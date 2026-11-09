వాట్సాప్లో కీలక మార్పు- కమ్యూనిటీస్ స్థానంలో కొత్తగా 'కాంటాక్ట్స్' ట్యాబ్!
వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్ల కోసం 'కమ్యూనిటీస్' స్థానంలో కొత్తగా 'కాంటాక్ట్స్' ట్యాబ్ తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా కాంటాక్ట్ల నిర్వహణ మరింత సులభం కానుంది. అంతేకాకుండా ఎవరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారో కూడా వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు.
Published : November 9, 2026 at 7:36 PM IST
Hyderabad: వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్ బీటా వినియోగదారుల కోసం కీలక అప్డేట్ను తీసుకొచ్చింది. యాప్లో కొత్తగా 'కాంటాక్ట్స్' (Contacts) ట్యాబ్ను ప్రారంభించింది. దిగువ నావిగేషన్ బార్లో ఇప్పటివరకు ఉన్న 'కమ్యూనిటీస్' ట్యాబ్ స్థానంలో ఈ కొత్త ట్యాబ్ రానుంది. ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ కాంటాక్ట్లను సులభంగా మేనేజ్ చేసుకోవడమే కాకుండా, ప్రస్తుతం ఎవరు ఆన్లైన్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారో కూడా వెంటనే తెలుసుకోవచ్చు.
ఫేవరేట్స్ సెక్షన్ ప్రత్యేకం: కొత్త కాంటాక్ట్స్ ట్యాబ్ పైభాగంలో 'ఫేవరేట్స్' (Favorites) విభాగం ఉంటుంది. ఇందులో వినియోగదారులు పిన్ చేసిన ముఖ్యమైన కాంటాక్ట్లు కనిపిస్తాయి. దీనివల్ల నచ్చిన వ్యక్తులతో సంభాషణలు (Chats) ప్రారంభించడం మరింత సులభం అవుతుందని 'WABetaInfo' నివేదిక పేర్కొంది.
WhatsApp is rolling out a new Contacts tab on Android beta! WhatsApp is finally introducing a new tab to see online contacts from the bottom navigation bar on Android. https://t.co/KQb5KLQ7da https://t.co/0LxAE4ORL6— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 9, 2026
3 విధాలుగా సార్ట్ చేసుకోవచ్చు
పూర్తి కాంటాక్ట్ జాబితాను వినియోగదారులు మూడు విధాలుగా క్రమబద్ధీకరించుకోవచ్చు (Sort):
- అక్షర క్రమంలో (Alphabetical order)
- పుట్టినరోజు ప్రకారం (By Birthday)
- యాక్టివిటీ ప్రకారం (By Activity)
యాక్టివిటీ ప్రకారం సార్ట్ చేసినప్పుడు, ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో ఉన్నవారు జాబితాలో పైభాగంలో కనిపిస్తారు. వారి పేర్ల పక్కన ఆకుపచ్చ చుక్క (Green dot) ఉంటుంది. ఒకవేళ వారు ఆన్లైన్లో లేకపోతే, 'లాస్ట్ సీన్' (Last Seen) ఆధారంగా జాబితా చూపిస్తుంది. అయితే, అవతలి యూజర్ తమ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్లో 'లాస్ట్ సీన్', 'ఆన్లైన్ స్టేటస్' అందరికీ కనిపించేలా సెట్ చేసుకుంటేనే ఈ సమాచారం కనిపిస్తుంది.
Meta AI & Invite ఆప్షన్లు: ఈ జాబితా దిగువన 'Meta AI'తో చాట్ చేసేందుకు ఒక షార్ట్కట్ ఉంటుంది. Meta AI ఎప్పుడూ ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి, దాని ఐకాన్పై ఎల్లప్పుడూ ఆకుపచ్చ చుక్క కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ఇతర యాప్లలోని మీ ఫాలోవర్లను/స్నేహితులను వాట్సాప్నకు ఆహ్వానించేందుకు (Invite చేయడానికి) మీ వాట్సాప్ లింక్ను వారితో పంచుకునే ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
కొత్త కాంటాక్ట్లను జోడించడం ఎలా?: స్క్రీన్ దిగువన కుడివైపు ఉన్న ఫ్లోటింగ్ యాక్షన్ బటన్ (Floating Action Button) ద్వారా కొత్త కాంటాక్ట్ను జోడించవచ్చు. ఇందుకోసం సదరు వ్యక్తి పేరు, ఇంటిపేరు, యూజర్నేమ్, ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ నంబర్ ఉన్న కాంటాక్ట్లను ఫోన్ అడ్రస్ బుక్ (Phone Address Book)తో సింక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఇందులో ఉంది.
కమ్యూనిటీస్ ట్యాబ్ను ఎందుకు మార్చారు?: వాట్సాప్ ఇప్పటికే చాట్ జాబితాకు 'కమ్యూనిటీస్' ఫిల్టర్ను జోడించింది. దీనివల్ల ప్రత్యేకంగా 'కమ్యూనిటీస్' ట్యాబ్ ఉండటం అనవసరంగా మారింది. అందుకే ఇప్పుడు దాని స్థానంలో 'కాంటాక్ట్స్' ట్యాబ్ను చేర్చారు. దీనివల్ల వినియోగదారులు ప్రతి చాట్ను విడివిడిగా తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండానే, ప్రస్తుతం ఎవరు ఆన్లైన్లో ఉన్నారో త్వరగా తెలుసుకోవచ్చు.
విభిన్న కాన్ఫిగరేషన్లతో పరీక్షలు: వాట్సాప్ ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్కు సంబంధించి వివిధ కాన్ఫిగరేషన్లను పరీక్షిస్తోంది. ఉదాహరణకు, యాప్లో 'మెటా ఏఐ' (Meta AI) ట్యాబ్ ప్రత్యేకంగా కింద నావిగేషన్ బార్లో ఉన్న వినియోగదారులకు ఈ కొత్త 'కాంటాక్ట్స్' ట్యాబ్ కొద్దిగా భిన్నంగా కనిపించవచ్చు.
అందుబాటులోకి ఎప్పుడు?: ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన కొంతమంది ఆండ్రాయిడ్ బీటా టెస్టర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. భవిష్యత్ అప్డేట్లలో ఇది సాధారణ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. రోల్ అవుట్ అయిన తర్వాత, వినియోగదారులు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ (Google Play Store) ద్వారా తమ వాట్సాప్ యాప్ను అప్డేట్ చేసుకుని ఈ ఫీచర్ను పొందవచ్చు. అయితే, వినియోగదారులందరికీ దీనిని పూర్తిస్థాయిలో ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారనే దానిపై వాట్సాప్ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక కాలపరిమితిని (Timeline) ప్రకటించలేదు.