్ ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు.