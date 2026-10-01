వాట్సాప్లో 'పేరంటల్ కంట్రోల్స్': పిల్లల డిజిటల్ భద్రత కోసం సరికొత్త అప్డేట్!
టీనేజర్ల కోసం వాట్సాప్ సరికొత్త పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా పిల్లల ప్రైవసీకి భంగం కలగకుండానే తల్లిదండ్రులు వారిని పర్యవేక్షించవచ్చు.
Published : October 1, 2026 at 3:32 PM IST
Hyderabad: టీనేజర్ల డిజిటల్ భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాట్సాప్ కీలక అడుగు వేసింది. పిల్లల వ్యక్తిగత గోప్యతకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండానే, తల్లిదండ్రులు వారి వాట్సాప్ వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించేలా కొత్త పేరెంటల్ కంట్రోల్ ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
పిల్లల మెసేజ్లను ప్రత్యక్షంగా చదవకుండానే వారికి సరైన మార్గనిర్దేశం చేయాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారని, వారి అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే ఈ ఫీచర్లను రూపొందించినట్లు వాట్సాప్ వెల్లడించింది.
coming soon: optional parental controls for teen on WhatsApp. parents can help manage privacy settings, get alerts about group activity, and decide how their teen uses Meta AI, Channels and Status. messages stay end-to-end encrypted.— WhatsApp (@WhatsApp) September 30, 2026
ఈ కొత్త ఐచ్ఛిక నియంత్రణలు (Optional Controls), తమ కుటుంబానికి అత్యంత అనుకూలమైన రీతిలో టీనేజర్ల వాట్సాప్ అనుభవాన్ని రూపొందించడానికి తల్లిదండ్రులకు వీలు కల్పిస్తాయి.
ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ తల్లిదండ్రులు సెట్ చేసే PIN తో సురక్షితంగా ఉంటాయి. అయితే తల్లిదండ్రుల కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ పిల్లల మెసేజ్లు, కాల్స్ అన్నీ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్తో పూర్తి గోప్యంగా ఉంటాయని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ నియంత్రణలు (controls) తల్లిదండ్రులకు కింది సౌకర్యాలను కల్పిస్తాయి:
- గోప్యతా సెట్టింగ్ల ఎంపిక: తమ పిల్లల ప్రొఫైల్ ఫొటోను ఎవరు చూడవచ్చు లేదా వారిని గ్రూప్లలో ఎవరు చేర్చవచ్చు వంటి గోప్యతా సెట్టింగ్లను తల్లిదండ్రులు ఎంచుకోవచ్చు.
- పిల్లల మార్పులకు అనుమతి: ఒకవేళ టీనేజర్ (పిల్లవాడు) ఈ సెట్టింగ్లలో దేనినైనా మార్చాలనుకుంటే, వారికి తల్లిదండ్రుల ఆమోదం తప్పనిసరి. దీనికోసం తల్లిదండ్రులు సెట్ చేసుకున్న ఒక పిన్ (PIN) అవసరమవుతుంది.
- గ్రూప్ యాక్టివిటీ నోటిఫికేషన్లు: తమ పిల్లలు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీలుగా—వారు ఏదైనా గ్రూప్లో చేరినప్పుడు లేదా నిష్క్రమించినప్పుడు, లేదా వారు ఉన్న గ్రూప్లో సభ్యుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి.
- ఛానెల్స్ & స్టేటస్ నియంత్రణ: తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు 'ఛానెల్స్' (Channels) ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో పర్యవేక్షించవచ్చు. అలాగే, వారి పిల్లలు ఎవరి 'స్టేటస్' (Status) అప్డేట్లను చూడవచ్చో, పిల్లల స్టేటస్ అప్డేట్లను ఎవరెవరు చూడవచ్చో కూడా నియంత్రించవచ్చు.
- మెటా AI అనుభవం: తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం సరైన 'మెటా AI' (Meta AI) అనుభవాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో 13 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వినియోగదారుల కోసం ఉండే "ప్రామాణిక (Standard)" సెట్టింగ్ లేదా మరింత కఠినమైన నియమాలు ఉండే "పరిమిత కంటెంట్ (Limited Content)" ఆప్షన్లలో ఒకదాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
కుటుంబాల అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా..
ఇది కేవలం మొదటి అడుగు మాత్రమేనని, రాబోయే రోజుల్లో కుటుంబాల నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ (అభిప్రాయాల) ఆధారంగా మరిన్ని నియంత్రణలను జోడిస్తామని వాట్సాప్ తెలిపింది. వ్యక్తిగత మెసేజ్ల గోప్యతను కాపాడుతూనే, వాట్సాప్ వినియోగంపై తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య ఒక స్పష్టమైన, బహిరంగ చర్చకు మద్దతు ఇవ్వడమే ఈ పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ ముఖ్య ఉద్దేశమని సంస్థ పేర్కొంది.
తల్లిదండ్రులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందించేందుకు వీలుగా—స్పష్టమైన అలర్ట్స్ (అలర్ట్ నోటిఫికేషన్లు), ఒకే ఒక్క పిన్ (PIN) సాయంతో ఈ నియంత్రణలను సులభంగా సెట్ చేసుకునే విధంగా వీటిని రూపొందించారు. ప్రతి కుటుంబం అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి, ఈ నియంత్రణలు పూర్తిగా ఐచ్ఛికం (Optional). తమ పిల్లలకు ఎంతవరకు పర్యవేక్షణ అవసరమో తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించుకోవచ్చు, అలాగే ఈ నియంత్రణలను ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయవచ్చు.
అయితే తల్లిదండ్రుల కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ, టీనేజర్ల వ్యక్తిగత మెసేజ్లు, కాల్స్ అన్నీ పూర్తి గోప్యంగా ఉంటాయని వాట్సాప్ స్పష్టం చేసింది. ఇవన్నీ ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంటాయి. అంటే ఆ చాటింగ్లో ఉన్న వారు మినహా బయటి వ్యక్తులు ఎవరూ, ఆఖరికి వాట్సాప్ సంస్థ కూడా వాటిని చూడటం లేదా వినడం సాధ్యం కాదు.